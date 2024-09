Waan je in een winterse thriller met Hebe’s videoclip voor ‘Tell me’

”Dit nummer gaat over de zoektocht naar hoe je je dient te verhouden tot je angsten, je aan die angsten over te geven en uiteindelijk bevriend raakt met je angst,” vertelt zangeres en songwriter Hebe over haar nummer ”Tell me.” De videoclip illustreert deze emotionele zoektocht. Het decor is de winterse natuur, waarin het begin het eind is en het eind het begin. De scene is spannend en Hebe’s stem drijft die spanning tot een nog hoger niveau. De videoclip is de eerste van haar debuutalbum, dat ergens na de zomer uit moet komen. Bekijk hem hieronder.