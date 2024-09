Waar de wereld zich op aftrok in 2016

In zekere zin was 2016 het jaar waarin boze burgers het heft in eigen hand namen. Zowel figuurlijk, zoals bij de Brexit, het Oekraïnereferendum en de verkiezing van Donald Trump, als fysiek, zoals de miljoenen mensen die furieus masturbeerden op de filmpjes van Pornhub.

De pornogigant bracht onlangs het rapport 2016 Year in Review uit, vol met cijfertjes en statistieken over onze pornoconsumptie. Van virtual reality tot Overwatch, van Kim Kardashian tot Ivanka Trump: dit is een overzicht van de meest verrassende en verontrustende dingen waar mensen op masturbeerden in 2016.

Virtual reality

In de popcultuur (Black Mirror, Her) wordt het idee van virtuele seks grotendeels afgeschilderd als een taboe, een concept dat onmenselijk en kil is, en waarvan je depressief en eenzaam achterblijft nadat je klaargekomen bent met een niet-menselijke entiteit.

Maar volgens de data is de rest van de wereld het daar totaal niet mee eens. Als je naar de cijfers kijkt, stegen zoekopdrachten voor virtualrealityporno explosief in vergelijking met andere categorieën. Hoewel er slechts 1800 VR-filmpjes beschikbaar zijn, heeft Pornhub in de negen maanden sinds ze de dienst lanceerden al meer dan 38 miljoen zoekopdrachten gekregen, en waren zoekopdrachten naar “VR” de meest trending zoekopdrachten in een paar verschillende landen.

“Als we kijken naar de VR-content op Pornhub lijkt het erop dat Aziatische landen de meeste interesse hebben in virtualrealityporno,” zei PornHub in het rapport, waarbij ze opmerkten dat westerse landen enigszins achter leken te lopen. In Nederland steeg de vraag naar VR-porno wel met 703 procent ten opzichte van vorig jaar.

“China, Thailand en Hong Kong zijn de top drie-landen waar het meest naar VR gezocht wordt (in verhouding met hun totale zoekopdrachten), terwijl landen iets meer naar het westen zoals Egypte en Chili de top 10 sluiten.”

Fantasie versus fictie

De lancering van enorm succesvolle multiplayerspellen zoals Overwatch en Pokémon Go zorgde voor een scherpe toename in de zoekopdrachten naar porno die met de spellen te maken had. Tracer (een personage in Overwatch) werd alleen afgetroefd door de tijdloze seksuele objectificatie van Lara Croft – naar Croft werd slechts 77 duizend keer meer gezocht dan naar Tracer.

Maar als je niet alleen kijkt naar de competitie tussen verschillende gamepersonages, en de cijfers afzet tegen het echte leven, is pas echt te zien hoe populair ze zijn. Naar Overwatch werd bijvoorbeeld vaker gezocht dan naar de immer populaire categorie “anal”.

“Het lijkt erop dat de trend meer beweegt richting fantasy dan realiteit. ‘Generieke’ porno wordt vervangen door fantasie-specifieke of scenario-specifieke scènes. Is dit het gevolg van verveling of van nieuwsgierigheid? Eén ding is zeker: het standaard ‘erin, eruit’ is niet langer bevredigend voor de massa, die duidelijk op zoek is naar iets anders,” zegt dr. Laurie Betito, een sekstherapeut die in het rapport van Pornhub wordt geciteerd.

In diezelfde trant was Harley Quinn na de release van het matige Suicide Squad ook een populair fictief personage om je vorig jaar op af te trekken. In landen als Italië en Rusland was Quinn een van de meest gezochte en snelst groeiende termen, en was ze het meest gezochte filmpersonage van het jaar (bijna zeven miljoen meer zoekopdrachten dan Batman).

Popcultuur en Trump

Als het gaat om echte mensen, waren het niet de pornosterren die de zoekmachines van Pornhub domineerden in 2016. Nee, het waren beroemdheden. Kim Kardashian was – hoewel het al bijna tien jaar geleden is dat haar sextape uitkwam – de op twee na meest gezochte zoekterm van het jaar, en haar sextape blijft het meest gezochte item op Pornhub ooit. Het Kardashian-imperium – inclusief Kylie Jenner – leverde op dit front ook enorme zoekaantallen op.

Natuurlijk zou geen jaarlijstje compleet zijn zonder Trump. Van alle zoekopdrachten naar beroemdheden, stond Donald Trump op nummer vier. Net onder Kim Kardashian, Kylie Jenner, en Angelina Jolie, en ver boven de rest van zijn familie – inclusief zijn vrouw Melania en zijn dochter Ivanka. Grappig genoeg, ondanks de seksuele fascinatie van het internet voor Ivanka, was het haar zus Tiffany die de meeste aandacht kreeg. Sinds de overwinning van haar vader namen zoekopdrachten naar Tiffany Trump toe met 2548 procent.

Als je een beetje lager op de lijst kijkt, vind je Hillary Clinton, Boris Johnson en Theresa May ook nog in de top 20. Waarom mensen oude politici (of om preciezer te zijn, hun pornodubbelgangers) willen zien krikken snap ik ook niet, maar goed, dat moeten de mensen lekker zelf weten.

Wie kijkt er?

Nou, om te beginnen kijken millennials (natuurlijk) de meeste porno. Kijkers tussen de 18 en 34 jaar vormen 60 procent van het publiek van Pornhub, terwijl 65-plussers slechts 4 procent beslaan. Maar dat is natuurlijk niet echt opvallend. Wat wel opviel was dat meer mensen dan ooit tevoren op hun mobiele telefoon kijken. Pornhub zegt dat het gebruik van mobiele apparaten sinds 2010 met 1424 procent is gestegen, wat betekent dat er minder kwakjes op toetsenborden belanden, en meer op touchscreens.

Zoals ook te verwachten viel, komen de meeste kijkers van Pornhub uit de Verenigde Staten – 40 procent van alle views komen van hen. Het Verenigd Koninkrijk staat op nummer twee, Canada is derde ondanks z’n relatief kleine bevolking, en India is nummer vier. Japan steeg dit jaar naar de vijfde plaats. Nederland deed een stapje terug op de lijst, en eindigde op de vijftiende plaats onder de Filipijnen.

Helemaal onderaan staan Zuid-Afrika, België, Argentinië en Zweden. Waarom ze hier niet zo weinig porno kijken weet ik niet – misschien is Kleenex er onbetaalbaar?





De genderkloof

Hier wordt het allemaal een beetje *thinking emoji*. Blijkbaar staan Braziliaanse en Filipijnse vrouwen meer open voor porno dan de rest van de top 20. Volgens de data van Pornhub zijn 35 procent van de Braziliaanse en Filipijnse kijkers vrouwen. Maar het was Jamaica, dat niet eens in de top 20 voor aantal pornokijkers staat, dat het hoogste percentage vrouwelijke kijkers van alle landen had, en op een zeer respectabele 46 procent vrouw (en 53 procent man) eindigde.

Pornhub merkte ook op dat landen als Amerika, Engeland, Canada en Australië – die meestal bovenaan de pornoranglijsten staan – erg laag scoorden als het om vrouwelijke kijkers ging.

Maar hoelang houden ze het vol?

Om de een of andere reden zijn de Filipijnen al meer dan een jaar het land dat de meeste tijd per sessie doorbrengt op de site. Net als in 2015, was een gemiddelde sessie voor een Filipijnse Pornhubkijker 12 minuten en 45 seconden. Dit getal is vooral uitzonderlijk omdat verder niemand in de buurt komt. Het volgende land op het lijstje is Zuid-Afrika met 10 minuten en 45 seconden, gevolgd door de VS (10 min 15), Canada (9 min 49), Australië (9 min 44) en het Verenigd Koninkrijk (9 min 40). Nederland staat er net onder, en zit met 9 minuut 36 per sessie rond het wereldwijde gemiddelde.

Cuba en Mongolië hielden het efficiënt en bleven klaarkomen in minder dan vijf minuten. Bolivia zat net iets hoger, op 6 min 41.