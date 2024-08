Vrouwen over de heftigste momenten van hun studentendoop

VICE duikt volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot TD’s en studiestress. Lees meer in de VICE Student Guide.



Studenten zijn het vaak oneens over welk café de beste pils tapt, welke studierichting het zwaarst is, en waar het met de wereld heen moet. Niets polariseert hen echter meer dan de doop van studentenclubs. Voor de haters is het een walgelijke, vernederende en seksistische bedoening die symbool staat voor zowat alles wat fout zit in onze samenleving. Voor de liefhebbers gaat het om traditie, groepsgevoel en volwassen worden.



Over de behandeling van de vrouwelijke studentes zijn de meningen nog meer verdeeld. Daarom vroeg ik vijf vrouwen hoe ze de doop bij hun studentenclub ervoeren.

Clara – Demetris

Tijdens mijn doop bij Demetris moest ik als een cowgirl op een jongen gaan zitten en stukjes haring tussen zijn tenen opeten. Daarna moest ik dansend op hem wiebelen. “Please krijg geen stijve”, vroeg ik hem op voorhand. Ik heb wat onnozel gedanst en hij heeft er gelukkig geen gekregen. Nadien moesten ik en een ander meisje onze kleren uittrekken en elkaar met siroop insmeren. Op dat moment – don’t judge me, ik was enorm dronken – zijn wij voor het oog van iedereen beginnen kussen.

Het was wellicht niet feministisch of politiek correct om dat te doen, maar ik heb er geen spijt van. En ja, er is groepsdruk, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat het mijn beslissing was. Ik hield er zelfs van om nadien een episch verhaal te kunnen vertellen. Ik hou ook wel van dat overgangsritueel. Dat is in onze maatschappij wat weggevallen. Wanneer die proeven voorbij zijn, voel je je echt deel van de groep. Dat is heel fijn.

Eigenlijk heb ik die doop gedaan om aan een bepaalde jongen te laten zien wat ik allemaal durfde. Dat heeft niet gewerkt, maar ik heb toch maar lekker een meisje binnengedaan. Je grenzen aftasten is ook gewoon een deel van opgroeien. Ik kan me soms storen aan al die overbescherming van buitenaf. Nadien hebben ze me naar huis moeten dragen. Mijn jongere zus zei achteraf: “Op het moment dat jij thuis kwam, heb ik beslist om nooit bij een studentenclub te gaan.”

Telkens opnieuw moet ik me verdedigen tegenover al mijn vrienden die niet zijn gedoopt. Zij zeggen dat ze zich nooit zouden laten dopen en dat is prima, maar ze moeten mij niet shamen omdat ik het wel gedaan heb.

Foto via Flickr.

Hanne – Eligia

Toen ik gedoopt werd bij Eligia, werd ik eerst in de kelder van café Den aalmoezenier gedrild. Ik moest veel bier drinken en dus ook dringend naar de wc, maar dat mocht niet van mijn doopmeesters. Ik moest in het hoekje van die kelder gehurkt plassen met allemaal mensen rondom mij. Op dat moment voel je je echt heel klein. Vervolgens ging ik naar boven om te worden verkocht en daar spoten de doopmeesters slagroom aan mijn borsten en geslachtsdeel. Twee jongens moesten dat dan oplokken. Daarna moest ik een pintje ad fundum drinken, zetten ze een zwoel nummer op en moest ik mijn kleren uitdoen. En ik deed natuurlijk wel mijn best, want hoe meer je uitdoet, hoe beter je verkocht wordt. Ik ben tot op mijn bikini gegaan. Ze hebben wel nog gevraagd of ik ook mijn topje uitdeed, maar dat heb ik niet gedaan. Je hoeft je zelfrespect niet te verliezen om verkocht te worden, hoe dronken je ook bent. Uiteindelijk ben ik voor vier vaten en een bak verkocht.

Vanaf dat je als doopmeester zelf zo’n witte jas aan hebt, denk je dat je macht hebt en dat je een grote mond kunt opzetten tegen de schachten. Ik denk dat er daardoor wel mensen zijn die dingen onder druk hebben gedaan, of slechte ervaringen hebben gehad – maar ikzelf niet. Ik heb nadien ook mensen gedoopt. Machtig voelde ik me daardoor niet, maar ik was wel trots dat ik daar mocht staan. Achteraf denk ik dat die doop een van de beste momenten van heel mijn studententijd is geweest. Je voelt je echt opgelucht en fier dat je die doop met je groep hebt doorstaan. Nadien is het doop-TD en dat is echt een zwijnerij.



Als je in het praesidium van Eligia zit en tijdens de doopweek kust of seks hebt met een van de schachten, dan moet je een schaampint atten. Daarin zit schaamhaar van de schacht met wie je iets hebt gedaan. Het is voor de schachten of porren [vrouwelijke schachten, red.] een uitdaging om iemand te fixen en die op die manier zo’n schaampint te bezorgen. Dat gebeurde wel eens en dat was hilarisch.

Vrouwen worden binnen de club jammer genoeg scheef bekeken als ze veel bedpartners hebben gehad. Als je als meisje zegt dat je met zeven mensen hebt geslapen, dan word je al als slet gezien, mannen zullen eerder een high five krijgen. Op de skireis was er een meisje dat de eerste avond met iemand naar bed was geweest. Een uurtje later had ze in een materiaalkot een andere jongen ontmaagd. Zij werd wel scheef bekeken, zowel door de vrouwen als de mannen. Tijdens de cantus op de skireis werd er heel veel over haar gezongen. Gelukkig kon ze er ook zelf mee lachen.

Angela – Magistra

Op mijn doop was het thema honden, dus dat is sowieso al gefuckt. We moesten op onze handen en knieën over de kasseien van de Antwerpse binnenstad kruipen. Ik had daar geen zin in, dus ik loog dat als ik een wonde kreeg, dat die supertraag genas. Ik moest dan de hele tijd rondhuppelen en “Ik ben een huppelkut” roepen. Als ik dat niet luid genoeg of enthousiast deed, werd ik gestraft. Zo moest ik ook de kots van anderen opkuisen.

Een meisje moest overgeven en de doopmeesters waren bang dat als er kots bleef liggen op de Grote Markt, dat de dopen daar niet meer mochten doorgaan. Dus hebben ze dat meisje opgedragen om in haar eigen braaksel te rollen.

Nadat we thuis waren gaan douchen, deed ik mee aan de schachtencantus. Op het einde heb je een liedje dat ‘De pappenheimer’ heet, en dan moet je je uitkleden. Ik vond dat niet kunnen en heb mijn kleren niet uitgedaan, maar alle anderen deden het wel, tot in hun pure. Ik heb daar dan commentaar op gegeven en dan ben ik uit de cantus gezet, omdat ik niet meer meewerkte. Ik vond dat allemaal degoutant en ben nooit meer teruggegaan.

Stephanie – Hortecta

Tijdens mijn doop mocht er niet worden gedronken. Dat behoorde tot de regels van de club. Nadien was het schachtenverkoop en stelden de doopmeesters van die typische vragen: welke cupmaat ik had, met hoeveel mannen ik al had geslapen en of ik ooit met een vrouw had gekust. Het hangt ook van de proeven en je inzet af, maar de mooiste vrouwen worden altijd voor de hoogste bedragen verkocht.

In ons clubcafé werden altijd wel ijsblokjes doorgegeven, dus iedereen had iedereen al wel eens gemuild. Maar het sappigste verhaal van Hortecta is dat tijdens een cantus alle vrouwen van het presidium giechelend naar elkaar keken. Pas op het einde van de cantus vertelden ze dat ze allemaal een vibrerend ei in hun vagina hadden zitten.

Lauren – Hermes

De mensen van het presidium stellen soms niks voor in hun dagelijks leven, maar tijdens de doop denken ze dat ze het van het zijn. Die dopen zijn een ongelooflijk groot machtsvertoon. Maar voor de schachten schept het wel een band om samen af te zien.



In het begin van mijn doop moest ik vooral heel veel adjes drinken. Dan kwam de proef: ik moest mijn kleren uittrekken en in bikini een slok nemen van een vettige mix met kattenbrokken. Daarna moest ik die via de mond doorgeven aan een jongen die dat moest inslikken. Nadien werden we samen verkocht.

In Hermes zaten wel veel brute grieten die ervoor open stonden om met iedereen te smossen, maar dat was hun eigen keuze. Er zijn ook altijd eerstejaars en doopmeesters die beginnen vozen met elkaar, maar dat gebeurde altijd met wederzijdse toestemming. Ik heb nooit het gevoel gehad dat de dingen werden geforceerd. Ik heb mij heel goed geamuseerd in de studentenclub en als ik nu opnieuw aan mijn bachelor zou beginnen, zou ik me sowieso weer laten dopen.

Je begrijpt: deze vrouwen wilden niet met hun naam in het stuk. Uiteraard zijn de namen wel bekend bij de redactie.

