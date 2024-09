Waar maken rijke mensen zich in godsnaam zorgen over?

Als je rijk bent scheelt dat je een hoop zorgen. Huur betalen? Welnee joh, je hebt vanmiddag nog vier huizen gekocht. Brood op de plank krijgen? Voor duizend euro boodschappen laten bezorgen, zul je bedoelen! Aan de andere kant zijn rijke mensen ook maar gewoon mensen, en zullen ook zij zich ergens zorgen over maken. Maar waarover dan?



Jonah*, 27

Software-ontwikkelaar

Er zijn niet echt veel dingen die me tegenwoordig wakker houden, behalve dan wanneer het niet goed gaat met mijn familie. Ik was vooral erg gestresst toen mijn kat een paar maanden geleden ziek werd, maar ik heb het geluk dat ik zonder na te denken een paar honderd euro neer kan leggen voor de medische kosten. We belden een goede dierenarts en alles kwam goed. Wat me nu vooral stress bezorgt is politiek, al maak ik me er nou ook weer niet enorm veel zorgen om. Het scheelt dat ik met mijn beroep vrij makkelijk het land uit kan. Eigenlijk is de vraag ‘waar ik me druk om maak’ niet echt van toepassing: door het te vragen ga je er impliciet van uit dat zodra je geen financiële zorgen meer hebt, er wel weer andere zorgen ontstaan. Maar bij mij is dat niet echt het geval.

Richard*, 56

Huisbaas

Ik maak me weleens druk om mijn gezondheid, en of ik de deur wel goed op slot heb gedaan. Soms vraag ik me af of ik geen klootzak ben als ik vakantiefoto’s post of aan vrienden vertel wat ik heb gekocht – ik maak me ook zorgen over de wereld, en of we niet met z’n allen naar de klote gaan. Het klopt niet dat mensen alleen maar om geld geven, en mensen met geld zich daarom nergens meer druk om maken. Natuurlijk heb ik makkelijk praten, maar veel mensen maken zich zorgen over veel grotere dingen, terwijl hun eigen succes en welzijn maar een kleine rol speelt. Hoe minder persoonlijke zorgen je hebt, hoe meer je je kunt richten op grotere problemen.

Natalia*, 23

Erfgenaam van een familiefortuin

Ik maak me zorgen over hoe mensen naar me kijken, en of ze me wel aardig vinden. Ik praat niet graag over rijkdom, maar het komt toch vaak wel ter sprake als je het over vakanties of hobby’s hebt. Misschien is het jaloezie, of onzekerheid, maar ik heb het idee dat mensen me haten en over me roddelen vanwege mijn geld. Sommige mensen snappen niet dat je duizenden euro’s aan schoenen of een tas kunt uitgeven, maar voor mij is dat gewoon heel normaal.

Alan, 68

Gepensioneerd investeringsbankier

Ik ben met pensioen, vrij en kan betalen wat ik wil. Waarom ben ik dan niet gelukkig? Waar richt je je op als je bijna al je behoeftes hebt vervuld? Dan gaan mensen weer werken, omdat ze niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Een baan – elke dag vroeg opstaan, wat taken afwerken en weer naar huis gaan – geeft je een doel in je leven. En zonder doel heb je ook geen drive, en zwem je maar wat verloren rond. Je zou je dus eigenlijk moeten concentreren op je eigen geluk. Zonder werk moet je zelf dat gat zien te vullen. Waar ik me ook zorgen om maak, is dat er een kloof ontstaat tussen mij en mijn vrienden, of nieuwe mensen. Je loopt tegen hele andere problemen aan als je geld hebt – het is eigenlijk een totaal andere wereld.

Walter*, 27

Erfgenaam van een internationale restaurantketen

Op school schaamde ik me altijd een beetje dat we rijk waren. Ik ging naar een particuliere school, maar had vergeleken met mijn klasgenoten alsnog veel meer geld. Ik was me daar altijd erg bewust van, vanwege mijn kleren en de auto’s waarmee ik altijd werd opgehaald. De rest zag dat ook. Dus ik maakte me wel zorgen over mijn vrienden, en of ze met me omgingen omdat ze me aardig vonden, of omdat mijn familie veel geld had. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Ik ben al jaren samen met mijn vriendin, en ik vraag me weleens af of ze nou van mij houdt of van onze levensstijl. Ik weet nooit zo goed wat alle mensen om me heen nou écht van me vinden, daar ben ik ontzettend veel mee bezig.

Giles*, 48

Investeringsbankier

Ik maak me zorgen over mijn dochters en hun toekomst. Vanwege mijn werk kan ik niet zoveel tijd met ze doorbrengen, en ook niet met mijn vrouw. Ik hou van mijn baan, en natuurlijk ook wel van geld. Ik ben weleens bang dat ze het me kwalijk nemen, en dat mijn vrouw een affaire heeft, ondanks het geld en comfort dat ons gezin heeft dankzij mijn salaris. En ik ben bezorgd over de opwarming van de aarde, omdat ik het geld niet heb om dat probleem op te lossen, en ik me zorgen maak over wat dit betekent voor mijn dochters. Geld hebben maakt het leven makkelijker, maar het plaatst ook grotere dingen als je familie, gezondheid en klimaatverandering in een ander daglicht.

