Waar is die 244 miljoen voor onderwijs gebleven?

Voor de grote plannen moeten we nog geduldig wachten op een nieuw kabinet, maar de begroting die Dijsselbloem gister uit zijn koffertje trok, heeft toch meteen voor opwinding gezorgd. Het viel Tariq Sewbaransingh, voorzitter van studentenvakbond LSVb, direct op dat er een gat in de onderwijsbegroting zit van 244 miljoen. En daar zouden studenten weleens voor kunnen gaan opdraaien, bijvoorbeeld als het kabinet besluit dat het collegegeld wordt verhoogd.

Je moest er trouwens wel goed naar zoeken. Het stond in een tabelletje op pagina 120 van de Memorie van Toelichting van de Onderwijsbegroting, het dikke document dat uitleg geeft over de begroting. Volgend jaar is het gat zelfs 415 miljoen euro. De minister dacht dat er veel meer geld binnen zou komen, maar heeft nu dus een tekort. Waar is dat geld gebleven? En moeten we ons hier druk over maken?

Onder het tabelletje hebben de ambtenaren van het ministerie geschreven dat het komt door een “autonome tegenvaller”. Als ik Michiel Hendrikx, de woordvoerder van minister Bussemaker van Onderwijs, bel om te vragen wat dat betekent, zegt hij dat het komt doordat er meer studenten en leerlingen zijn dan verwacht. Die voorspellingen zitten er wel eens vaker naast, als er bijvoorbeeld minder gezinnen emigreren dan verwacht, of als er minder studenten uitvallen tijdens hun studie. Ze zagen het een paar maanden geleden al aankomen, maar omdat er een nieuw kabinet wordt gevormd, zal dat moeten besluiten hoe dit gat kan worden opgevuld.

Waar het gat ook door komt, Tariq Sewbaransingh noemt het “een vorm van creatief boekhouden”. “Het nieuwe kabinet kondigt straks bijvoorbeeld aan om 400 miljoen te investeren in onderwijs, maar dat betekent niets als er tegelijkertijd zo’n tekort staat,” zegt hij tegen VICE Money. Daar mogen we ons volgens hem druk over maken. Sewbaransingh is bang dat het kabinet het geld komt halen bij studenten, “bijvoorbeeld door het collegegeld te verhogen.”

En dat zou jammer zijn, want veel studenten kregen de afgelopen weken juist wat hoopdat ze er meer geld bij zouden krijgen. CDA en ChristenUnie proberen immers in de kabinetsonderhandelingen de basisbeurs weer terug te krijgen. Gaat dat nog wel door?



“Een gat in de begroting maakt het altijd lastiger. Je bent geld kwijt aan niks. En het is een half miljard zowat. Heel erg veel,” zegt Kamerlid Harry van der Molen, die zich voor het CDA met onderwijs bezighoudt. Hij kan verder niet zeggen wat dit voor de basisbeurs of het leenstelsel betekent.

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie wil ook niet zeggen hoe het ervoor staat met de basisbeurs, maar hij laat wel weten dat niets onmogelijk is. “Er is een begrotingsoverschot,” zegt Bruins. De overheid heeft ongeveer vijf miljard van het belastinggeld nog niet uitgegeven en daar kan het nieuwe kabinet straks mee doen wat het wil.

De woordvoerder van minister Bussemaker vindt het trouwens niet terecht dat de LSVb het gat als een mogelijke bezuiniging ziet. “Bussemaker heeft juist besloten om niet te bezuinigen. Anders had ze het gat wel gedicht,” zegt Hendrikx. Bussemaker had het collegegeld al kunnen verhogen om met dat geld het tekort weg te werken. “Dat heeft ze niet gedaan, en daar zou een studentenvakbond blij mee moeten zijn,” zegt Hendrikx.

Sewbaransingh hoopt dat het nieuwe kabinet dat ook niet zal doen.“Het zou toch gek zijn als je in tijden van economische groei gaat bezuinigen op onderwijs,” zegt hij.

