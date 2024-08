Waar je dit festivalseizoen zeker niet op moet besparen

Knal vol gas het festivalseizoen in met VICE. Lees deze zomer alles over festivals op festivals.vice.com en volg VICE Festivals op Facebook.

We kunnen ervan uitgaan dat je dit festivalseizoen financieel weer helemaal uitgekleed gaat worden. Als je voor een weekend Best Kept Secret 145 euro neertelt, en voor een weekendje Lowlands zo’n 250 euro betaalt ben je er nog niet. Behalve een overpriced kaartje moet je dan ook nog honderden euro’s in treinkaartjes en buskaartjes steken, en voor eten en drank betaal je op festivals ook het dubbele van wat je normaal in een café of friettent betaalt. Dan kom je al snel op een paar honderd euro uit.

Bespaartips voor festivals aan elkaar opdringen is dan ook niet voor niets een soort nieuwe volkssport geworden in vriendengroepen, en de mijne is geen uitzondering. Hier bij VICE maken we er onszelf ook schuldig aan, door te schrijven dat je kan besparen op eten door boodschappen van thuis mee te nemen, tot die-hard gaan door gewoon helemaal geen geld mee te nemen naar het festival en te leven van andermans vrijgevigheid.

Maar de hele middag over het festivalterrein struinen om uit te vinden welke friettent de beste deals heeft is niet bepaald de beste manier om je weekend door te brengen. Goedkoop is vaak duurkoop, en als je echt wilt besparen kun je beter thuisblijven. We hebben daarom een lijstje voor je opgesteld met écht belangrijke zaken waar je gewoon je portemonnee voor moet trekken om de beste festivalervaringen te hebben.

Koop een tent voor iets meer dan honderd euro, want door ieder jaar een nieuwe te kopen ben je veel duurder uit



Koop een tent voor iets meer dan honderd euro, want door ieder jaar een nieuwe te kopen ben je veel duurder uit

Toen ik zeventien was en in dienst van mijn studentenvereniging een week lang Lowlandscampings op moest ruimen, was ik al verbaasd over hoeveel er bleef liggen na zo’n festival: overal waar ik keek lagen stoelen en lekke luchtbedden, en zelfs tenten. Ik heb niet precies bijgehouden hoeveel meuk daar nog lag, maar ter vergelijking: op Glastonbury, ongeveer drie keer groter dan LowLands, blijven ieder jaar zo’n 5000 tenten, 6500 slaapzakken, 3500 luchtbedden en 2200 stoelen achter op het festivalterrein.

Allemaal goedkope rotzooi die je een keer gebruikt, en daarmee dus superdom. Want als je elk jaar een Xenos-tentje van 60 euro koopt dat je toch laat liggen, kun je beter een keer investeren in een chille tent die je de jaren erna nog voor meerdere festivals en – als je leeftijd en vakanties wat middelbaarder worden – je hiking-tripjes kunt gebruiken. Je hebt al een tweekamertent voor 125 euro en daar zit ook nog wat fatsoenlijke ventilatie in zodat de zweetkleding van je one-night-stand je niet uit je slaap hoeft te houden. Oké, het kost je wat extra tilwerk op de terugweg, maar het is ook beter voor het milieu.

Voor 8 euro heb je een grondzeil dat voorkomt dat al je spullen verzuipen door een regenbui

Ieder jaar maak ik weer dezelfde fout door te denken dat een festival bestaat uit drie dagen van zon en muziek. Daarom loop ik ook voorbij aan het stapeltje tentzeilen van 7,88 euro bij de Action, ook al weet ik ergens in mijn achterhoofd wel beter. Want festivals bestaan uit regen, modder en natte zooi. Als je dan toch zo koppig bent om niet die luxe versie van de tent te kopen, doe het dan met een grondzeil. Dat voorkomt dat je hele tent en al je spullen verdrinken in de onontkoombare regenbuien die het festival zullen terroriseren. “Weet je nog toen we dachten dat we zulke ervaren festivalgangers waren toen we naar pukkelpop gingen?” zegt Maxim, een middelbareschoolvriend met wie ik in mijn tienerjaren alle festivals af ging. “Daar zaten we, tussen de tenten in de modder, zonder stoelen, zonder grondzeil. Djeez, we fucked up.” Mijn mobiel lag te marineren in het moddervocht en ik heb hem op het nippertje kunnen redden door hem ‘s nachts nog even in mijn slaapzak te stoppen, anders had het me honderden euro’s gekost.

Goede dingen tegen de regen kosten meestal maar 20 euro

Naast een grondzeil om je slaapplek een beetje droog te houden, is het investeren in wat regenvrije kleding ook geen slecht idee: een poncho bij de Hema is supersuf, maar als je net je favoriete band wilt zien tijdens een plensbui houdt hij je voor 20 euro wel keer op keer droog. Een goed paar regenlaarzen waar je fatsoenlijk in kunt lopen kosten ook maar 20 euro en werken stukken beter dan de plastic klompen van de Action waar je na dag 1 al blaren van hebt. En dan heb je weer compeetpleisters nodig die bijna 1 euro per stuk kosten, en waar je met zo veel blaren en nattigheid makkelijk weer een paar euro per dag aan kwijt bent. Nog een bonustip tegen blaren: “Nooit besparen op een camping die dicht bij het festivalterrein ligt,” aldus Maxim. Dan hoef je ook niet zo ver te lopen.

Voor een tientje heb je al op maat gemaakte oordoppen waarmee je nog wél van de muziek kunt genieten

Niet heel sexy, maar doe het toch maar gewoon. Op sommige festivals worden gratis oordoppen uitgedeeld, maar als je die één keer hebt geprobeerd, weet je helaas al dat ze niet zoveel waard zijn. Ze dempen ál het geluid, waardoor je de muziek nog amper hoort, en ze zitten super arelaxed. Het enige waar ze goed voor zijn is het blocken van je dronken buren wanneer je een beetje nachtrust probeert te pakken.

Als je je oren echt wilt beschermen tegen serieuze aandoeningen zoals tinnitus, een permanente piep in je oren, kun je beter iets meer uitgeven en een paar goede oordoppen kopen. “Je hoeft echt niet meteen op maat gemaakte oordoppen van 180 euro aan te schaffen,” zegt Moa, die voor zijn baan bij Mojo vaak concerten moest bezoeken. “Voor een tientje heb je bijvoorbeeld al een goed paar van Alpine.”

Op festivals moet je niet moeilijk doen over hoeveel muntjes je bier kost

Oké, je bent er natuurlijk voor de muziek, maar laten we eerlijk zijn – je favo band klinkt nóg beter als je een beetje tipsy bent. Met een beetje liquid courage hoef je je ook geen zorgen meer te maken over wat die mensen om je heen vinden van je dansmoves of het feit dat je gezang meer klinkt als die Taylor Swift-geit. En fuck het feit dat die Desperados anderhalve munt meer kost dan het sponsorende pispils van de tap. Als je op zoek bent naar een excuus om je spaargeld uit te geven aan een slechte gewoonte, is nu het juiste moment.

Vergeet niet een paar tientjes in een actioncam te investeren

Je mag best wat over hebben voor je toekomstige festivalherinneringen. Alleen je spiegelreflexcamera komt het festivalterrein niet op, en polaroids zijn duur, onpraktisch en eigenlijk alleen acceptabel als je een pubermeisje bent. Actioncams zijn speciaal ontworpen voor coole outdoors-y activiteiten, zoals snowboarden, paragliden, en ja hoor, dansen op festivals. Je bent er vaak maar een euro of 35 aan kwijt. De meeste festivals zien ‘professionele apparatuur’ als camera’s met een verwisselbare lens, dus je GoPro kan meestal gewoon mee zonder fotopas en geven je toch net dat beetje meer dan een filmpje op je iPhone.

Steek een beetje tijd in het bewerken van de video na het festival, en je vriendengroep is je superdankbaar voor het maken van jullie persoonlijke aftermovie. Dan heb je in elk geval de video’s nog, in het onvermijdelijke geval dat je geheugen poreus is geworden door overmatig drankgebruik en slaaptekort – en is het allemaal niet gratis, maar toch zeker ook niet voor niets geweest.

Headerimage door Aleksandr_Vorobev, via GettyImages.



