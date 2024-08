Waan jezelf in de gezelligste huiskamer ooit met de nieuwe video van Beraber

Een vrouw die in verschillende outfits moeiteloos haar beste moves eruit knalt, gewoon in haar eigen woonkamer. Dat klinkt simpel, maar na vijf seconden heb je al door dat dit eigenlijk alles is wat je ooit verlangde van een videoclip. Als ik Beraber een belletje geef, kom ik erachter dat het niet gewoon een lollige, uit de lucht gegrepen video is. De dansende vrouw, Emma Levie, organiseert feesten bij haar thuis waar iedereen welkom is om te komen dansen alsof niemand kijkt. “Ik vind het echt een statement,” zegt Beraber. “Iedereen moet gewoon kunnen dansen. Het maakt niet uit hoe je danst of hoe je eruitziet, dansen is leuk.”

Emma maakt tussen het dansen in de kamer door ook tekeningen en schilderijen van zo’n beetje alles wat ze om zich heen ziet gebeuren. En dat is hoe Beraber haar ontdekte. “Ik volgde haar al een tijdje op social media vanwege haar kunst. Ik heb zelfs werk van haar gekocht. Toen begon ze ineens filmpjes van zichzelf te posten waarin ze danst en ik vond dat supervet. Ik wilde niet per se een videoclip voor mijn nieuwe nummer, maar als zij er iets mee wilde doen leek me dat heel erg tof. Gelukkig vond ze mijn nummer lekker en reageerde ze enthousiast.” Als ik Beraber vraag of Emma ook de inspiratie was voor zijn nummer moet hij lachen. “Nee, het idee om iets met haar te doen voor dit nummer kwam later. Maar sindsdien heb ik haar tijdens het maken van muziek weleens in mijn hoofd. Het was heel nice om haar te zien bewegen op mijn muziek. Ik vind het vet om muziek te maken waar zij leuk op kan bewegen.”

Videos by VICE

Bekijk de clip voor Sun Ritual hierboven. En als je de drang om ongegeneerd met je heupen te draaien niet kan bedwingen, ga dan vooral een keer langs bij Clubhuis Levie, aanstaande zaterdag is er weer een editie!

http://spoti.fi/2ySMIuN

Coverbeeld door Babs Sabbe