Waar emojis vandaan komen en waarom ze nu overal zijn

Drie miljard mensen gebruiken ze en hebben meer dates en meer seks.

In deze reportage van VICE News Tonight op HBO is er aandacht voor de geschiedenis van emoji, en de manier waarop ze net zo effectief werden als het sturen van tekst.

Het MoMA kondigde pas aan dat het de originele reeks van 176 emojis aan de permanente collectie toevoegt. Natuurlijk plaatsen sommigen vraagtekens bij de keuze van het eerbiedige instituut om een manier van uitdrukken, die de meeste tieners gebruiken bij het chatten, tentoon te stellen. Maar mensen proberen al eeuwen grote aantallen emojis vast te leggen.

In de negentiende eeuw probeerde een Franse neuroloog een soort woordenboek van de menselijke uitdrukkingen te maken. Dit probeerde hij door kiekjes van mensen te maken terwijl hij ze elektrocuteerde. Hij dacht namelijk dat dit de echte ziel van een mens blootlegde: The Mechanism of Human Physiognomy. Charles Darwin gebruikte deze vervolgens om zijn eigen taxonomie van uitdrukkingen te maken.

De emojis van vandaag komen voort uit noodzaak en beknoptheid: in 1999 was er op het i-mode mobiele internetsysteem slechts ruimte voor 250 tekens per keer. Ontwikkelaar Shigetaka Kurita begon met het simpele hartemoji, om iets uit te drukken wat woorden niet konden. De pagers die destijds populair waren onder Japanse jongeren versterkte de opkomst van emoji, en vandaag zijn er meer dan 1,800 emojis die worden ondersteund door Unicode 9.0.

“Op een normale dag gaat negenendertig procent van de communicatie via technologie,” zegt Helen Fisher, biologisch antropoloog aan de Rutgers Universiteit. Emoji zijn een “briljante menselijke manier” om hetgeen te vervangen dat we kwijtraken als we de telefoon niet meer opnemen om met elkaar te praten.

“Het wordt niet meer gebruikt omdat het een rage is,” zegt Kurita. “Het is standaard.”