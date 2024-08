Vrouwen vertellen waarom ze liever porno kijken met homomannen erin

Dit stuk verscheen oorspronkelijk bij VICE Canada.

Elk jaar brengt Pornhub informatie naar buiten over hun bezoekers, en worden we eraan herinnerd dat er behoorlijk wat vrouwen zijn die graag porno kijken met homomannen erin. In het jaar 2016 was zelfs 37 procent van de kijkers van homoporno vrouwelijk, waarmee het de op een na best bekeken categorie was onder vrouwen – ‘lesbisch’ had een nipte voorsprong. Ook bleek dat homoporno onder 18 tot 24-jarige vrouwen 24 procent vaker werd bekeken ten opzichte van andere leeftijdscategorieën.

Dat klinkt als een opmerkelijke trend, maar als je er even over nadenkt is het helemaal niet zo verrassend. Heteroporno wordt voornamelijk gemaakt voor en door mannen, waardoor het zelden aansluit op de behoeften van vrouwen – zien hoe een andere vrouw wordt ondergespoten is het gewoon niet helemaal. Om maar te zwijgen over de oneerbiedige en ongelijkwaardige manier waarop vrouwen vaak worden geportretteerd, en de industrie die daar zijn verdienmodel op heeft gebaseerd.

Vrouwen die gay porn kijken is op zichzelf ook niets nieuws. In de Japanse manga en anime bestaat het genre shonen-ai al langer, waarin homoseksuele relaties centraal staan, en yaoi, de variant waarin meer expliciete seks wordt vertoond. Dit soort genres zijn vooral bij jonge vrouwen razend populair. Ook in moderne fanfictie komen veel mannelijke koppels voor, en dat wordt vooral bedacht en gelezen door jonge vrouwen.

Ik was benieuwd naar wat vrouwen zo interessant vinden aan seks tussen homomannen, dus ik vroeg een aantal vrouwen – zowel hetero als niet-hetero – of ze hun licht op deze zaak konden schijnen.

Lou, 26

VICE: Hé Lou, waarom kijk je liever homoporno dan hetero- of lesbische porno?

Lou: Om meerdere redenen. Ik dreef een beetje af van lesbische porno omdat ik het idee kreeg dat het vooral voor mannen was gemaakt, maar verder was het vooral een ethische keuze. Hoewel je in porno vaak krachtige vrouwen ziet die er echt voor gekozen hebben om het te doen, is er alsnog veel sprake van dwang. Ik kan het niet kijken zonder dat ik daaraan moet denken.

En waarom kijk je dan wel graag porno met homomannen?

Ik ben zelf queer, en voor mij is dit queerporno in de meest pure vorm, simpelweg omdat mannen vaker queer zijn dan vrouwen in deze industrie. Het werkt gewoon niet om vrouwen seks met elkaar te zien hebben terwijl ze er duidelijk niet van genieten. Tegelijkertijd ben ik er ook door gefascineerd omdat ik zelf nooit in zulke situaties terecht zou komen. Doordat ik me niet in twee neukende mannen kan verplaatsen, is het een soort escapisme.

Wat vind je leuk aan dat escapisme?

Ik vind het moeilijk om te genieten van iets waarvoor ik me schuldig zou kunnen voelen, maar als het een fantasie is, kan ik dat wél.

Je voelt je meer op je gemak als je naar twee mannen kijkt?

Ja. Hoewel het misschien niet zo feministisch klinkt, voel ik die beschermdrang bij mannen veel minder, aangezien ze normaal gesproken meer controle hebben in dit soort situaties. Als ik naar mannen kijk die worden gedomineerd, voelt dat niet als een pijnlijke weerspiegeling van de samenleving, zoals dat met vrouwen wel het geval is. Als ik naar gay porno kijk hoef ik me verder niet druk te maken over deze vrouwen, hoe ze in deze positie terecht zijn gekomen en of ze er echt voor gekozen hebben.

Zijn er nog andere dingen die je niet mist aan de porno die je nu niet meer kijkt?

Alles dat te maken heeft met vrouwen die oneerbiedig behandeld worden of fysiek pijn worden gedaan door mannen, en alles wat te maken heeft met lange vingernagels in de buurt van een vagina.

Clare, 29

VICE: Ha Clare, wat is er mis met heteroporno?

Clare: Het is vooral gericht op het plezier van de man, en echt realistisch vind ik het niet. Het gaat altijd volgens een vaste formule: een gast wordt gepijpt, daarna neukt-ie een vrouw, meestal anaal. Van sommige dingen krijg ik echt een naar gevoel, zoals wanneer een vrouw zichzelf betast terwijl ze gigantische nepnagels heeft.

Dus toen ging je maar over op homomannen?

Ja, ik hou vooral van bears. Ik vind het sowieso tof als de traditionele genderrollen worden omgegooid. Ik kijk ook graag fantasyporno, waarin ‘hetero’s’ met elkaar ‘experimenteren’. Eigenlijk kijk ik het vooral omdat ik veel pikken wil zien.

Alleen daarom?

Ja, en ik kijk ook graag hoe mannen elkaar pijpen, zodat ik er misschien nog wat van kan leren.

Logisch. Hoe kwam je daar zo op?

Ik heb altijd al fantasieën gehad over trio’s met twee mannen. Op een gegeven moment keek ik veel porno waarin je dat soort trio’s zag, en realiseerde ik me dat ik het eigenlijk vooral interessant vond om die mannen met elkaar bezig te zien.

Alexandra, 20

VICE: Hoi Alexandra. Dus jij houdt van fanfictie over homokoppels. Is dat al lang zo?

Alexandra: Ik denk sinds mijn dertiende of veertiende.

Waarom vooral over mannen die het met elkaar doen?

Ik vind het verfrissend om te lezen over genormaliseerde queer koppels. Maar het voelt ook veiliger. Ik wil me niet zorgen maken over de vrouwen, dat ze ongewenst zwanger raken bijvoorbeeld. Met homokoppels weet je dat beide personages een gelijkwaardige positie hebben.

Waarom denk je dat dit soort fanfiction vooral gemaakt en gelezen wordt door vrouwen?

Ik denk dat dat vooral te maken heeft met historische context. Het heeft lang geduurd voordat relaties tussen twee vrouwen als normaal werden beschouwd, ik denk omdat we altijd geseksualiseerd zijn geweest en als het zwakkere geslacht zijn gezien, en als veel minder revolutionair dan mannelijke queers. Ik denk dat veel schrijvers zich er nog steeds niet aan willen wagen. Het narratief voor mannelijke queers is een stuk minder complex.

Jij vindt het opwindend om over twee mannen te lezen. Denk je dat dat andersom ook zo werkt?Ik denk dat het in essentie niet iets totaal anders is, maar het tweede komt wel voort uit een lange traditie waarin de vrouwelijke seksualiteit in dienst staat van de man. Natuurlijk gaat dat ook wel een beetje op voor jonge vrouwen die naar homokoppels kijken, maar dat is toch wat anders dan volwassenen mannen die er een hele industrie omheen bouwen.

Vind je het zelf geen toe-eigening van homocultuur?

Die valkuil is er, maar als dit al niet meer kan, kunnen schrijvers na een tijdje ook nergens meer over fantaseren. Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op respect en weten waar je het over hebt.

Charlotte, 26

VICE: Ha Charlotte, waarom kijk jij graag homoporno?

Charlotte: Soms vind ik lesbische porno wat ongemakkelijk omdat het er zo nep uitziet, terwijl ik dat bij homomannen niet goed kan inschatten – ik ben zelf immers een vrouw. Maar wat mij vooral aanspreekt zijn de gelijkwaardige verhoudingen. Het voelt haast alsof de mannen veiliger zijn, omdat er meer consensus is. Al weet ik niet of dat ook echt zo is.

Als je ernaar kijkt, fantaseer je dan dat je zelf deel uitmaakt van de scène?

Nee, ik blijf op comfortabele afstand. Dat maakt het nog spannender om ernaar te kijken, omdat het zo los staat van alles dat ik ooit zelf heb ervaren.

Denk je dat de manier waarop je naar homoporno kijkt, overeenkomt met hoe een heteroman naar lesbische porno kijkt?

Nee, dat denk ik niet. Ik ben niet hetero, dus als ik kijk hoe twee gasten met elkaar neuken fantaseer ik niet dat er een vrouw bij komt. Dat is denk ik wel hoe veel heteromannen naar lesbische porno kijken: dat ze er zelf deel van uitmaken. Mij niet gezien.

Hoe kwam je erachter dat je dit zo leuk vindt?

Ik heb het gewoon een keer uitgeprobeerd. Maar ik heb ook weleens ‘emo boys kissing’ ingetikt bij YouTube, misschien speelde dat een rol.

Wat schattig. Waarom deed je dat?

Voor de spanning. En het voyeurisme.

Rosie, 33

VICE: Hoi Rosie, waarom geef je de voorkeur aan homoporno boven andere soorten porno?

Rosie: Ik voel me er minder ongemakkelijk bij dan met heteroporno. Bij twee mannen is het ook wat sensueler. Het is gewoon ongecompliceerd neuken.

Wat is er zo ongecompliceerd aan, dan?

Bij heteroporno is er sprake van een problematische machtsdynamiek, en ik vind het niet zo prettig om daarnaar te kijken. Met twee mannen voelt het alsof het veel gelijkwaardiger is.

En wat vind je er opwindend aan om naar twee mannen te kijken?

Het heeft iets bevrijdends om ernaar te kijken, en jezelf als man voor te stellen. Het is ook bevrijdend om mijn seksuele fantasieën los te zien van mijn eigen lichaam. Iedere onzekerheid of ongemakkelijkheid die met mijn eigen lichaam te maken heeft, doet er dan niet meer toe.

Kijk je überhaupt naar porno met vrouwen erin?

Niet echt, ik voel me zelfs een beetje schuldig als ik het doe. Met homomannen heb ik dat niet, omdat het zo ver verwijderd is van de male gaze, alsof het de enige porno is die níet voor heteromannen gemaakt wordt. Dus ik hoef me niet zorgen te maken dat ik medeplichtig ben.

Je vindt dat heteroporno te veel gericht is op heteromannen?

Natuurlijk! Ik ben zelf ook hetero, en ik kijk homoporno omdat het gericht is op het mannelijke lichaam. Ik hou van naakte mannenlichamen. Van mannen die klaarkomen – of nog beter, twee mannen die tegelijkertijd klaarkomen. In principe ben ik in voor iedere vorm van porno, zolang de mannen maar het lustobject zijn, en niet de vrouwen. En zolang het me maar niet slecht of ongemakkelijk laat voelen.

Zal je ooit nog teruggaan naar heteroporno?

Ik denk het niet. Hoe meer pik, hoe beter!