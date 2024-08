Vrouwen vertellen hun ongemakkelijkste ongesteldheidsverhalen

Ongesteld ben ik al tien jaar lang elke maand, maar nog altijd word ik er chagrijnig van. Niet door de hormonen, daar heb ik gelukkig geen last van, maar omdat ik geld moet uitgeven aan tampons en omdat mijn seksleven tijdens die dagen op een laag pitje staat. Toch ben ik mijn lichaam ook dankbaar dat het gezond is en functioneert zoals het zou moeten – een paar dagen bloeden uit mijn vagina heb ik daar graag voor over.

Maar er zijn momenten waarop ongesteld zijn écht heel slecht uitkomt, bijvoorbeeld als je net op romantisch weekend naar Rome bent met je nieuwe vlam, of als seks je werk is en er net een klant voor de deur staat – of als je begint te menstrueren zonder dat je het doorhebt.

Videos by VICE

Doorlekken, opspelende darmen en vergeten tampons behoren tot de ongesteldheidsrampspoed van een hele hoop vrouwen, maar hoe vaak dit ook voorkomt, het blijft een kleine hel als je het meemaakt. Ik sprak een aantal vrouwen over hun verschrikkelijkste en bloederigste menstruatie-ongelukken.

Ellen (26)

Twee weken nadat ik ongesteld was geweest, had ik seks met mijn ex. Tijdens de seks stonk het ineens heel erg. Eerst dachten we dat het aan zijn piemel lag, daarna dachten we dat ik ongesteld was – maar het rook anders dan menstruatiegeur. Het stonk echt naar de dood, naar iets bedorven, alsof er iets aan het rotten was. We stopten met de seks, en ik schaamde me heel erg.

Even later probeerden we het weer, maar de geur ging niet weg dus gingen we slapen. Ik lag de hele nacht wakker en dacht: wat kan het anders zijn dan een tampon die nog in me zit? Ik maakte mijn ex wakker om dit te zeggen– hij antwoordde dat dat echt niet kon. De volgende dag belde ik de huisarts en zei ik dat ik dacht dat er een tampon in me zat. Ze zei: ‘Nee joh, dat kan niet – de tampon zou dan allang naar buiten zijn gekomen, het is waarschijnlijk opgedroogde ongesteldheid.’

Toen het na een week nog zo stonk heb ik met mijn vinger – of eigenlijk met mijn hele hand – diep in mijn puni gegraaid. Wat kwam eruit? Een tampon, hij was zwart en verrot – echt een trauma. Die tampon heeft drie weken in mijn lichaam gezeten, terwijl mijn huisarts zei dat dat niet kon.

Maxime (22)

Ik was met mijn scharrel bij een vriend van hem thuis. We hadden gedronken, en besloten boven in het bed van zijn vriend seks te hebben. Na de seks schrok ik me rot: het hele bed was rood – ik was ongesteld geworden. Hij zag het niet, maar ik raakte in paniek en durfde niks te zeggen.

Toen we beneden op de bank zaten dacht ik: shit, dat beddengoed moet daar weg. Ik zei tegen hem dat mijn telefoon nog op het bed lag en rende de trap op. Eenmaal in de kamer zag ik dat er ramen waren, dus besloot ik dat ik het beddengoed uit het raam zou gooien. Maar ik was bang dat de jongens die beneden op de bank zaten iets naar buiten zouden zien vallen, dus liep ik eerst terug om daar de gordijnen dicht te doen.

Illustratie door Aisha Madu voor de VPRO-serie Schroom

Eenmaal weer boven gooide ik het beddengoed zo snel als ik kon uit het raam, rende de trap af en zei tegen de jongens dat ik naar huis ging. Mijn scharrel vroeg of hij me naar huis zou brengen – “NEE, dat hoeft niet” zei ik, en vertrok snel. Het bebloede beddengoed lag namelijk voor de deur. Ik liep naar buiten, pakte de vieze lakens van de straat en stopte ze in een vuilcontainer om de hoek. De week daarop vroeg de jongen in wiens bed we seks hadden gehad of ik enig idee had waar zijn lakens waren.

Mila* (37)

De tweede dag dat ik ongesteld ben, noem ik altijd een ‘tsunami’, want zo voelt het ook echt. Om het uur moet ik naar de wc, ook ‘s nachts, anders heb ik een megagroot probleem. Daarom hoop ik dat die twee dag in het weekend valt, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms verheug ik me op de overgang, zodat ik eindelijk van mijn menstruatie af ben.

Ik ben docent Nederlands, en de derde week dat ik voor de klas stond was ik ongesteld. Toen ik op mijn stoel ging zitten, voelde ik dat helemaal doorweekt was van het doorlekken. Ik droeg een lichtgekleurde spijkerbroek, en de hele stoel zat onder. Ik kon niet meer opstaan – het was echt een drama. Ik zei tegen mijn leerlingen dat ik me niet goed voelde en dat ze naar de aula konden gaan. Mijn man is toen schone kleding komen brengen, zodat ik me kon fatsoeneren op de wc. De stoel waarop ik op zat was bedekt met stof en die was helemaal rood en nat. Ik bracht de stoel naar de conciërge gebracht, en zij zei dat ze ‘m “dan maar weg zou gooien”. Ik werd er echt verdrietig van – ik voelde me een kleuter die geen controle had over haar eigen lichaam. Plas kan je nog ophouden, dit niet.

Marijn (25)

Het was de tweede keer dat ik met een jongen had afgesproken, en ik bleef bij hem slapen. Ik was ongesteld en ik wilde nog even douchen voor we naar bed gingen. Tijdens het douchen zag ik dat mijn tampon vol was, want het bloed lekte er doorheen. Ik trok ‘m eruit en gooide de tampon in de wc naast de douche. Het was een bloederig geheel en door de hele wc zaten sporen. Die trek ik zo wel door, dacht ik. Vergeten dus, zon ondervond zijn huisgenoot even later.

Die huisgenoot was er écht niet blij mee, hij vond het heel vervelend. Hij vroeg aan mijn scharrel: “Wat de fuck doe je met deze chick?” Ik ben die jongen nog een paar keer tegengekomen, en elke keer herinnert hij me eraan. Een keertje stonden we in een groep, en toen zei hij: “Jij bent dat meisje.. Ik weet wel wie jij bent!” Ik heb me er heel lang heel erg voor gegeneerd, en nog steeds let ik goed op: ik zal nooit meer vergeten door te trekken.

Anne Fleur (24)

Met een groepje vrienden waren we aan het chillen. We hadden geluncht, en toen ik opstond voelde ik een soort nattigheid bij mij billen, alsof ik in ergens in had gezeten. Geen seconde dacht ik aan doorlekken – ik had een boterham met appelstroop gegeten en ik dacht dat dat het was. Ik voelde met mijn hand aan de nattigheid en likte mijn vingers af, en dacht: hey, dit is raar, dit is geen appelstroop.

Toen we wegliepen zei een vriendin dat ik was doorgelekt. Ik had dus mijn eigen ongesteldheid gelikt. Het allerergste is dat ik ben weggelopen en er dus een plasje van mijn menstruatiebloed daar achter is gebleven op de grond. Dat heeft iemand moeten schoonmaken. De rest van de dag heb ik rondgelopen met een omgeknoopt vestje om mijn middel. Het was echt een trauma, en sinds die dag ga ik altijd voor dubbele zekerheid: een tampon én maandverband.

Bailey* (21)

In de sportschool waar ik train heb je een podium waarop groepslessen worden gegeven. Op een dag deed ik mee, en toen we begonnen met squatten voelde ik iets uit me stromen. Het gevoel werd steeds erger, dus ging ik snel naar de wc. Ik ben nog nooit zo doorgelekt als die keer – het bloed zat over mijn hele been, het leek wel alsof er een wond zat. Geen tampon kon hier tegenop. Met een handdoek heb ik het bloed er tien minuten lang af lopen schrobben. Ik was in shock, maar ben wel weer terug naar het lesje gegaan omdat ik het niet tegen de trainer durfde te zeggen. Alle oefeningen waarbij je op de grond moest zitten heb ik de rest van die les vermeden, dan ging ik op m’n knieën zitten.