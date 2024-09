Waar gaan al die duizenden ‘scrotumkikkers’ aan dood?

Het kikkertje met de onfortuinlijke naam ‘scrotumkikker’ wordt nu niet meer alleen bedreigd met uitsterven door geile Peruanen met blenders. Deze week werden meer dan 10000 van dit soort kikkertjes dood aangetroffen bij het Titicacameer.

De kikker dankt zijn naam aan zijn gerimpelde huid en staat als ernstig bedreigd op de lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. De kikker woont in het beroemde Titicacameer en de wateren daaromheen, op en rond de grens van Bolivia en Peru. Dankzij zijn gerimpelde huid kan de kikker zuurstof opnemen uit het water, in plaats van telkens naar de oppervlakte te moeten om te ademen.

Videos by VICE

Vorige week kondigdenPeruaanse wildbeheerders aan dat hun onderzoekers minimaal 10000 dode kikkers aantroffen in de Coatarivier. Er bestaan vermoedens dat vervuiling de dader zou kunnen zijn, en de overheid doet op het moment metingen aan het water om erachter te komen wat deze massale sterfte kon veroorzaken. Onbewerkt afvalwater en zware metalen uit nabijgelegen mijnen vervuilen al langer het lokale watersysteem, meldt The Guardian.

De Titicacakikker wordt ook bedreigd door stroperij: de kikkers worden gebruikt in een populair sapje dat onder andere impotentie zou verhelpen. Er bestaatwetenschappelijke literatuur over de wortels van de macaplant, een van de ingrediënten in het kikkersap, dat bepaalde geneeskrachtige eigenschappen heeft. Er is echter geen bewijs dat de kikkers iets toevoegen, behalve wat extra eiwitten.

Het aantal scrotumkikkers daalt door vervuiling en stroperij al jaren schrikbarend snel. Hoewel er in dierentuinen nog gezonde populaties in stand worden gehouden, zou het kunnen dat de kikker binnenkort uitsterft.