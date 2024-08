Vrouwen over de meest akelige momenten waarop hun relatie werd verbroken

Break-ups zijn als een heftige regenbui: iedereen gaat er wel eens doorheen, maar je denkt altijd dat je er zelf net iets meer last van hebt. Want het moment dat je genadeloos gedumpt wordt, of beseft dat je liever een oude schoen eet dan nog een nacht te slapen met je wederhelft, is hartverscheurend. Even voel je je helemaal alleen op de wereld met je gigantische brok liefdesverdriet. Maar laat de gedachte dat iedereen ooit een relatiebreuk meemaakt een troost zijn.

Zulke breuken zijn smerig, gaan geregeld gepaard met hysterische huilbuien, dramatische schreeuwpartijen en beschamende situaties die je liever uit je geheugen bant. Want hoe je het ook wendt of keert: er is geen ideaal moment om iemands hart uit zijn of haar borstkas te trekken, die te vertrappen en vervolgens netjes de deur achter je te sluiten. En dan zijn er nog de ronduit gruwelijke momenten om je relatie te beëindigen – op vakantie, tijdens de seks of vlak voor je huwelijk, bijvoorbeeld.

Videos by VICE

Omdat het deugd kan doen om te weten dat je niet alleen bent – of het altijd erger kan – verzamelde Broadly enkele horrorverhalen van tenenkrommende break-ups.

Eline* (25)

Ik was anderhalf jaar samen met mijn droomman. Hij was perfect voor me. Het klikte goed, ik voelde me ongelooflijk aangetrokken tot hem, en er was een geweldige chemie tussen ons. Hij had weinig tijd voor me, maar als we elkaar zagen, was het heerlijk. Maar na een jaar kwam ik erachter dat liefde blind maakt. Ik nodigde hem uit voor een groot verjaardagsfeest van de beste vriend van mijn vader. Mijn familie en vrienden waren er, en ik was dronken. Mijn vriend was erg stilletjes en vertelde me na een paar uur, toen ik de verjaardagstaart aan het aansnijden was, dat hij me dringend iets moest vertellen: hij had al zes jaar een vaste relatie met een ander en wilde het toch laten werken tussen hem en dat meisje. Ik begon hysterisch te huilen, liep mijn tante omver en rende uit het huis om dramatisch in een fontein te springen die voor het huis stond. Ik was te dronken om door te hebben dat de fontein maar enkele centimeters diep was en brak mijn pols. Mijn familie schreeuwde dat hij naar huis moest gaan en ik negeerde zijn berichtjes een jaar lang.

Hij maakte koeltjes de bondage-koorden los, kleedde zich aan en vertrok naar het huis van zijn moeder.

Laura (24)

Ik was vijf jaar samen met mijn middelbare-schoolliefde. Onze relatie was heel stabiel, comfortabel en pokkesaai. Ik verveelde me te pletter en fantaseerde geregeld over hoe het moest zijn om single te zijn. Ik uitte mijn twijfel en vertelde hem dat ik ons seksleven niet erg boeiend meer vond. Ik was een vreselijke partner, maar hij was vastberaden om het te laten werken. Hij bestelde vibrators, kocht de Kamasutra en schafte zelfs een vreselijk duur bondage-setje aan. Maar hoe meer hij zijn best deed, hoe meer ik me gevangen voelde in de relatie. Op een nacht hadden we seks terwijl ik vastgebonden in bed lag. Hij was duidelijk aan het genieten, ik was geïrriteerd en walgde zelfs een beetje van hem. Ik besloot dat ik niet langer een relatie wilde en maakte het uit met hem, terwijl hij nog steeds in me zat. Hij maakte koeltjes de bondage-koorden los, kleedde zich aan en vertrok naar het huis van zijn moeder.

Lisa (25)

Ik was samen met mijn vriendin zes weken lang op vakantie naar Thailand, waar we een half jaar voor hadden gespaard. We waren anderhalf jaar samen en alhoewel het niet altijd van een leien dakje ging, was onze relatie prima. Maar omdat we zoveel tijd samen doorbrachten, hadden we ook veel tijd om te reflecteren op onze relatie. En die bleek tóch niet zo best te zijn. Na drie weken waren we op een plek ergens midden in Thailand. Het regende drie dagen lang, en we logeerden in een gek huisje bij een local. Daar hebben we zo’n drie dagen in bed lopen janken, omdat het wel duidelijk was dat we niet meer verder wilden met elkaar. Toen moesten we dus alsnog drie weken samen reizen. Na die vakantie hebben we nog een weekje aangemodderd, maar snel daarna verhuisde ze naar een andere stad en was het definitief over. Dit was vijf jaar geleden, en altijd als we elkaar zien maken we nog grappen over die horrorvakantie.

Terwijl ik onder de douche stond, vertelde hij dat hij me niet meer aantrekkelijk vond met die extra kilootjes, en dat hij vond dat hij te jong was om samen te zijn met iemand die hij dik vindt.

Simone* (22)

Ik heb al enkele jaren een gloeiende hekel aan de pil – ik word er humeurig van en het lijkt me gewoon ongezond om zoveel hormonen in je lijf te pompen. Ik besloot dus om een spiraaltje te nemen. Ik besprak het ook met mijn vriend, waar ik een vijftal maanden mee samen was. Hij vond het allemaal goed, zolang hij “het spiraaltje maar niet voel als we seks hebben”. Ik voelde me stukken beter met het spiraaltje, maar ik kwam vijf kilo aan in een maand tijd. Maar omdat dat normaal is de eerste maanden, maakte ik me niet echt zorgen. Mijn vriend dacht er echter anders over. Op een dag, terwijl ik onder de douche stond, vertelde hij me dat hij me niet meer aantrekkelijk vond met die extra kilootjes en dat hij te jong was om samen te zijn met iemand die hij te dik vindt. Ik was enorm gekwetst, maar mijn trots stond in de weg, dus ik deed mijn kleren aan, stapte de deur uit en trakteerde mezelf op een gigantische dame blanche. Enkele maanden later waren die kilo’s al weg. Hij probeerde me vorige maand nog te kussen op een feestje, maar ik heb vriendelijk bedankt, “want ik ben te jong om te kussen met jongens die dikke assholes zijn”.

Justine* (29)

Ik was bijna tien jaar samen met mijn vriend, toen hij me ten huwelijk vroeg. Ik ontdekte toen dat ik hopeloos romantisch en ook een beetje traditioneel was. Ik bereidde een jaar lang het huwelijk tot in de puntjes voor, spendeerde een fortuin aan een mooi feest en had, samen met enkele muzikanten, speciaal een nummer voor hem gemaakt. Anderhalve week voor de bruiloft moest hij me iets vertellen. Terwijl ik de naamkaartjes voor het diner aan het schrijven was, vertelde hij me dat hij verliefd was op iemand anders en niet meer met me samen wilde zijn. Hij vertrok die avond nog naar een hotel. De hele nacht heb ik hysterisch gehuild in de armen van mijn beste vriendin. De maanden die volgden waren de hel. Ik moest alle gasten laten weten dat het huwelijk afgeblazen was, een nieuw – betaalbaar – huis zoeken en een leven zonder mijn partner beginnen. Tot overmaat van ramp vroeg hij haar een jaar later ten huwelijk. Toch, en dat wil ik niet toegeven naar hem toe, is die breuk het beste wat me overkomen is. Ik was saai en burgerlijk geworden door mijn relatie met hem, en verloor elke drang naar avontuur. Die is nu helemaal terug en ik heb zin om nog een hele lange tijd single te zijn.

* Sommige namen zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.