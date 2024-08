Vrouwen vertellen over hun Tinderdates die volledig uit de hand liepen

Sinds een paar maanden ben ik vrijgezel, en omdat ik dol ben op daten besloot ik Tinder te downloaden. Van vrienden hoorde ik veel succesverhalen: leuke dates, langdurige liefde of gewoon een potje seks. Dat wilde ik natuurlijk ook proberen.

Maar een afspraakje met een totaal onbekende kan ook verschrikkelijk verkeerd aflopen; bijvoorbeeld als je date plotseling een enorme racist blijkt te zijn, of erger, als je date helemaal geen date blijkt te zijn maar een groep mannen die homo’s haat. Dit laatste gebeurde afgelopen april met een man uit Dordrecht die dacht dat hij vrolijk beet had op Grindr. We spraken vijf vrouwen over tinderdates die – op verschillende manieren – totaal uit de hand liepen.

Fatin (22)

Ik ben moslima, en het lijkt alsof mannen op Tinder dat het eerste opvalt. Negentig procent van de gesprekken beginnen ze met de opmerking dat ze nog nooit met een buitenlands, moslima meisje zijn geweest. Witte mensen vragen altijd waar ik vandaan kom, omdat ik er ‘exotisch’ uit zie. Vrouwen met wie ik heb gedatet vragen dat nooit. Als ik dan antwoord dat ik uit Amsterdam kom, vragen ze: ‘Maar waar kom je écht vandaan?’

Zo begon het gesprek met J. ook, maar hij zag er leuk uit, dus we spraken wat af in een café in Den Haag. Zodra we zaten begon hij te vertellen dat dit altijd zijn lievelingscafé was geweest, tot de komst van asielzoekers. ‘Zie je dat afval? Dat komt door asielzoekers, ze moeten oprotten’, zei hij. Hij begon foto’s te laten zien die hij stiekem van ze had gemaakt, zodat hij kon bijhouden wie wie was. Hij deed alsof de vluchtelingen geen mensen waren, en begon te vertellen over hoe gevaarlijk het was dat islamieten slecht integreren. Ik vond het erg dat hij islamieten zei, in plaats van moslims. Ik heb nog nooit iets positiefs gelezen over een islamiet, die term wordt meestal gebruikt in de negatieve context.

Toen ik zei dat ik ook moslim was, staarde hij me aan. Hij zei dat ik anders was dan de andere moslims, hij kon het namelijk niet aan me zien dat ik moslim was – ik droeg een rokje en geen hoofddoek. Ik vroeg hem wat hij ervan vond dat mijn oma wel een hoofddoek droeg. Daar kon hij mee leven, want ze woonde wel in Nederland. Het was vlak voor de verkiezingen, hij had altijd PVV gestemd, en zou nu FVD stemmen, ‘een nieuwe frisse partij’. Hij begon over Sylvana Simons, dat ze het verdiende om bedreigd te worden. Wel vond hij het erg dat Geert Wilders beschermd moest worden. Toen ik daar tegenin ging, schreeuwde hij dat ik een vrouw was, dus dat ik moest luisteren. Hij is boos weggelopen.

Later op Facebook zag ik dat hij alt-right pagina’s likete. Ik was nooit gegaan als ik had geweten dat hij er zulke racistische denkbeelden op nahield. Ik probeer nu van tevoren altijd te weten te komen wat iemand z’n politieke voorkeur is.

Lena* (23)

Ik had al een tijdje geen seks gehad, dus besloot ik Tinder te downloaden. Al snel had ik een match met een knappe Italiaanse jongen. Hij was voor zaken vier dagen in Nederland, en was een paar jaar ouder dan ik – dat vond ik wel interessant. Op zijn laatste avond spraken we wat af in een café, en binnen no time dronken we een fles wijn leeg. Hij legde zijn hand op m’n knie, en al snel besloten we naar zijn hotel te gaan.

We hadden geweldige seks. Daarna wisselden we nummers uit, en stapte ik op de fiets naar huis. Toen ik thuis was appte ik hem dat ik het erg naar mijn zin had gehad, en doordat hij terugappte kwam ik achter zijn achternaam. Ik zocht hem op op Facebook, en daar vond ik iets wat op een fanpagina leek. Wat bleek? Hij was een soort Italiaanse Dan Bilzerian – hij deelde foto’s van zijn veroveringen. Ik dacht: fuck, dit meen je niet. Ik scrollde naar beneden, en daar zag ik een foto waar ik in mijn string naar voren gebogen stond met als titel: #LoveDutchGirls. Ik schrok me wild, en belde hem op om te vragen wat hem in godsnaam bezielde. Hij antwoordde waarom ik het erg vond, normaal gesproken vonden meiden het een compliment vinden om op zo’n pagina te staan. Gelukkig verwijderde hij de foto meteen.

Achteraf vind ik mezelf nu heel naïef, en ben ik voorzichtiger geworden met daten. Zijn pagina met veroveringen heb ik nog lang in de gaten gehouden, maar daar verscheen gelukkig niks meer op.

Mandy (31)

Op Tinder raakte ik aan de praat met een leuke jongen. Al snel vroeg hij mijn schoenmaat, wat ik best raar vond. Toen ik antwoordde dat ik maat 39 had, zei dat hij het jammer was dat ik niet maat 37.5 had. Ik dacht dat het een grapje was.

Diezelfde avond zouden we wat gaan drinken in een biercafé, maar op het laatste moment wilde hij toch naar de Irish Pub. Het eerste wat hij zei was: “Sorry dat ik de locatie veranderde, maar ik ben deze week al een paar keer in dat biercafé geweest – ik heb ongeveer tien Tinderdates per week ”. Dat vond ik al best raar, maar ik probeerde het te laten gaan. Vervolgens wilde hij mijn lengte en sterrenbeeld weten. Ik vroeg waarom, waarop hij antwoordde dat hij een manier aan het uitvinden was om de perfecte vrouw te vinden. Hij gaf alle dates, en de seks een cijfer, dat stopte hij in een Excelbestand om daar vervolgens een algoritme uit te krijgen. Hij verzamelde dates en vrouwen. Ik vond hem zo gestoord dat ik dacht dat het een grap was, maar hij was bloedserieus. Na drie biertjes kon ik mijn lach niet meer inhouden, en sloeg de stemming om. Hij werd geïrriteerd en vroeg: “Gaan we naar jou of naar mij?”. Toen ik zei dat ik dat niet wilde, begon hij te schreeuwen dat vrouwen duivels zijn en alles kapot maken. Ik ben snel naar een vriendin gegaan die in een kroeg verderop zat.

Gelukkig had ik met deze gek in een café afgesproken. Ik zal nu nooit meer met een Tinderdate thuis afspreken – je weet nooit wie er tegenover je zit.

Kim* (26)

Ik wilde graag een fuck buddy vinden, dus downloadde ik Tinder. Op een dinsdagavond besloot ik bij een jongen thuis af te spreken. Zijn huisgenoot was ook thuis met een Tinderdate, dus zat ik ineens op een dubbeldate.

Al snel begon mijn date te flirten met de date van zijn huisgenoot, waardoor ik heel jaloers werd. Toen zijn huisgenoot met z’n date naar de avondwinkel gingen om wodka te halen, heb ik gigantische ruzie met mijn date gemaakt. Ik begon tegen hem te schreeuwen, en we begonnen elkaar te krabben en te bijten. Zijn tandafdruk staat nog steeds in mijn arm, en hij heeft nog steeds littekens van de sigaret die ik op zijn hand had uitgedrukt. Toen zijn huisgenoot met zijn date terugkwamen van de avondwinkel, heb ik stiekem drugs besteld.

Even later werd er aangebeld door de dealer, en ik was al heel dronken. Omdat ik zo boos was, heb ik met de dealer gezoend. Ik dacht: als jij met een ander meisje gaat flirten, zoen ik met de dealer. Ik voelde me heel trots en krachtig. Dat meisje was inmiddels met de taxi naar huis gegaan omdat ze alleen maar aan het kotsen was, dus wij bleven met z’n drieën achter. We dronken nog meer wodka en bestelden nog meer drugs. Ik ben uiteindelijk daar in een bed een dutje gaan doen, maar werd wakker door de harde muziek. In mijn ondergoed heb ik de hele nacht nog met die twee jongens op tafel gedanst, en daarna nog seks gehad met mijn date.

De volgende dag heeft mijn date mij ziekgemeld voor werk. Ik heb zijn secretaresse gebeld om te zeggen dat een familielid van hem overleden was – daar voel ik me nog steeds schuldig over. Het was zo’n afschuwelijke foute avond, maar tegelijkertijd ook heel bevrijdend.

Ellen (26)

Via mijn vrienden had ik veel succesverhalen gehoord via Tinder, dus wilde ik het ook een kans geven. Al snel had ik een match met een jongen. We hadden een week lang hele leuke gesprekken en er was echt een klik – mijn verwachtingen waren best hoog. Een week later vroeg hij me op date. We zouden om 21:00 afspreken in een café, dus ik was netjes op tijd. Hij was veertig minuten te laat, en zei ook geen sorry daarvoor. Ik had meteen het gevoel dat het een lul was. Met de grootste tegenzin bestelde hij een biertje, en begon hij te klagen dat hij niet van cafés hield. Na tien minuten stelde hij voor om naar zijn huis te gaan. Ik zei dat dat me een gek idee leek – we zaten er pas net.

Ik complimenteerde hem met een artikel wat ik van hem had gelezen op LinkedIn. Hij zei: ‘Dat heb ik erop gezet om vrouwen zoals jij te intimideren.’ Even later werd hij opdringerig, hij wilde per se even buiten gaan wandelen omdat hij het zo warm vond in het café. Ik zei dat ik dat niet wilde, dus besloot hij alleen even naar buiten te gaan. Na twintig minuten belde ik hem, om te vragen waar hij was. Hij nam niet op, en appte me dat hij al thuis was. Hij was zonder iets te zeggen, zonder te betalen ook, naar huis gegaan.

Toen ik hem vroeg waarom hij niet het respect had kunnen opbrengen om te vertellen dat hij naar huis was gegaan, antwoordde hij: ‘Als we seks hebben, kunnen we onze communicatie normaal hervatten’. Ik zei dat ik me vernederd voelde. Hij antwoordde: ‘Jouw vernederen is precies mijn bedoeling geweest, dat hebben vrouwen zoals jij nodig – dit was mijn masterplan.’

Ik vond het ontzettend freaky, heb hem overal geblokkeerd en aangegeven bij Tinder. Omdat ik mijn adres had gegeven, ben ik een week lang nog heel bang geweest. Als ik deze jongen in het echt had ontmoet, had ik meteen doorgehad dat hij een psychopaat was – door Tinder wist ik dat niet.

