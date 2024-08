Vrouwen op de première van ‘Vieze Film’ over welke rol porno speelt in hun leven

Pornosites worden elke dag door miljoenen mensen bezocht, maar de wereld van neptieten, dubbele penetratie en hitsige pizzabezorgers lijkt er eentje die we het liefst in het geheim bezoeken. Porno is een privé-kwestie, maar waarom eigenlijk? Deze week zoomt Broadly in op de rol van porno in het leven van vrouwen.

Ik was negen en wilde mijn spreekbeurt doen over snoep. Ik googelde ‘lolly’s’ en even later belandde ik op een site vol spuitende piemels. Het beeld van al die grote enge pikken staat nog steeds op mijn netvlies gebrand.

Videos by VICE

Door internet is porno voor iedereen toegankelijk geworden, en ontzettend veel mensen maken daar gretig gebruik van: in de porno-industrie gaan jaarlijks miljarden om. Toch blijft het een onderwerp waar mensen niet graag over praten – op porno consumeren én maken rust nog altijd een taboe. Om dit te doorbreken besloot de VPRO drie pornofilms te laten maken door regisseurs die zich nooit eerder waagden aan een seksfilm.



Ari Deelder, Angelo Raaijmakers en Robin Vogel maakten voor het project Vieze Film alledrie een korte pornofilm, en deze werden afgelopen zaterdag tijdens een premièrefeestje in Rotterdam vertoond, in een zaal met meer dan 200 mensen. Wij waren er ook en we vroegen aan een paar bezoekers welke rol porno speelt in hun leven, wat hun geilste fantasieën zijn, en wat ze ervan vinden om in een zaal vol mensen porno te kijken.

Elfie (31)

Broadly: Ha, Elfie. Wat voor rol speelt porno in jouw leven?

Elfie: Dat vind ik een moeilijke vraag.

Kijk je porno?

Ik kijk af en toe porno, maar ik problematiseer het niet. Ik nies, ik peuter in mijn neus, en ik kijk porno. Ik vind het iets normaals. Ik vind dat er geen moraliteit op porno moet worden geplakt omdat ik denk dat fantasie de enige plek is waar moraliteit niet opgaat. Ik wil niet weten wat het betekent dat ik het geil vind als een vrouw door acht mannen uit elkaar wordt getrokken. Veel dingen die ik zie vind ik wel geil, maar wil ik niet zelf mee maken. Ik wil er niet over nadenken, maar er gewoon naar kijken.



Hoe voel je je erbij dat we straks samen porno gaan kijken?

Ik vind het heel erg leuk. We zouden meer collectief porno moeten kijken. Het is jammer dat de erotische cinema weg is – het lijkt me heel gezellig als je samen kon mastruberen in het donker, maar ik denk niet dat iemand vanavond aan zichzelf gaat zitten, helaas.



Heb je een fetisj?

Ik hou van naaktfoto’s, dickpicks. Maar ik ben nu heel erg verliefd dus nu wil ik vooral alleen maar naar foto’s van mijn vriendje kijken.



Kijken jullie samen porno?

Ja, maar het is altijd leuker om het alleen te doen.

Suzanne (27)

Broadly: Hé Suzanne. Speelt porno een grote rol in jouw leven?

Suzanne: Niet een supergrote rol. Ik word er niet zo blij van, want ik vind porno heel vrouwonvriendelijk. En de vrouwvriendelijke porno, dat vind ik ook niks. Ik zie graag een middenweg, maar die heb ik nog niet heb gevonden.



Hoe vind je het dat we straks porno gaan kijken met z’n allen?

Leuk. Ik ben jarig, dus mijn verjaardagsfeest is dat we met tien vrienden porno gaan kijken; een soort kinderfeestje XL.



Denk je dat je geil wordt?

Ja. Ik heb wel eens eerder een erotische film in de bioscoop gezien. Ik was toen met mijn verkering, en dat was wel opwindend. De openingsscène daarvan was tien minuten lang ingezoomd op een pik die uiteindelijk klaar komt. Dat was een goeie binnenkomer.



Heb je een fetisj?

Nee, saai hè? Maar misschien dat ik na vanavond wat inspiratie heb opgedaan, dat zou leuk zijn. Dan heb ik vanavond sowieso goeie verjaardagsseks met mijn verkering.

Kimberley (25)

Broadly: Hoi Kimberley, kijk jij porno?

Kimberley: Ja, maar wel vrouwenporno. Daar word ik geil van en voel ik me chill bij. Ik vind heteroporno heel vrouwonvriendelijk.



We gaan straks in een zaal vol mensen porno kijken. Hoe voel je je daarbij?

Ik vind het wel spannend, en ook bizar om dit te ervaren met allemaal vreemde mensen.



Denk je dat je geil wordt van de films?

Ik heb de eerste film al gezien, want ik heb eraan meegewerkt. Daarna was ik zeker geil. Het was ook mijn eerste betaalde opdracht, dus als iemand vraagt hoe ik mijn rijbewijs heb betaald, kan ik zeggen: omdat ik porno heb gemaakt. Tof hè?



Wat is jouw fantasie?

Mijn vriend en ik zijn al drie jaar samen en we hebben het meestal chill met onze eigen fantasieën, maar ik zou wel een trio willen. Wel met een meisje erbij, want ik hoef mijn vriend niet seks te zien hebben met een andere jongen.

Karen (28)

Broadly: Karen, jij hebt Vieze Film bedacht. Was je al veel bezig met porno?

Karen: Voor mij is porno iets heel persoonlijks, ik kijk het in m’n eentje. Het afgelopen jaar heb ik voor de research van Vieze Film echt héél veel porno gekeken, dus dat is nu even klaar.

Wat is je lievelingsporno?

Ik vind het vooral belangrijk dat je mensen ziet genieten en lachen tijdens de seks. Maar ik vind porno ook fijn omdat ik dingen zie die ik zelf niet zou doen, maar waarover ik dan wel kan fantaseren.



Ben je wel eens betrapt tijdens het kijken van porno?

Ja, op kantoor. Ik was een van de pornofilms van de serie op mijn laptop aan het kijken toen er een collega binnenkwam. Zij wist niet dat ik bezig was met dit project, dus het voelde een beetje als betrapt worden door je moeder. In een reflex klapte ik meteen mijn laptop dicht, en de collega en ik hebben het er nooit met elkaar over gehad.



Denk je dat we straks in een zaal vol geile mensen zitten?

Ja, dat hoop ik wel. Ik denk dat er voor iedereen wel iets tussen zit, omdat de drie filmmakers zo verschillend zijn.

Anna-Rosja (24)

Broadly: Hoi Anna-Rosja, is porno belangrijk voor je?

Anna-Rosja: Ik kijk wel porno, want ik ben al best lang alleen. Soms verveel ik me en dan wil ik seksuele dingen doen met mezelf. Alleen vaak als ik naar porno kijk, zie ik een nepwijf met een neppe kont en met nepnagels, die zichzelf op haar eigen kont aan het slaan is. Dan denk ik: nee, dit vind ik niet geil.



Heb je het met vriendinnen over porno?

Ik ben misschien te preuts om het er met vriendinnen over te hebben. Ik vind het lastig, omdat ik het liefst gewoon seks heb met iemand.



Wat vind je ervan dat we straks samen porno gaan kijken?

Ik vind het goed. Ik ga wel eens naar tentoonstellingen waar pornokunst hangt – dan sta ik daar in m’n eentje met de bewaker naar porno te kijken, dat vind ik ongemakkelijk. Dus dan maar liever in een volle zaal in de bioscoop.



Denk je dat je geil wordt straks?

Ja, maar dat gebeurt sowieso wel toch? Dat heb ik ook als ik een film kijk waar een seksscène in voorkomt. Soms kijk ik met mijn moeder een film op de bank waar een seksscène in zit, dat vind ik dan heel ongemakkelijk.



Wat is jouw fantasie?

Ik heb nog nooit seks gehad met een vrouw, daar denk ik soms over na. Het lijkt me interessant. Maar die fantasie hebben veel vrouwen, toch?

Eline (24)

Broadly: Eline, wat voor rol speelt porno in jouw leven?

Eline: Het woord ‘porno’ vind ik lastig. Daar zit zo’n negatieve connotatie aan vast. Ik kijk geen keiharde porno, maar de afgelopen tijd zie ik wel meer kunstzinnige porno. Dat is meer iets voor mij.



We gaan straks samen porno kijken. Denk je dat je er opgewonden van kan raken?

Jazeker, dat is in principe wat er gebeurt toch? Dat is gewoon een natuurlijke reactie. Ik vind het wel spannend dat we straks met tweehonderd geile mensen in een zaal zitten. Eigenlijk is het gewoon een ontzettende geilige bende. Allemaal zweethandjes en iedereen met een prikkel in z’n onderbuik – best ongemakkelijk.

Heb je hitsige fantasieën?

Ik heb heel veel seksdromen. Dat ik wakker word en denk: serieus, alweer een seksdroom? Die dromen gaan over mensen die ik niet ken. Het is nooit echt penetratie, het is meer het proces naar de seks toe. Ik haal mijn fantasieën niet zo uit porno, maar nu ik erover nadenk, misschien moet ik het een kans geven.



Heb je het met vrienden over porno?

Ik vind dat er meer over porno gepraat moet worden, dus ik denk dat ik binnenkort maar eens een porna-avondje ga houden met vriendinnen.

Lenina (32)

Broadly: Hi Lenina. Wat is de rol van porno in jouw leven?

Lenina: Ik kijk geen porno.



Waarom niet?

Ik word er niet opgewonden van. Ik heb liever zelf seks, en ik fantaseer graag. In porno doen ze nooit iets wat ik zelf zou doen of willen.



Heb je nog nóóit porno gekeken?

Ik heb meegewerkt aan de film, dus voor de research heb ik wel porno gekeken, omdat ik acteurs en performers moest scouten. En vroeger toen ik jonger was, heb ik ook wel eens porno voorbij zien komen op televisie. Ik kan me herinneren dat ik een film voorbij zag komen van allemaal mannen met snorren en piemels en dat ze seks hadden in een sauna. Ik vond het niet iets om voor op te blijven.

Donderdag 2 november is de eerste aflevering te zien van de docuserie Vieze Film, waarin een van de drie makers, Angelo Raaijmakers, wordt gevolgd tijdens het maken van zijn pornofilm Corn . De pornofilms zijn na de afleveringen te bekijken via deze link, en zitten achter een tijdsslot, van 22:00 tot 06:00 uur.