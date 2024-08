Vrouwen vertellen hoe ze hebben leren masturberen

Hieronder volgen fragmenten uit het boek Hoe doen we het?, waarin journalist en VICE-freelancer Milou Deelen de sekslevens van veertien bekende Nederlandse vrouwen onderzoekt – met alle schaamte, alle frustratie en al het plezier dat daarbij komt kijken.







Ik geloof dat een goed seksleven begint bij zelfbevrediging. Weten hoe je klaarkomt, wat je lekker vindt – en wat niet. Wanneer begonnen de vrouwen die ik heb gesproken met soloseks? Herinneren zij zich hun eerste keer klaarkomen nog?

Videos by VICE

Lale Gül

“Ik sprak daar thuis niet over, maar had wel behoeftes. Ik denk dat mijn moeder überhaupt niet weet wat masturberen is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat soort keurige huisvrouwen ’s nachts ligt te masturberen. Geloof me, voor veel vrouwen is dat gewoon geen optie. Ze zijn alleen maar bezig met kinderen opvoeden en eten maken. Ze zien seks niet als iets waar een vrouw van kan genieten, maar als af te strepen taak voor hun man. Ik weet dat veel vrouwen nog nooit een orgasme hebben ervaren. Dat soort mailtjes krijg ik regelmatig sinds het verschijnen van mijn boek.”

Tjitske Reidinga

“Mijn vader was artdirector en kwam altijd thuis met kleren van de fotoshoots voor mijn broer en mij. Hij had me een heel groot roze, fleece Garfield-pak gegeven, uit Amerika, en dat had ik aan. Ik was dertien of veertien, lag in bed en was lid van Club. Dat was een blad voor meisjes en veel minder tuttig dan Tina. Club was supercool, met ingezonden brieven die gingen over seks en vingeren. Als ik dat las, voelde het alsof satan me had vergiftigd. In mijn Garfield-pak dacht ik: lees het niet, lees het toch, niet lezen, o ik voel rare dingen, wat voel ik allemaal. Ik weet nog dat ik met mijn handen naar mijn kruis ging, en dat heel erg vond. Ik zat op de mavo en de dag daarna dacht ik dat iedereen in de klas aan me zou zien dat ik gister was klaargekomen. Shame, shame, shame, ging er door mijn hoofd. Ondanks de schaamte, ging ik er toch mee door. Niemand had er toch last van? Wel besloot ik er geen woord over te zeggen, want ik zag het als mijn zwarte kant. Nu ik er zo met jou over praat vind ik dat wel erg. Ik heb nooit dit soort gesprekken, dat is eigenlijk wel heel jammer.”





Joy Delima

“Ik draaide de douchekop eraf, zodat er een harde straal kwam waarmee ik kon masturberen. Dat beviel wel. Mijn ouders riepen weleens: ‘Wat doe jij onder de douche!’ Mijn eerste vibrator kocht ik toen ik achttien was. Daarmee ging ik van nul naar rakketakketak. Dat is een sensatie die niet valt te evenaren met de hand. Maar doordat ik alleen vibrators gebruikte en ik porno keek, heb ik het vóélen overgeslagen. Ik denk achteraf dat het geen gezonde en rustige manier was om mijn lijf te ontdekken. Ik vind het nog steeds moeilijk om mezelf de tijd te geven als ik masturbeer. Bij mij is het: piekorgasme en slapen. Het lukt me niet de tijd te nemen om urenlang wierook aan te steken en audioporno te luisteren. Mijn eerste vriendje zei, op die stoere toon waarop jongens dat kunnen zeggen: “Ik ga de hele nacht door tot je klaarkomt.” En dat deed hij vervolgens nooit. Hij stopte voordat er überhaupt een orgasme om de hoek kwam kijken. Toen we acht maanden samen waren, heb ik een keer voorgesteld dat hij me zou beffen tot ik klaarkwam. Nadat hij me anderhalf uur had gebeft, lukte dat. Ik was blij, omdat ik wist dat ik kón klaarkomen van een ander. Aan de andere kant was het een lijdensweg omdat het zolang duurde. Hij heeft dat daarna vaker geprobeerd, maar omdat het telkens zo lang duurde, hoefde het van mij ook niet elke keer. Laat maar, dacht ik.’ Ik blijk niet de enige die niet begreep hoe je kon masturberen met een douchekop.

Emma Wortelboer

“Ik begreep eerst niet dat ik die turbostraal [van de douche] op mijn clitoris moest richten, ik dacht dat de straal ín mijn vagina moest. Ik heb mezelf gewoon een vaginale douche gegeven, logisch dat dat totaal niet werkte. Maar ook zonder douchekop lukte het niet om een orgasme te krijgen, ook al vingerde ik mezelf tot ik een ons woog. Ik dacht namelijk dat ik – net zoals jongens bij mij deden – mijn vingers erin moest stoppen. Het was niet vervelend, maar er gebeurde gewoon niets en dat begreep ik niet. Ik had geen idee dat de clitoris onderdeel was van seks, vingerde altijd maar in het wilde weg. Tot ik op mijn negentiende voor een Spuiten en Slikken-item op zoek ging naar mijn orgasme. Toen ik het deed met een Womanizer, zo’n zuigding, was het na twee seconden: BAM. Ik dacht: o my god, dit is zo intens, dit is het gevoel waar ik naar op zoek was. Rond die tijd kreeg ik ook een relatie met mijn huidige vriend. Het duurde nog ongeveer een jaar voordat ik bij hem klaar kon komen. Mijn tip voor meisjes en vrouwen die nog nooit zijn klaargekomen: probeer jezelf niet suf te vingeren, maar probeer een speeltje, desnoods om dat gevoel even te forceren. Dan weet je naar welk gevoel je op zoek moet, ook tijdens de seks met iemand anders. Dan wist ik: ik voel dat er iets gestimuleerd wordt wat ik herken. Als ik nu doorga, dan kom ik klaar.”

Sylvana IJsselmuiden

“Ik kon maar niet klaarkomen en rond mijn zeventiende heb ik dat aan mijn moeder en zus verteld. We zijn naar de Etos gegaan en mijn moeder heeft toen een klein vibratortje voor mij gekocht. Klaarkomen lukte meteen! Toen ik eenmaal wist hoe het moest voelen, lukte het later ook bij mannen – al moeten mannen iets meer moeite doen.”

Kaouthar Darmoni

“Een onderdeel van die dans [de Godinnendans] is de bekkenbodemspieren aanspannen en ontspannen: Cabasa. Vierduizend jaar geleden trainden vrouwen al hun bekkenbodem zodat zij geen incontinentie zouden hebben en goed zouden herstellen na de bevalling. Op jonge leeftijd deed ik al aan Cabasa, en daardoor had ik op jonge leeftijd mijn eerste orgasme. Ik was me er niet van bewust dat het een orgasme was, dat ontdekte ik pas later, maar het voelde gewoon lekker. Door die dans maakte ik goed contact met mijn lichaam. Ik wist precies wat ik lekker vond. Het ging niet om seks, maar over sensualiteit. En daarmee komen we op een pijnlijk punt: ik denk dat veel Nederlandse vrouwen geen fucking clue hebben hoe hun lichaam werkt. Women don’t teach the man, because they don’t know themselves. Ik had nooit gedacht dat ik blij zou zijn dat ik ben opgegroeid in een Arabische/Afrikaanse moslimcultuur. En ja, die is verschrikkelijk in veel opzichten. Maar de vrouwelijke seksualiteit is er veel persoonlijker en gezonder dan hier.”

Rocky Hehakaija

“Het gebeurde voor het eerst toen ik als kind tegen een knuffel aan het rijden was. Het was een Mickey Mouse-knuffel, die best wel groot was. Ik weet nog dat ik dacht: wow, wat is dit, dit is zo lekker! En vanaf dat moment was ik hooked on Mickey Mouse, masturbeerde ik erop los. De eerste keer dat ik door iemand anders klaarkwam, was vlak na mijn eerste keer, na die vervelende ervaring met de vrouw die er te weinig tijd voor nam. Ik ontmoette een vrouw op straat, super random, met wie ik een hele leuke klik had. We belandden in bed, bij haar ouders thuis op zolder, en hadden het hele weekend een seksmarathon. Ze vertelde heel open over de verschillende manieren waarop vrouwen seks met elkaar kunnen hebben. ‘Je kunt op elkaar glijden, je kunt elkaars poes likken, je kunt van alles doen. We kunnen het proberen, maar het hoeft niet hoor.’ Door haar openheid realiseerde ik me dat seks heel leuk kan zijn.”









Hoe doen we het? is 10 mei verschenen bij Uitgeverij Het Spectrum.