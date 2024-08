Jonge Belgen vertellen waaraan ze zich het meest ergeren op festivals

Festivals staan voor veel zon, bezwete jongens in bloot bovenlijf, liefde, kapotte campingstoelen en… heel veel mensen op één hoop.

Een paar dagen of uur op een festivalwei doorbrengen is eigenlijk een beetje zoals samenwonen met huisgenoten: je moet constant toegevingen doen. Gebrek aan hygiëne, luide buren, een reus voor je neus op het optreden van je favoriete artiest, muggen in je tent… Je moet er gewoon mee leren leven. Maar toch zullen er altijd dingen zijn die in je keel blijven steken (zelfs met een liter lauw bier achter de kiezen) en je goedgezindheid kunnen verpesten. Daarom gingen wij de straat op om een paar jonge Belgen te vragen wat volgens hen echt irritant is op festivals.

Louise (22)

VICE: He Louise. Ga je vaak naar festivals?

Louise: Best wel.

“Mensen die naar me toekomen en zeggen: ‘Wooow, jij hebt groen haar’!”

Wat ergert jou dan het meest op een festival?

Goh, op zich niet zo veel… Ah, jawel! Wanneer mensen heel zat zijn en aan mijn haar komen. Als ik op de wei rondloop blijft het meestal bij kijken of roepen. Maar als je dan wat dichter bij elkaar staat in een tent, komen mensen naar me toe zo van: “Wooow, jij hebt groen haar!” Dan beginnen ze me meteen aan te raken. Ik kan er wel mee lachen, maar doe maar liever niet.

Louis (21)

VICE : Haa Louis, jij ziet er gelukkig uit.

Louis: Ja, het is zomer, mooi weer, en ik ben aan het hangen met mijn vrienden. Beter kan niet!

“Een festival is een plek om te ontspannen met fucking goeie vibes. Drugscontroles verpesten die goede sfeer.”

Omdat het festivalseizoen eraan komt, wilden we je vragen wat je het meest stoort aan festivals.

Ik vind dat de politie te veel controleert op festivals, dat is echt een probleem. Daar wordt soms misbruik van gemaakt. Ze brengen zelfs honden met zich mee. Een festival is een plek om te ontspannen met fucking goeie vibes, ook al zijn heel wat drugs in omloop. Drugscontroles verpesten die goede sfeer.

Miranda (24)

VICE: Hey! Ga jij vaak naar festivals?

Miranda: Hey! Ik ben Miranda, 24 jaar en ik kom van Los Angeles. Ik weet dat je dat niet vroeg maar ik dacht ik zeg het toch maar. Ik ging vorig jaar naar Burning Man en ik was helemaal in de wolken. Het was fantastisch maar het grootste minpunt was de toiletsituatie. Je moest rechtstaan om je behoefte te doen en dat voelde niet erg proper als menstruerende vrouw. Er waren explosies van kak over de hele Dixies, verschrikkelijk gewoon. Het is grappig dat ik daarover aan het klagen ben, omdat ik die eigenlijk helemaal niet moest gebruiken, ik had een privé toilet. Daar heb ik voor betaald! Je hebt goeie accommodatie nodig op Burning Man. Ik weet niet of jullie Burning Man kennen, maar je voelt je daar al snel als een dier in een stal die zeven dagen niet gekuist wordt.

Hoe dan ook, het is gewoon super ranzig als je als vrouw je regels hebt op een festival. Je kan niet eens je handen wassen omdat je water uit de grond moet pompen op een plek waar er geen water is… je weet wel, kleine problemen.

Oké Miranda, we zullen het noteren.

Barnabé (20)

VICE : Hoi Barnabé, ga jij naar veel festivals deze zomer?

Barnabé: Ja hoor! Ik ben al naar heel wat festivals geweest, en deze zomer gaat dat niet anders zijn.

Wat stoort je het meest als je daar bent?

Barnabé: Ik heb moeite met mensen die zich niet wassen. Festivals zijn niet vies: jij kiest ervoor om een vies festival te beleven door geen moeite te doen. In hun verdediging moet ik wel toegeven dat het absurd is dat de douches betalend zijn. Op Dour kost het bijvoorbeeld 2 euro, terwijl iedereen toch recht heeft op een douche?

Haroen (21)

VICE: Hey Haroen, ga jij vaak naar muziekfestivals?

Haroen: Toen ik wat jonger was wel vaker, nu nog maar ééntje per jaar. Meestal Dour.

“Je leeft wel echt drie dagen tussen het afval.”

Waarom ga je minder naar festivals?

Ik denk dat als je jonger bent, 16 ofzo, je meer zin hebt om vuil te worden en vier dagen weg te zijn van huis. Eens je wat ouder wordt, vind je het nice om in een echt bed te slapen en een normale douche te kunnen nemen.

Dus je gaat vooral minder naar festivals door het gebrek aan hygiëne?

Bwa, ik vind het niet erg om wat vuil te worden maar een bepaald comfortniveau is wel nice om te hebben. Je leeft wel echt drie dagen tussen het afval. Ik stoor me vooral aan de hoeveelheid plastic die verspild wordt en de tenten die op het einde van het festival in brand worden gestoken. Daarnaast is het eten op de wei ongezond en super duur. Meestal zijn er wel vegan alternatieven maar daar moet je zo’n 20 euro voor betalen. Dat heb ik er dan ook weer niet voor over.

Marie (19)

VICE : Hallo Marie, ga je deze zomer naar veel festivals?

Marie: Niet echt, ik ga gewoon een dagje naar Dour om mijn grote broer te zien optreden.

Wie is je broer?

Peet, van Le 77!

Cool. Waarom doe je voor de rest geen festivals?

Ik vind het niet normaal dat de organisatoren van festivals alleen maar focussen op winst maken. Alcohol en voedsel worden verkocht aan hallucinante prijzen, terwijl er op de camping dan maar twee van de twaalf waterkranen werken.

Het is door zo’n soort dingen dat er altijd minstens één dode per festival is, ik begrijp niet dat de organisatoren dat niet belangrijk vinden. Ze hebben het geld om ons de entertainment te geven waar we voor kwamen, maar niet het geld om ook onze veiligheid te garanderen.

Griet (23)

VICE: Hey Griet, naar welke festivals ga jij graag?

Griet: Mijn favoriete festival is Down the Rabbit Hole in Nederland, omdat je daar veel nieuwe namen kan ontdekken op het gemakje en er gewoon een enorm zalige sfeer is! Ik ga ook wel eens naar grotere festivals zoals Werchter of Pukkelpop, maar daar is het vaak nogal overbevolkt, en dat is jammer. Ik geniet meer van kleine festivals.

Waar erger je je het meest aan op festivals?

Wanneer ik aan het genieten ben van een concert en er opeens een smartphone mijn zicht verspert, omdat iemand perse het optreden wil filmen. Geniet gewoon van het concert!

