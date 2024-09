Vrouwen vertellen over de eerste keer dat ze porno keken

Vrouwen, zo blijkt, kijken graag porno op hun telefoon. Volgens cijfers van PornHub bezoekt 80 procent van de vrouwen de site op een mobiel apparaat, tegenover 69 procent van de mannen. Of dat betekent dat vrouwen graag onderweg porno kijken, een telefoon gewoon handiger vinden, of dat het met discretie te maken heeft, weet ik niet. Maar door het bericht moest ik wel weer denken aan mijn eigen prille pornoavonturen een paar jaar geleden, toen het technisch nog onmogelijk was om wat dan ook op een mobiel te kijken. De meesten van ons moesten het in onze jonge jaren doen met vluchtige zoeksessies op desktopcomputers die vaak middenin de woonkamer stonden, terwijl we constant over onze schouder keken of onze moeder niet binnenkwam.

Ik was benieuwd hoe het zat met de eerste ervaringen met porno van andere vrouwen, dus vroeg ik er een paar om hun herinneringen met me te delen.

Videos by VICE

Animal Farm

De eerste keer dat ik porno zag, was toen er een videoband met de titel Animal Farm de ronde deed op mijn school. Mijn vriendinnen en ik waren nieuwsgierig naar wat het was, en wilden een exemplaar bemachtigen. Een van mijn vriendinnen zei dat haar neef misschien wel iets voor ons kon regelen, maar hij kon Animal Farm niet vinden, dus kregen we “normale” porno.

We wachtten tot mijn ouders naar hun werk waren gingen er toen met vier meisjes eens goed voor zitten. We vonden wat we op het scherm zagen echt walgelijk – vooral het pijpen. We konden ons niet voorstellen waarom iemand dat ooit zou willen doen. We vonden het zo verontrustend dat we de video al snel af zetten.

Van ons vriendinnenclubje waren twee meisjes Aziatisch, eentje Filippino en eentje Zambiaan. Daardoor vonden we het ook extra smerig, omdat we wisten dat witte mannen hun piemel niet wassen na het plassen. Het idee dat er dan dus plasrestjes in je mond kunnen komen vonden we echt goor.

De videoband was slechte jarennegentigporno – korrelig, harig en met veel overdreven gejammer en gekerm. We zouden het nooit met jongens hebben durven kijken, maar als we dat wel gedaan hadden zou er denk ik veel gegiechel en stoerdoenerij zijn geweest.

– Sonya

Twee meisjes, een studentenkamer

Ik begon pas porno te kijken toen ik al op de universiteit zat; ik ben een kind van de jaren tachtig en had geen toegang tot een eigen computer. Het enige dat we hadden was een grote pc in de woonkamer die we deelden met het hele gezin.



Wat ik wel deed als tiener was online seks-chatten met vreemden. Het was erg spannend – je kon allemaal codetaal gebruiken die totaal nieuw was. Ik had geen idee waar ik het over had, en iemand had daar makkelijk misbruik van kunnen maken. Ik was heel jong en beïnvloedbaar, en snapte niet echt wat de relaties die ik aanging betekenden, ook al waren die dan virtueel. We chatten over wat we zouden doen met de ander en wat we wilden dat de ander bij ons deed. Ik deelde nooit foto’s van mezelf.

De eerste porno die ik zag was een filmpje dat ik op mijn laptop had opgeslagen. Ik keek het op mijn eenpersoonsbed in mijn studentenkamer. Het waren twee meisjes die op een feestje met elkaar in een jacuzzi zaten te rommelen terwijl iedereen toekeek en een ander meisje masturbeerde. Ik vond de vrouwen erg opwindend: ze hadden “goede” lichamen en leken zich echt op hun gemak te voelen bij elkaar. Er zaten geen mannen bij dus het voelde oprecht, alsof ze er echt voor zichzelf van genoten. Ik deed al aan seks voordat ik het keek, maar het had wel een grote impact op me. Ik weet nog dat ik daarna vaak de geluiden nadeed die ze maakten, omdat ik dacht dat dat geil was.

Ik was al vrij volwassen toen ik voor het eerst porno keek, waardoor er een beetje wrijving ontstond tussen dat ik aan de ene kant snapte dat het nep was en niet echt behulpzaam voor vrouwen, maar het aan de andere kant ook opwindend vond. Ik ben niet tegen porno als concept, maar het is een industrie die gedomineerd wordt door mannen, en vaak schadelijk is voor vrouwen. Maar porno is in zeker zin ook een viering van verschillen. Er is voor elke fetisj wel wat te vinden.

– Jenny

Tumblr als seksuele voorlichting

Toen ik jonger was, zat ik elke dag uren achter de computer. Als tiener leerde ik veel over seks van websites als Scarleteen en Rookie, en later ook Tumblr. Ik kan me het eerste pornofilmpje dat ik zag niet precies meer herinneren, maar het was sowieso redelijk tam. Ik geloof dat iemand me een linkje had gestuurd naar een Tumblr die bedoeld was om tienermeisjes meer te leren over seksualiteit. Dus het was wel een safe-space, met veel informatie en tips over toestemming en gender.

Ik keek alleen maar op Tumblr naar porno, omdat ik niet op pornosites vol knipperende gifjes van op en neer stuiterende pikken en tieten wilde belanden, voor het geval dat mijn ouders binnenkwamen. Maar omdat NSFW-content eigenlijk verboden is op Tumblr was ik al snel door de filmpjes heen. En je kon niet rechtstreeks zoeken naar porno, dus moest je vaak door een hele rits verschillende gebruikersnamen klikken om iets te vinden.

Ik keek vooral feministische en lesbische porno, omdat dat een stuk minder intimiderend is dan mainstream heteroporno waarbij je het meisje nooit ziet klaarkomen; je ziet alleen een hysterisch kermende homp vlees.

Mijn moeder is zo iemand die zonder kloppen je kamer komt binnenstormen, dus moest ik altijd wachten tot ze naar bed was en dan de lichten uitdoen, m’n koptelefoon op, en onder de dekens gaan liggen. Zelfs nu ben ik nog weleens bang dat ik betrap word als ik porno kijk. Ik masturbeerde wel al een tijdje voordat ik de filmpjes ontdekte. Het kostte me vaak veertig minuten om klaar te komen [lacht].

Het duurde wel lang voordat ik het kon accepteren als iets dat gewoon menselijk en natuurlijk is. Ik denk dat ik er langzaam aan moest wennen. Als ik klaarkwam voelde ik vaak een vlaag van zelfhaat en walging. Ik voelde me erg lang vies. Zelfs jaren later, toen ik met een vriendin aan het praten was en zij tot in detail uitlegde hoe haar vriendje haar voor het eerst had laten klaarkomen, zei ze: “O, het idee dat je dat bij jezelf doet is gewoon zo raar.”

– Molly