Vrouwen over dates met mannen die totaal anders over de wereld denken dan zij

De delicate beginfase van een date is een mijnenveld. Je zoekt gemeenschappelijke interesses en flirt erop los, en vermijdt te zware onderwerpen. Na een paar wijntjes durf je al voorzichtig te vragen naar zijn of haar favoriete serie of pizza, en na een paar uur wordt het tijd voor het grovere geschut, zoals religie, politiek of voetbalclub. Een riskante onderneming, want niets kan de sfeer meer verpesten dan de realisatie dat je er totaal verschillende overtuigingen op nahoudt. Voor je het weet beland je in urenlange discussies over de doodstraf, het migratiebeleid van Nederland of het feit dat vrouwen niet achter het aanrecht ‘horen’.

Zelf scharrelde ik jaren geleden met een hele leuke jongen, maar na een paar dates zei hij terloops dat hij niet geloofde in de evolutietheorie. “De mens deelt meer genetisch materiaal met een varken dan met een aap. Dat betekent toch ook niet dat we oorspronkelijk allemaal varkens zijn?”, was zijn – niet zo overtuigende – betoog. Ik realiseerde me dat we nooit een echte match zouden zijn, en ook dat het scharrelen niet veel langer meer kon duren.

Ik vroeg vijf Nederlandse en Vlaamse vrouwen naar het moment waarop ze beseften dat hun date er volledig andere overtuigingen of opvattingen op nahield dan zij.

Evelien (26)

Ik ben een vrije vogel wat seks betreft, en heb jarenlang vanuit mijn nieuwsgierigheid geëxperimenteerd in bed. Op een gegeven moment kreeg ik behoefte aan wat meer stabiliteit, en begon ik te daten. Ik nam me voor om pas bij een derde date seks toe te laten – als ik dat wilde.

Een van die dates was met een hele leuke jongen, die in het koffiehuisje werkte waar ik geregeld kwam. We hadden altijd al oogcontact en hij maakt de beste cappuccino’s – dat moet toch iets zeggen over hoe goed hij is in bed? Ik had mijn moed bijeengeraapt en hem gevraagd of hij eens uit eten met me wilde gaan, en enkele dagen later was onze eerste date. Die was heerlijk en als een echte gentleman zette hij me die avond af bij mijn huis. Hij gaf me een kus op mijn mond, keek me even diep in mijn ogen en ging weg. De dag erna vroeg hij naar een tweede date en ik was in de wolken. Voorafgaand aan onze tweede date had ik een flinke masturbeersessie, want ik wilde niet te geil zijn en mijn eigen regel verbreken. Ook die tweede date was heerlijk.

Voor onze derde date ging ik eerst naar de wax, smeerde mezelf in met lekkere zalf en kocht een pak condooms. Die avond gingen we naar de film, en ik probeerde hem al de hele tijd op te geilen door in de buurt van zijn kruis te aaien, maar hij ging te veel op in de film om het op te merken. Na afloop nodigde ik hem uit bij mij thuis. Ik begon hem te zoenen en te betasten, maar hij wilde me per se een youtubefilmpje tonen van een of ander concert.

Die avond heeft hij me urenlang me verveeld met filmpjes, en uiteindelijk vroeg ik hem op de man af of we nog seks gingen hebben. Toen vertelde hij dat hij geen seks heeft voor het huwelijk – dat had hij geleerd van zijn ouders. “Daarbij vind ik seks eigenlijk helemaal niet zo interessant. En ik ben geen slet,” zei hij lachend. Daarna vroeg hij of ik nog maagd was, en zo niet, of ik al met meer dan vijf mensen seks had gehad. “Ik heb een paar maanden geleden seks gehad met vijf mensen op één avond,” antwoordde ik. Hierna besloten we om gewoon vrienden te blijven.

Lisette (32)

Ik was aan het daten met een trainer van mijn sportschool – hij geeft daar kickbokslessen en ik vond hem altijd wel hot, op die typische gladde-sportschool-man-manier. Nadat we een paar keer na de les gepraat hadden, vroeg hij of we niet eens samen een drankje moesten gaan drinken. Ik had daar wel zin in. Die avond zijn we bij hem thuis in bed beland en dat leidde tot een rits van ‘even-wat-eten’- of ‘even-een-drankje-doen’-afspraken die meestal in seks eindigden.



Ik wist eigenlijk dus niet zoveel van hem, maar vond hem wel een sympathieke jongen. Ik kon makkelijk met hem kletsen, en ondanks dat we in veel dingen erg verschillend waren – hij snapte niet waarom mensen fictie lezen en luisterde eigenlijk nooit iets anders dan T-pain – voelde ik me altijd wel op m’n gemak bij hem.



Tot ik een keer op maandagavond bij hem was. We hadden net gegeten en zaten de laatste glazen wijn op te drinken. Ik was enthousiast aan het vertellen over mijn rijles, waar ik net een paar weken mee bezig was, en zei hoe leuk en chill mijn instructeur Rachid is. Toen zei hij: “Maar vind je het dan niet a-relaxed om een uur bij zo’n Marokkaan in de auto te zitten?” Ik was even stil, en vroeg toen wat hij bedoelde.



Het bleek dat hij “alle Marokkanen en Turken tuig” vond, en dat ze “terug moeten naar hun eigen land”. Hij kon me niet echt vertellen waarom, behalve wat onduidelijk gebrabbel over scooters en uitkeringen. Ook vertelde hij dat een Marokkaan een keer z’n kaak had gebroken – maar later bleek dat tijdens een kickbokswedstrijd te zijn geweest, en ook was zijn kaak niet echt gebroken. Bij de laatste verkiezingen had hij PVV gestemd.



Hoewel ik nog even met hem in discussie ging, besefte ik al snel dat we het hier toch nooit over eens zouden worden. Na een halfuurtje bekvechten heb ik aan hem gevraagd of hij me alsjeblieft nooit meer wilde bellen, en ben ik weggegaan. Ik ben sindsdien trouwens ook niet meer bij de sportschool geweest.

Nathalie (30)

Niet zo lang geleden had ik een Tinderdate met een jongen die er leuk uitzag. Hij had zijn eigen architectenbedrijf en stond op de foto met een hond. De perfecte match dus, dacht ik. We besloten iets te gaan drinken. De date was heerlijk: we hadden dezelfde interesses en een voorliefde voor zware bieren. Het resultaat was dat ik dronken was en van het ene kwam het andere: ik belandde met hem in bed en we hadden dronken, maar gezellige seks.



Ik voel me nog steeds vies als ik eraan denk dat ik seks heb gehad met een psychopaat.

Toen ik ‘s ochtends naast hem wakker werd, stelde hij voor een eitje met spek te bakken. Ik vertelde hem dat ik geen vlees at – nadat ik Eating Animals van Jonathan Safran Foer had gelezen, besloot ik nooit meer vlees te eten. De sfeer in de kamer werd ijskoud. “Oh nee, jij bent zo’n aansteller die te zwak is om de hiërarchie te respecteren.” Ik vroeg wat hij bedoelde, en hij vertelde dat hij dacht dat de mens gemaakt is om te domineren en te verslinden wat hij tegenkomt.

“Hetzelfde geldt voor huizen. We zijn de sterkste en hebben ons deze wereld toegeëigend, dus hebben we ook het recht om die te vernielen.” Ik wist niet hoe ik me moest gedragen en probeerde van onderwerp te veranderen, maar de schade was al aangericht. We hebben nog een kwartiertje samen gegeten – ik dronk koffie, hij at spek met eieren –, en toen zei ik dat ik ervandoor moest.

Ik heb Tinder verwijderd, even een potje gehuild en heel lang gedoucht. Ik voel me nog steeds vies als ik eraan denk dat ik seks heb gehad met een psychopaat.

Samina* (23)

Mijn ouders zijn allebei moslim, maar ikzelf zit – omdat ik opgevoed ben in België – tussen twee culturen in. Ik vier geen kerst en ga wel vasten, maar ik geloof niet in God en draag geen hoofddoek.

Ik heb al meerdere vriendjes gehad, maar die relaties waren telkens kort en eindigden altijd teleurstellend. Ik ben nog jong en veerkrachtig, dus ging ik ook daarna nog geregeld op date. Eentje daarvan was met een jongen die ik vaak tegenkwam tijdens het uitgaan. Hij zag er heel leuk uit en was ook geïnteresseerd in mij: hij had me altijd in de gaten en zocht geregeld oogcontact.

Op een avond had ik mijn moed verzameld en sprak ik hem aan. Hij was een beetje raar – hij wist enorm veel van complottheorieën en ik wist nooit wat hij geloofde en wat niet –, maar dat vond ik wel leuk aan hem. Na die avond vroeg hij me mee op date naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Ik vroeg me toen af of hij dat deed om te achterhalen of ik gelovig was of niet, maar ik besloot dat ik paranoïde was en stemde toe.



Dat weekend was onze eerste date. Hij was nog steeds raar, maar het was enorm gezellig. Het werd snel duidelijk dat hij stinkend rijk was, want die dag trakteerde hij me te pas en te onpas op drankjes, eten en verraste hij me met een puzzel van een dinosauriër die hij gekocht had in het museum. Die avond vroeg hij me tijdens het eten naar mijn familie en geloof. Ik zei tegen hem dat ik niet gelovig was, maar wel bepaalde aspecten van mijn cultuur wilde onderhouden. Toen vertelde hij me dat hij wel gelovig was. Specifieker nog: hij zei dat hij aangesloten was bij de Scientologykerk. Hij vertelde me hoe die kerk hem zuivert van kwaadaardige geesten en begon over buitenaardse wezens te praten, en over spiritualiteit. Ik was met open mond aan het wachten op het moment dat hij zou zeggen dat het een grap was. Tot slot vroeg hij of ik niet een keer mee wilde – “Het zou te gek zijn als een moslim zich aansluit bij de Scientologykerk.” Ik heb vriendelijk bedankt.

Eva (28)

Al een tijdje flirtte ik met een jongen – we reageerden op elkaars instagramstories en op elk feestje waar we samen waren, werden we naar elkaar toe gezogen als magneten. Op een van die feestjes begonnen we weer te zoenen en uiteindelijk belandden we bij elkaar in bed. De seks was magisch: alle seksuele spanning die we opgebouwd hadden, ontplofte die nacht. De volgende ochtend lagen we samen in bed en vroeg ik hem wat hij van de commotie rondom Bart de Pauw vond, een spilfiguur van de Vlaamse televisiewereld die onlangs is beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij zei dat hij het belachelijk vond.

Hij vond dat de vrouwen overdreven reageerden en hij zei “dat elke man door de hele MeToo-situatie in de gevangenis belandt voor een potje ongevaarlijk flirten”. En ook zei hij verbitterd: “Al die vrouwen hebben zichzelf waarschijnlijk toch naar de top geneukt.” Ik wilde hem graag uitleggen dat in exact die uitspraak het probleem ligt, maar ik besliste geen woorden aan hem te verspillen en raadde hem aan om zichzelf te informeren, in plaats van de comments op Facebook na te praten. Toen sloot ik de deur achter me en heb ik hem nooit meer aangekeken.

*Samina is een gefingeerde naam