Vrouwen vertellen wat ze het meest irritant vinden aan hun mannelijke collega’s

Voor vrouwen op de werkvloer zijn er ontelbaar veel uitdagingen: ze krijgen eerder op hun kop als ze zich misdragen, verdienen minder dan hun mannelijke collega’s en kunnen te maken krijgen met seksuele intimidatie – of ze nou serveerster zijn of technerd.

Daar bovenop is er nog iets wat een baan ondraaglijk kan maken voor vrouwelijke professionals, en de meeste vrouwen krijgen daar in ieder geval één keer in hun carrière mee te maken: irritante mannelijke collega’s.

Hoewel medewerkers van elk geslacht vervelend kunnen zijn, hebben mannen hun eigen specifieke maniertjes waar je je kapot aan kan ergeren. Broadly vroeg werkende vrouwen wat ze het meeste stoort aan hun mannelijke collega’s, en hieronder lees je wat ze daarover te zeggen hebben.

Britney*

Als ze tijdens vergaderingen heel ver weg van alle anderen gaan zitten, en met hun ene enkel op de knie van hun andere been rusten – dan kun je me echt wegdragen. Dit gedrag vertonen ze ook als ze achterover leunen in hun stoel en hun armen boven hun hoofd kruisen. Ik noem dit de ‘mannen-in-meetings-meme’ en het is superdom.

Jane

Ik heb gemerkt dat mannen vaker mensen in de rede vallen, en dat het volume van hun stem toeneemt in gesprekken – alsof ze beter worden begrepen als ze harder praten.

Michelle

Het zijn altijd mannen die op een skateboard of hoverboard door het kantoor zoeven.

Natasha

Toen ik in een gedeelde kantoorruimte werkte, waren het alleen de mannen die schaamteloos en met schoenen aan op het gedeelde meubilair gingen staan, op banken en stoelen. Het was echt niet alsof ze zich ’thuis’ voelden, want wie doet zoiets in zijn eigen huis? Dit soort mannen zijn verschrikkelijk, echt gajes.

Celeste

In de eerste week bij een van mijn huidige baantjes, vroeg mijn directe baas of ons afdelingshoofd zijn theorie over witte mannen al aan me had verteld. Later kwam hij binnen en vertelde hij me dat hij witte mannen lui en bevoorrecht vindt, en dat ze alleen maar minderheden en vrouwen aannemen. Ik denk dat ik daar wel oké mee ben. Waar ik alleen niet van hou is dat hij aan één stuk door techno op heeft staan.

Een CEO op weg naar zijn werk (foto door Christopher Furlong via Getty)

Bekah

Als ze me dingen vragen die ze zelf op Google kunnen vinden.

Rachel

Er zijn veel rare, onbeduidende dingen: bijvoorbeeld dat de kleur van je nagellak een ding is op advocatenkantoren. Dat vind ik heel raar. Rood betekent voor mannen dat je een ‘hoer’ bent of dat ‘ik misschien met je naar bed wil’.

Als je naar blogs gaat zoals AboveTheLaw.com – waar ze het hebben over hoe je binnen een bedrijf past en wat ‘professionele nagellakkleuren‘ zijn – zie je dat veel van de informatie gericht is op witte meisjes, dus bijvoorbeeld hoe lichtroze eruitziet bij je huidskleur. Maar zo ziet het er bij mij niet uit. De kleur oogt niet echt professioneel, omdat hij afsteekt tegen mijn donkere huidskleur. Ik heb het daarom soms een beetje lastig als zwarte vrouw in de zakenwereld. Rood is een klassieke kleur, maar kan ook ‘suggestief’ zijn voor oudere mannen.

Sophia

Wat mij het meeste opvalt als het om mannelijke collega’s gaat, is dat ze geen moeite doen om het gebrek aan context en toon in berichten en mails en zo te compenseren. Soms is dat efficiënt, soms is het lomp, en meestal leidt het tot nog meer en langere e-mails, omdat ik een aantal punten moet verhelderen.

Tanya

De meeste gesprekken met mijn collega’s probeer ik licht van toon te houden, door grappen te maken en een beetje plezier met ze te maken. Mannen blijken alleen niet te begrijpen wanneer het genoeg is geweest. Ik kan grapjes maken met mijn vrouwelijke collega’s en zij weten wanneer ze op moeten houden, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of in een serieuze discussie. Terwijl mannen door blijven gaan en uit blijven dagen, en daarin gaan ze soms ook echt te ver. Soms gebruiken ze humor om mij te ondermijnen en me voor schut te zetten. Ik haat dat.

Laura

Ik vind dat mannen eerder geneigd zijn om irritant gedrag te vertonen, zoals smakken achter je bureau, trommelen op de tafel, en je koptelefoon half opdoen terwijl je keihard muziek draait. Ik heb met een vrouw gewerkt die met al deze dingen een probleem had.

Honey

Mannen. Schreeuwen. De. Hele. Dag. In. De. Telefoon.

Diane

Ik heb een leidinggevende functie, ben halverwege de vijftig, heb meerdere universitaire diploma’s en meer dan vijfendertig jaar werkervaring als manager. Maar de meeste mannelijke collega’s praten niet met me alsof ik een zeer kundige en zakelijke professional ben, maar alsof ik een samensmelting ben van iedere vrouw die ze ooit in hun leven tot de orde heeft geroepen.

Als ik ze vraag om uit te leggen waar ze het geld aan hebben uitgegeven, vinden ze dat ik me gedraag als hun vrouw die zeurt over de creditcardrekening. Als ik ze wijs op een probleem dat ontstaan is onder hun verantwoordelijkheid, ben ik een moeder die klaagt over een slecht rapport. En dit zijn allemaal jongens en mannen die ik zou typeren als feminist – dat wil zeggen, we zitten op dezelfde golflengte wat betreft politiek en ze maken geen seksistische opmerkingen bij de koffieautomaat.

Dus wat me het meest ergert aan mijn mannelijke collega’s? Hoeveel ze ook achter gelijkwaardigheid, loongelijkheid en dat soort dingen staan, ze zijn zo druk bezig om de feminist uit te hangen dat ze niet willen toegeven dat ze me écht anders behandelen omdát ik een vrouw ben.

*De meeste namen zijn veranderd.