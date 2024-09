Vrouwen over hoe ze omgaan met het gebrek aan seks tijdens een langeafstandsrelatie

Seks kan op veel verschillende plekken en met veel verschillende mensen. De enige en belangrijkste voorwaarde voor seks is dat je een beetje bij elkaar in de buurt moet zijn, zodat je elkaar kan aanraken.

Nu we zonder al te veel moeite naar Oeganda kunnen vliegen of een jaar vrij kunnen nemen om te backpacken in Vietnam, lopen we steeds meer risico om een lief tegen te komen die duizenden kilometers verderop woont. En ook je knappe Hollandse buur kan zomaar besluiten een jaar aan de Sorbonne in Parijs te gaan studeren – waardoor jij eenzaam en alleen achterblijft met blauwe dan wel roze ballen, en slechts af en toe een paar seconden een naaktfoto kunt bekijken via snapchat.

We vroegen aan een aantal vrouwen met een (voormalige) langeafstandsrelatie hoe het is om zo lang zo weinig seks te hebben, en met wat voor oplossingen ze kwamen om het vuur tussen de benen te blussen.

Anouska (26 jaar)

In 2014 studeerde ik een semester in Michigan, en daar heb ik mijn huidige man ontmoet. We begonnen te daten en na twee maanden samen moest ik weer terug naar Nederland. In de twee jaar die volgden zagen we elkaar om de drie of vier maanden ongeveer. We skypten natuurlijk veel, maar ook snapchat was heel belangrijk. Het heeft een tijdje geduurd, maar toen ik er klaar voor was en hem volledig vertrouwde ging ik hem naaktfoto’s sturen.

Hij deed dat al, want hij had al wat meer ervaring met snapchat. Zo kwamen we de tussenliggende maanden door. Ik vind het in een langeafstandsrelatie belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft en geen dingen doet die je normaal ook niet zou doen; daarom ging het sturen van naaktfoto’s geleidelijk aan. De spanning bouwde zich in die maanden altijd heel erg op. Zodra we elkaar weer zagen, hadden we die eerste twee dagen echt heel veel seks. Dat was zo’n beetje het enige wat we deden. Gelukkig was mijn moeder, waar ik toen bij woonde, in die tijd niet veel thuis.

Lehanie (19 jaar)

Ik was 14 en hij was 17 toen we begonnen met daten. We woonden toen allebei in Zuid-Afrika, maar na een paar maanden verhuisde hij naar de andere kant van het land, en daarna naar Nederland. Voor zijn vertrek hadden we nog maar één keer seks gehad, en doordat ik zo jong was miste ik het minder dan hij. Ik vertrouwde hem niet helemaal, omdat hij aan het begin van onze relatie was vreemdgegaan, en daarom deed ik dingen die ik eigenlijk niet wilde doen. Ik zeg liever niet wat precies.

Ik was bang dat als ik geen skypeseks met hem had, hij naar iemand anders op zoek zou gaan. Uiteindelijk zijn we nog twee jaar samen gebleven, maar toen hij weer terugkwam, merkte ik dat ik een connectie miste. De lange afstand tussen ons had de relatie geen goed gedaan.

Met mijn huidige vriend had ik ook anderhalve maand een langeafstandsrelatie, maar daarbij ging het veel beter. Ik had met hem ook veel meer behoefte aan seks, wat het moeilijker maakte om niet samen te zijn, maar deze keer deed ik niks waar ik me niet comfortabel bij voelde.

Rosalie (21 jaar)

Voor mijn stage zat ik 5 maanden in Londen en mijn vriend is in die tijd twee keer langsgeweest. Ik vond het moeilijk om hem zo weinig te zien, maar gelukkig kon ik erover praten: mijn huisgenoot en vrienden daar zaten precies in hetzelfde schuitje, en bijna elk gesprek ging wel over seks en relaties. Ik hoef het heus niet elke week te doen, maar soms verlangde ik er wel echt naar. Dan was het fijn om het met elkaar te kunnen bespreken en het te hebben over wat we deden, wat we het meest misten, en van welke standjes we het meeste hielden. Op de een of andere manier verlichtte dat het missen heel erg.

En natuurlijk waren die twee lange weekenden dat mijn vriend op bezoek kwam heel belangrijk. Als je na zo’n lange tijd weer seks hebt, voelt het allemaal veel intenser. Maar er kwam ook veel druk op te liggen; hij was er maar een paar dagen, dus voelde het alsof we op dat moment wel seks moesten hebben – ook al had ik er misschien geen zin in.

Annemiek* (26 jaar)

Mijn ex en ik ontmoetten elkaar in de VS, en in de twee jaar dat we samen waren zagen we elkaar ongeveer eens per twee maanden. Vliegtickets waren heel duur en de afstand zorgde voor heel veel spanningen. Ik denk dat hij ook vreemd is gegaan terwijl we samen waren – hij had altijd contact met andere meisjes via internet, maar zei ondertussen ook dat hij met mij wilde trouwen. Het was geen goede relatie, maar de seks was geweldig als we elkaar weer zagen. De spanning die groeide in de weken daarvoor hielp daar misschien wel bij.

In de periodes tussen ons weerzien kon ik er goed mee omgaan dat ik geen seks had. Er waren altijd wel plannen om elkaar weer te zien, dus als ik zin had, wist ik dat ik bijvoorbeeld maar vijf weken hoefde te wachten. En we skypten natuurlijk heel veel. Het is in een langeafstandsrelatie handig om te investeren in goede lingerie – naaktfoto’s sturen is niet slim, dus als je net als ik wel íets aandoet, kan het er maar beter mooi uitzien.

*De echte naam van Annemiek is bekend bij de redactie