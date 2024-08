Vuurwerkfilmpjes zijn de allerbeste filmpjes

Er zijn handenvol argumenten om de stelling te verdedigen dat consumentenvuurwerk verboden moet worden. Het is gevaarlijk voor je ogen, voor je handen en voor alle andere uitstekende ledematen. Huisdieren worden er helemaal lijp van en veel oude mensen ook. Daarnaast is het slecht voor het milieu, zonde van je geld en fikt er elk jaar wel ergens een huizenblok af. Daartegenover staat eigenlijk maar één argument om gewoon door te gaan met de traditie waarbij een land vol dronken malloten met zware explosieven midden in de nacht de straat op gaat: vuurwerk is fucking gruwelijk.

Niet alleen het zelf afsteken is leuk, ook het bekijken van video’s waarin mensen – liefst zelf in elkaar geknutseld – vuurwerk afsteken prikkelt alle fun-receptoren in het menselijk brein. Er is nou eenmaal iets woest aantrekkelijks aan keiharde knallen en vuurballen van het formaat flatgebouw. Het bijkomende voordeel van kijken naar vuurwerkvideo’s ten opzichte van het zelf afsteken, is dat de kans dat je ook in het nieuwe jaar al je ledematen nog hebt een stuk groter is.

Laten we daarom, warm en veilig achter een scherm, eens goed kijken naar het beste dat het internet te bieden heeft op het gebied van mensen die de dingen doen met vuurwerk waarvan alle verstandige mensen ooit zeggen dat je ze precies niet moet doen. Misschien dat het je behoefte wegneemt om zelf met een pvc-pijp en wat betonstrijkers aan het knutselen te gaan. Of misschien brengt het je juist op ideeën, maar let in godsnaam een beetje op je vingers.

Dit is misschien wel de beste vuurwerkvideo op internet. Volgens de omschrijving zien we hier een lawinepijl in een koelkast gevuld met benzine, onder een brug. Ik stel me graag voor hoe een paar jongens ergens bij een BP langs een provinciale weg een koelkast vol benzine staan te tanken, maar zo zal het wel niet zijn gegaan. Het resultaat is een knal die zowel angst als bewondering oproept.

Echt een reden om vuurwerk te verbieden is deze video overigens niet. Er zou verder niets op tegen zijn om de mensen die voor deze klapper verantwoordelijk zijn op te sporen en voor de militaire rechtbank te slepen – zo’n bom moet toch onder het oorlogsrecht vallen – maar lawinepijlen zijn al verboden in Nederland, en een verbod op benzine of koelkasten is om verschillende redenen ook niet erg praktisch.

https://www.youtube.com/watch?v=8lFQNqiJM8U

Hier is iemand aan het werk die een enorme hekel heeft aan drogers. Dat is eigenlijk wel terecht, want wasdrogers zijn slecht voor het milieu. Aan de andere kant draagt vuurwerk ook bij aan de milieuvervuiling. Het is dus moeilijk om te bepalen of de jongen in deze video nou goed bezig is of niet. Wat wel vaststaat, is dat een lawinepijl in een wasdroger een klapper van heb ik jou daar oplevert. En kan je deze jongens echt iets kwalijk nemen? Goed, ze spelen met illegaal vuurwerk. Maar ze doen dat in een weiland, en die droger zullen ze ook niet ergens uit een washok gepikt hebben. Bovendien hebben ze de klapper gefilmd en ‘m op YouTube gezet zodat we er allemaal van kunnen genieten. Goed gedaan.

Niet elke goede vuurwerkvideo bevat spectaculaire explosies of dingen die kapot of fout gaan. Hier zijn twee komische genieën aan het werk. Ze zijn veel te oud voor wat ze aan het doen zijn, er gebeurt weinig spectaculairs, maar ze nemen wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht, aan het einde is alles nog heel, en ondanks dat ik geen idee heb wat deze jongens allemaal zeggen, moest ik er wel om lachen.

Strikt genomen zijn vuurwerk afschieten en carbidschieten twee verschillende dingen. Het resultaat is doorgaans hetzelfde: een keiharde knal en een hoop mensen die “ooooh” roepen. Carbidschieten staat op de nationale erfgoedlijst, een lijst met tradities die we in stand zouden moeten houden. Normaal gesproken is het de bedoeling dat je een bal of deksel op een melkbus stopt, en die wegschiet door het carbid nat te maken en het vrijkomende gas aan te steken. Maar je kunt het ook wat groter aanpakken, zoals in de video hierboven. Het resultaat is dat alle ramen uit je boerderij worden geblazen. Is dat hoe deze traditie bedoeld is? Waarschijnlijk niet. Levert het leuke videobeelden op? Hell yeah!

Dit is de volgende aflevering in de serie ‘Carbidschieten: hoe het niet moet’. In deze casus is de melkbus vervangen door een giertank met een inhoud van zesduizend liter. Als het te lang duurt voordat de klap komt, besluit een van de jongens eens een kijkje te nemen. Het beste aan deze video is het moment waarop de man – wiens trommelvliezen net een optater hebben gekregen waar ze nu waarschijnlijk nog van aan het bijkomen zijn – opmerkt: “Ik hoor niets.” Dat verbaast me niets, Jacob-Jan. Voor de rest is deze video natuurlijk een uitstekend voorbeeld van alles wat er mis is met spelen met explosieven, al is er goed nieuws: Jacob-Jan kan inmiddels weer horen.

De conclusie die je uit bovenstaande beelden kunt trekken is dat video’s van ontploffende dingen inderdaad heerlijk zijn om naar te kijken. Een andere conclusie is dat er mensen zijn die niet goed kunnen omgaan met de verantwoordelijkheden die bij het afsteken van vuurwerk horen. Alleen zijn het net die mensen die de neiging hebben om vuurwerk af te steken dat toch al verboden was. Of een vuurwerkverbod echt zin heeft is dus maar net de vraag. Kijk hoe dan ook goed uit als je met vuurwerk stunt, en vergeet vooral niet om er een filmpje van te maken.

Hier is trouwens nog een bonusvideo, waar ik verder niets over te zeggen heb, maar het is zo’n enorme klapper dat ik ‘m je niet wil onthouden:

Alle grappen terzijde moet je wel echt oppassen met vuurwerk. Lees hier hoe je veilig vuurwerk afsteekt.