Waar ik allemaal achter kwam toen ik een seks-positieve speeltjeswinkel opende

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een ‘eerste keer’ kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is ook hoe seks leuk blijft, toch?



Deze week deelt Zoë Ligon , oprichter van seksspeeltjeswinkel Spectrum Boutique , wat ze heeft geleerd over de wereld van seksspeeltjes. Je kunt de podcast beluisteren op Apple Podcasts , Google Play en Spotify .

Videos by VICE

De eerste keer dat ik een seksspeeltje kocht, kwam voort uit een opwelling. Ik was achttien en liep een seksshop binnen met de intentie om een paar handboeien kopen, zoals je in films ziet. Ik dacht dat alle heteroseksuele stellen dat moesten hebben. Ik kocht ze dus eigenlijk omdat ik het idee had dat de maatschappij dat van me verlangde. Pas rond mijn twintigste kreeg ik het gevoel dat ik de baas was over mijn eigen lichaam en seksualiteit.

Ik heb de handboeien nooit gebruikt, maar toen ik op mijn 21ste mijn eerste vibrator kocht, was ik om. Dit was het. Ik kocht een Magic Wand, een verdomd mooi apparaat. Ik had andere, zachtere vibrators geprobeerd, waaronder die gevreesde jelly-speeltjes die giftige stoffen en gassen uitstoten, en die waren allemaal ontoereikend gebleken. Maar nadat ik m’n Magic Wand had aangeschaft voelde ik me oppermachtig.

Mijn ouders waren best progressief; er stond bijvoorbeeld een exemplaar van The Joy of Sex op de boekenplank thuis – al heb ik er nooit in gelezen. Tijdens het opgroeien voelde ik me niet bepaald op m’n gemak als het over seks ging. Zelfs op mijn vrij progressieve middelbare school had niemand het ooit over masturberen. In de biologieles kregen we wel het een en ander uitgelegd over seks en hoe onze geslachtsdelen in elkaar staken, maar meer ook niet. Ik denk dat seksuele voorlichting op scholen in de Verenigde Staten over het algemeen zeer ondermaats is. Als dat ertoe leidt dat kinderen online naar seks gaan zoeken, en onvermijdelijk porno vinden – wat niet per se slecht of verkeerd is – moeten ze wel wat context hebben gekregen om het te kunnen begrijpen. We zouden ons moeten afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat wanneer jonge mensen naar porno kijken, ze begrijpen dat het niet echt is, dat het puur een performance betreft. Ook omdat het internet zich veel sneller heeft ontwikkeld dan het dialoog in dit land over seksuele voorlichting.

Later ging ik zelf in een seksshop werken waar de nadruk lag op het educatieve aspect van speeltjes. Ik deed er veel ervaring op, vooral door gesprekken met klanten. In die winkel heb ik veel geleerd over anatomie, plezier en gender, en dit vormde de basis voor mijn eigen onderzoek. Nadat ik daar een tijdje had gewerkt, begon ik te schrijven over onderwerpen waar klanten mij over vertelden. Zo schreef ik bijvoorbeeld over waarom je met een siliconen dildo absoluut glijmiddel moet gebruiken – anders is er namelijk te veel wrijving.

In 2014 overleed mijn vader plotseling. Met het geld van de erfenis begon ik een eigen, seks-positieve speeltjeswinkel in Detroit. Ik vind het belangrijk om over geld in deze sector te praten. Voor veel mensen in de seksindustrie is het namelijk onmogelijk om een lening te krijgen bij de bank, omdat de bank het vaak als een te groot risico ziet. Er zijn jammer genoeg niet zo veel investeerders die geld willen uitgeven aan seks-positieve speeltjeswinkels.

Foto eigendom van Zoë Ligon

Het starten van mijn eigen bedrijf was cathartisch. Op mijn donkerste dagen na het verliezen van mijn vader, die mijn beste vriend was, voelde het alsof ik mijn licht terugvond. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe het zou zijn als mijn vader zou zien wat ik nu doe. Maar toen hij nog leefde, accepteerde hij alles wat ik deed. Dus ik denk dat hij het zou begrijpen.

Er is niets waar ik meer van geniet dan mensen helpen bij het uitkiezen van een seksspeeltje. Ik word vaak door vrouwen gevraagd waarom ze geen orgasme kunnen krijgen van penetratie tijdens de seks. Veel vrouwen vragen zich af wat er mis met ze is. Het is verdrietig dat vrouwen zichzelf zo vaak de schuld geven. Voor mij is het duidelijk dat de intimiteit en seks die we vaak in porno, op de televisie en in films zien, hier verantwoordelijk voor zijn. Aan de andere kant rust er voor mannen een stigma op seksspeeltjes, zoals bijvoorbeeld de Fleshlight. Echte mannen neuken een echte kut, lijkt het devies. En dat terwijl vrouwen die seksspeeltjes gebruiken gefetisjeerd worden.

Foto eigendom van Zoë Ligon

Er is een enorm gebrek aan inclusiviteit als het gaat om seksspeeltjes. Voor een eigenaar van een winkel die inclusieve seksspeeltjes wil hebben, is het bedroevend als dit niet kan omdat fabrikanten ze alleen in een bleek kleurtje produceren. Er zijn veel seksspeeltjes die eruitzien als echte geslachtsdelen, maar alleen gemaakt worden in een witte huidskleur. Dat geeft natuurlijk een verkeerde boodschap af, namelijk dat het speelgoed niet voor iedereen is bedoeld. Dat werkt vervreemdend voor mensen die hun eerste seksspeeltjes willen kopen. Wel lijkt er op dit gebied langzamerhand vooruitgang te worden geboekt.

Er rust in Amerika ook een enorm stigma op het gebruik van seksspeeltjes. Soms denk zelfs ik: mijn God, ik ben zo’n veeleisend persoon, waarom moet ik altijd een vibrator gebruiken, wat is er mis met me? Maar dan duw ik die gedachten weg en prent ik mezelf in dat ik een mens ben, dat ik ook gewoon recht heb op orgasmes. Er was een tijd dat ik helemaal geen orgasmes had, dus waar maak ik me druk om? Maar helaas krijgt het stigma soms de overhand.

Ik denk dat we veel zouden leren als we ons allemaal wat openhartiger en kwetsbaarder zouden opstellen, zowel tegenover onszelf als tegenover anderen. Je moet niks als het gaat om het ontdekken wat je lekker vindt en wat niet. Benader je lichaam met liefde, en laat de verwachting gaan dat je altijd een orgasme zou moeten hebben als je masturbeert. Luister naar een podcast die gaat over seksuele positiviteit, drink wijn, verwen jezelf en gebruik veel glijmiddel. Het is verbazingwekkend dat je nog steeds nieuwe dingen kunt ontdekken aan het lichaam dat je al je hele leven hebt.