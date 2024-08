We vroegen jullie wat er in jullie hoofd omgaat tijdens het masturberen

Vandaag, op 21 december, is het Wereldorgasmedag. Des te meer reden om jezelf nog eens te plezieren ? Absoluut, hoewel we ook beseffen dat velen van jullie al negen maanden geen andere manier hebben gehad om seksueel aan jullie trekken te komen… Hoe dan ook, deze dag is een goed excuus om terug wat hoop te krijgen.

Deze dag ontstond eigenlijk dankzij Donna Sheehan en Paul Reffell van de organisatie Global Orgasm for Peace. De twee dachten blijkbaar dat als we allemaal tegelijk een orgasme zouden hebben, het een waanzinnige invloed zou hebben op het energieveld van de planeet – een vlaag van positieve, harmonieuze golven ervoor zouden zorgen dat het geweld zou afnemen. Moeilijk realiseerbaar, of misschien toch niet?

Deze dag is vooral ook een goede manier om te praten over het orgasme, hoe er een te bereiken en waarom veel mensen hier maar niet in slagen.

Hoe dan ook, we wilden weten wat er in jullie hoofd omgaat als jullie jezelf aanraken. Hier is een selectie van enkele antwoorden die jullie ons via voicemail op Instagram hebben opgestuurd.

“Wanneer ik ruk en ik enkel mijn verbeelding gebruik, creëer ik een scenario van een geweldige pornofilm. Ik ga jullie het verhaal niet vertellen, want eigenlijk denk ik eraan om het misschien op te schrijven en op te sturen naar een of andere pornoproductie. Want ik denk dat er iets mee te doen valt, hoe dan ook. Dus ik heb een stom script en elke keer gaat het een beetje verder, elke keer als ik een scène of een knapperig moment of dat soort dingen toevoeg, visualiseer ik me het heel goed. Je moet een goede verbeelding hebben om er echt in ondergedompeld te zijn. Je moet de deuren zien, je moet de muren zien, je moet het materiaal van de dingen zien, je moet alles zien.”

“Wanneer ik masturbeer, denk ik aan alle gasten die me niet konden laten komen en dan zeg ik tegen mezelf: Putain, ik kan het zoveel beter zonder hen.”

“Wanneer ik ruk, denk ik aan Friedrich Nietzsche. Heel hard.”

“De waarheid is: wanneer ik masturbeer, dan denk ik eigenlijk aan niemand. De enige persoon waar ik aan denk, dat ben ikzelf. Want waarom zou ik aan iemand anders denken terwijl het een moment is dat ik eigenlijk gewoon met mezelf deel? Wanneer ik mezelf betast, bedrijf ik de liefde met mezelf. Ik heb er geen nood aan om aan wie dan ook te denken, want ikzelf voldoe. Ik ben het, mijn lichaam, mijn geest. Dat zijn alle vibraties, dat is alle energie die ik uit mijn lichaam jaag, die me opwindt en die me naar een hoogtepunt brengt. En meer dan dat heb ik eigenlijk niet nodig. Ja, ik maak liefde met mezelf, ik wind mezelf op.”

“Als ik aan het masturberen ben, dan denk ik het liefst aan het de seks van mij en mijn lief. Daar kan ik aan relaten, en dan herinner ik me ook een gevoel en dan helpt dat toch wel bij het masturberen.”

“Ik heb veel verbeelding, daar heb ik geluk mee. Ik verbeeld me veel. Ik zie niet echt gezichten, eerder situaties. Het is hoe we elkaar aanraken, de sensatie. Ik probeer me sensaties voor te stellen, zoals het gevoel van de huid. Als ik masturbeer raak ik ook mijn volledige lichaam aan, niet enkel die harde focus op de meest intieme delen, maar echt heel mijn lichaam. Als ik mezelf streel en wanneer ik masturbeer probeer ik echt liefde met mezelf te maken. Daarom denk ik vaak niet echt aan iemand maar gewoon aan lichamelijke sensaties, zoals de warmte van duimen tegen mijn huid.”

“De laatste 3 weken ben ik blijkbaar into een trio met mijn lief en zijn kotgenoot.”

“Dus wanneer ik me masturbeer, is het heel simpel. Op dat moment denk ik aan 40 minuten hard rimmen bij mijn lief. Ja, die strakke reet met die schokken van genot, dat is echt een fucking goed moment. Wanneer ik me masturbeer denk ik daaraan, en anders denk ik aan hij die me pakt in de toiletten van een donkere, vuile bar. En da’s best nog soft eigenlijk.”

“Ik denk aan absoluut niks, mijn mind is blank. No thoughts, head empty.”

“Eerlijk gezegd denk ik aan tekeningen, uitgebreide mangas die ik heb gelezen en tof vond. Dat heeft het voordeel van een esthetiek en een scenario te produceren, zonder te denken aan een gezicht of aan een lichaam van iemand. Gewoon een getekende verbeelding. Dat windt me op. Ik vind het lastig om aan een echte persoon te denken. Allez, dat hangt van de persoon af.”

“Wanneer ik masturbeer denk ik aan mijn volgende orgasme, of ik maak een scenario in mijn hoofd met een man naar keuze. Soms stel ik me ook de penis van mijn lief voor, het hangt van de situatie af.”

“Ik denk op dat moment aan een van de beste vrienden van mijn ex. Aangezien het volgens sommige relatiecodes niet toegestaan is om een vriend van je ex-lief te pakken, stel ik me tevreden met er gewoon aan te denken.”

“Ik ben geen al te grote fan van porno. Ik vind het een beetje raar om te masturberen al kijkend naar neukende mensen. Ik bedoel, het is niet raar, maar stoort me wat op dat moment. Het is eerder het meisje waarmee ik aan het sturen ben waarover ik fantaseer omdat ik me dingen kan voorstellen bij haar hoofd, haar stem, haar lichaam. Vroeger was het mijn ex, maar nu is het het meisje waar ik mee praat. Als je creatief bent in het echte leven kun je zoveel dingen doen.”

“Wanneer ik masturbeer, denk ik aan de kleine zus van mijn maat.”

