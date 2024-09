Vrouwen over de hele wereld vertelden ons waarom ze meeliepen met de Women’s March

In de Verenigde Staten marcheerden afgelopen zaterdag ongeveer een miljoen mensen door de straten om aandacht te vragen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. De Women’s March was daarmee het grootste protest in de Amerikaanse geschiedenis als reactie op de inauguratie van een nieuwe president.

Maar niet alleen in de VS protesteerden mannen en vrouwen tegen het aanstaande Trump-tijdperk. Sister marches waren in bijna elke tijdzone te vinden: in 75 landen over de hele wereld werden er demonstraties georganiseerd voor gelijkheid, waardoor het een 24-uurs protest werd. In Londen marcheerde er een groep van 100.000 mensen door de straten, waardoor het verkeer in de binnenstad plat gelegd werd. Naar schatting van USA Today waren er wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen mensen op de been, maar de organisaties zelf spreken over 4,6 miljoen mensen.

“Vandaag zijn er miljoenen mensen bij elkaar gekomen in steden over de hele wereld, om op te komen voor mensenrechten,” stond er op het twitteraccount van de Women’s March. “Dit is meer dan een ééndags-actie, het is het begin van een beweging die mensenrechten wil beschermen, verdedigen en verbeteren.”

Met hulp van onze Broadly-collega’s van over de hele wereld hebben we op zes verschillende plekken mensen gesproken die de straat op zijn gegaan om hun steun te betuigen aan hun zusters en broeders in de VS.

Amsterdam

Interviews door Aysha van Gorp, foto’s door Frederieke van der Molen.

Linda (21 jaar) uit Breda (student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie)



Ik ben youth advocate bij CHOICE for Youth and Sexuality, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor jongerenparticipatie en seksuele gezondheidsrechten. Dus ik sta sowieso achter alles wat daarmee te maken heeft, maar ik ben hier specifiek omdat ik zie dat de wereld steeds racistischer wordt. Nog een andere reden om mee te lopen is dat ik een donkere vrouw ben en ik ben moslim – ik loop mee voor alle minderheden, en omdat ik vind dat er respect moet zijn voor iedereen.



Ik hoop dat we echt gehoord worden. Ook al zijn er mensen als Trump en Wilders waar we ons zorgen over moeten maken, ik hoop dat we niet vergeten dat iedereen anders mag zijn. We’re not the same, but we’re one. Ik ben bang dat minderheden nog erger worden gemarginaliseerd in het Trump-tijdperk. Ik vind het sowieso belachelijk dat ik hier moet staan en moet zeggen dat vrouwen een minderheid zijn – terwijl dat niet zo is, maar we worden wel zo behandeld.

Mees (16 jaar) en Paloma (16 jaar) uit Amsterdam (middelbare school)



Mees: Ik ben hier omdat ik iemand ben van ‘geen woorden maar daden’. Als je in een fijne wereld wil leven, moet je daar iets voor doen. Ik hoop dat de wereld uiteindelijk een liefdevolle plek wordt waar ik ooit mijn kinderen op kan laten groeien zonder bang te zijn dat er iets misgaat. En dat alle mensen weer van elkaar gaan houden en er niet meer zoveel angst en haat verspreid wordt. Hopelijk gaan mensen zich door deze demonstratie beseffen dat het niet goed gaat en dat we hier iets aan moeten doen.

Paloma: Ik ben heel erg voor actie voeren en je stem laten horen. Ik vind dat mensen meer moeten nadenken over dingen. Ik ben heel bang voor onwetendheid, dat mensen zich gewoon dom houden, waardoor alles gaat zoals de rijke en invloedrijke mensen het willen. Daardoor kan de wereld kapot gaan.

Nina (26 jaar) uit Amsterdam (psycholoog)



In 2016 voelde ik heel veel polarisatie en negativiteit tussen mensen onderling. Dat wil ik niet voor de wereld, dus daarom kom ik vandaag met een positief bord en een positieve vibe marcheren. Ik strijd voor meer verbinding en meer begrip voor elkaar.





Toronto

Interviews door Sarah Hagi, foto’s door Jake Kivanço.

Kate, uit Guelph (Canada)





Er is veel onverschilligheid de laatste tijd. Ik denk dat iedereen enorm verbaasd is over wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. Het voelt als een stap terug, met het oplaaiende racisme en de haat tegen vrouwen – we dachten dat we daar al voorbij waren.

Ik heb ook mijn gezin meegenomen. Ik wil aan mijn zoons laten zien dat er een betere wereld kan zijn. Ik strijd hier voor gelijkheid, liefde en voor vredige en aardige mensen. Ongelijkheid is overal, en het verkiezen van Trump heeft dat aan het licht gebracht. Dit is mijn eerste demonstratie – ik voelde de verantwoordelijkheid om mee te lopen.

Zack, uit Toronto (Canada)



Ik sta hier omdat ik het belangrijk vind om naar Trudeau [premier van Canada] te communiceren dat we het niet eens zijn met wat er in de VS gebeurt. Ik ben hier voor ontelbare redenen, niet voor één ding specifiek. Ik maak me zorgen over onze conservatieve politici, Kelly Leitch en Kevin O’Leary, maar ik hoop dat ons verkiezingssysteem ons niet zo in gevaar brengt als nu bij de Amerikanen is gebeurd.

Grrrl Justice, uit Toronto



Het is voor ons in Canada belangrijk om te erkennen dat de dingen die in Washington besproken worden, geen nieuwe kwesties zijn. Het gaat hier over sociale ongelijkheden die al honderden jaren in stand worden gehouden. Grrrl Justice is hier om te spreken over het voortdurende racisme, seksisme en alle vormen van onderdrukking die op verschillende manieren plaatsvinden, ook in Canada. Onze premier heeft net een aantal deals getekend voor pijpleidingen, zonder toestemming van de inheemse bevolking. Dat soort dingen gebeuren hier dus ook.



Mary (links), uit Toronto



Ik vind het belangrijk dat we hier als vrouwen bij elkaar zijn vandaag. We zien hier om te strijden tegen Trump en mensen die zich net zo gedragen als Trump – mensen die op alle mogelijke manieren vrouwen niet respecteren. Ik drum ook vandaag en mijn drumgroep doet aan alles mee wat ook maar te maken heeft met sociale rechtvaardigheid. Door hier te zijn steun ik Black Lives Matter – alle levens doen er altijd toe. We staan op tegen elke vorm van onderdrukking.

Londen

Foto’s en interviews door Bekky Lonsdale.

Emily (18 jaar)





Ik geloof in democratie – maar als de uitkomst daarvan klote is, denk ik niet dat je bij de pakken neer kan gaan zitten en maar moet afwachten wat er gaat gebeuren. Trumps verkiezing is ontzettend verdrietig, verschrikkelijk en tragisch; het is alsof je naar een land kijkt dat zichzelf in de afgrond stort. Daarom hebben ze een steuntje in de rug nodig. We liepen met deze vaginatekening door Oxford Street, een grote winkelstraat, en kregen veel positieve reacties. Er waren ook een paar mensen die dingen zeiden als ‘Dat is zo ongepast’ of ‘Oprotten!’, maar weet je wat: doei!



Chrystal (21 jaar), uit Washington DC



Mijn boodschap aan Amerikanen is om boven de bekrompenheid uit te stijgen. Het is zo makkelijk om toe te geven aan alle haat, maar onthoud dat er goede mensen bestaan en dat ieder mens als onschuldig wezen wordt geboren. Er moet een hoop gebeuren voordat iemand echt een slecht mens wordt.

John (80 jaar), uit Londen



Mijn moeder kwam uit 1896 – ze heeft haar hele leven gewerkt voor andere mensen of op kinderen gepast. Ze was niet gelukkig; ze was ongelukkig getrouwd. Als ik naar de vrouwen om me heen kijk, zie ik dat ze in zekere zin meer rechten hebben. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Natuurlijk kun je je afvragen hoe het komt dat de salarissen van vrouwen verschillen, wat dat betreft lopen we nog erg achter. Er is veel tegenstrijdigheid. Kijk maar om je heen, kijk naar je eigen gezin: wie doet daar het onbetaalde werk, wie verzorgt de kinderen en wie maakt er schoon?

Anabel (25 jaar), uit Bristol (Groot-Brittannië)



We stappen uit de Europese Unie en het voelt alsof dit onze laatste kans is om te laten horen wat we vinden en hoe we ons aan de wereld kunnen presenteren. Daarom ben ik hier. Ik heb een Amerikaanse vriend meegenomen, en op deze manier betuigen we onze steun aan mensen in Amerika, we laten zien dat we achter ze staan. Ik denk dat [de Britse premier Theresa] May een speciale band wil opbouwen met Trump. Daarom zijn we hier, om te zeggen: “May, kijk maar eens goed, we trekken ons niet terug, we laten dit niet zomaar gebeuren.”



Berlijn

Interviews en foto’s door Maansi Jain.

Christine (links, 36 jaar) uit Irvine in Californië, Verenigde Staten



Ik ben het niets eens met het standpunt van Trump over de rechten van gehandicapten en de bezuinigingen die hij gaat doorvoeren. En nu ik zwanger ben, ben ik pas echt boos: ik maak gebruik van Obamacare, net als veel vrienden van mij. Het is een angstaanjagend idee dat dat binnenkort niet meer zal kunnen.

Birgit (58 jaar) uit Berlijn



Aan alle vrouwen: je bent niet alleen en dit is niet alleen een probleem voor mensen in de Verenigde Staten. Ik werk en vecht al veertig jaar voor de rechten van vrouwen en we staan het niet toe dat hij of wie dan ook ons onze rechten afneemt. We zijn al zo ver gekomen, maar we willen nog verder. Seksisme leeft nog steeds, ook zonder Donald Trump; door hem denken mensen alleen dat het oké is.

Abeni uit Santa Ana in Californië, Verenigde Staten



Ik woon hier. Ik ben natuurkundige, dus ik werk in een door witte mannen gedomineerde sector. En ik wil tegen vrouwen in Amerika zeggen: je kunt het. Samen staan we sterk en deze mars toont aan dat we steun uit alle hoeken van de wereld krijgen. De meeste Duitsers haten Trump, en veel van hen vertellen me dat altijd als ze erachter komen dat ik Amerikaan ben. We gaan dit glazen plafond doorbreken. Het is zelfs al flink gebroken. Door Hillary. Door Michele. Door ons allemaal. Dit is gewoon een kleine tegenslag, maar die kunnen we aan.

Firna (22 jaar) uit Indonesië



Het is een lastige tijd. Ik denk dat het belangrijk is dat we samenwerken. Eenheid, ondanks onze verschillen, is heel belangrijk. De hele wereld staat achter de Amerikaanse vrouwen. Zij staan aan de frontlinie van dit gevecht tegen haat en tegen Trump. Wij staan achter ze in dit gevecht.

Sydney

Interviews en foto’s door Sean Foster.

Belle (39 jaar) met haar dochters Misha en Elsie uit Sydney





Bevallen en moeder worden heeft echt mijn ogen geopend over voor het belang van vrouwenrechten. In mijn ogen zijn mensenrechten en natuurproblemen met elkaar verwoven. Dat we hier nu samen staan is een ultiem statement over hoe we willen dat deze wereld eruitziet – en als moeder van twee meisjes gaat het ook om het opvoeden van wilde, sterke en gepassioneerde vrouwen die klaar zijn om hun stem te laten horen.



Latch (35 jaar) uit Brisbane in Australië



Dit is niet iets wat in één nacht gaat veranderen – huiselijk geweld gaat niet stoppen, net als een hoop andere dingen niet in één keer opgelost zijn. Maar elke kleine stap is beter dan thuis televisie kijken en achteraf spijt hebben dat je niet bent geweest. Vrouwen in Amerika, blijf sterk! Maak je niet druk om de uitslagen van de verkiezingen en alles wat er gebeurd is, we zijn sterker dan we denken.

Paige uit Santa Monica in Californië, Verenigde Staten



De ene kant van mijn bordje zegt ‘Pussy grabs back’ en de andere kant zegt ‘Resist’. En dat zegt eigenlijk alles wel. Ik denk dat we gewoon op moeten staan en iets moeten doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld geskyped met senators uit de Verenigde Staten, dat is veel gemakkelijker dan je denkt. Mensen hebben zitten slapen, Australiërs ook, en nu is het tijd om wakker te worden en iets te doen. We kunnen absoluut dingen veranderen, elke munt heeft twee kanten. Sta zij aan zij, verzet je en houd van elkaar.





Barcelona

Interviews door Anna Pacheco, foto’s door Alejandra Nuñez.

Shaina (29 jaar) uit New York



Ik ben hier omdat ik een feminist, anarchist en anti-racist ben. En omdat ik feministische mensen zoals ikzelf wil laten reflecteren op hoe we in een betere wereld kunnen leven, een wereld die veilig en gelijk is voor ons allemaal. Donald Trump is een racist en een vrouwenhater, maar we moeten niet vergeten dat de dingen die hij zegt niet nieuw zijn. Hij maakt deel uit van het systeem. Ook al zegt hij er veel over, we moeten niet vergeten dat deze problemen altijd al bestaan hebben. Dat is waarom het hier niet stopt. We blijven doorvechten.

Mimi (20 jaar) uit Californië



Ik loop mee voor alle vrouwen die seksueel mishandeld of vernederd zijn. Voor alle vrouwen die erkenning verdienen. Ik verwacht dat we op een dag krachtig genoeg zijn om hetzelfde te doen als mannen. Donald Trump is een man die geen respect kent. Ik wil terugkomen naar Amerika om samen met alle vrouwen en minderheden te vechten. Ik wil niet wegrennen of voor altijd weggaan. Ik moet vechten voor vrouwenrechten.



Sophie (28 jaar)





Als we succesvol willen zijn, moeten we met z’n allen, ook mannen, samenkomen om te vechten voor de rechten van alle vrouwen. Het patriarchaat is slecht voor iedereen. En we moeten ook andere bewegingen steunen, zoals Black Lives Matter en de lhbt-gemeenschap. Iedereen verdient gelijkheid, en mensen die een bepaalde groep onderdrukken, gebruiken vaak hetzelfde mechanisme. We zullen geen gelijkheid bereiken zolang mensen die ‘anders’ zijn niet in de samenleving worden opgenomen en geaccepteerd. Dit begint met zichtbaarheid.