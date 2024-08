Is het oké om buitenlandse huisgenoten te weigeren?

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

Het nieuwe studiejaar is al een paar weken onderweg, maar nog lang niet alle nieuwe studenten die dit jaar aan hun opleiding begonnen hebben een huis gevonden om in te wonen. In vrijwel elke studentenstad is de vraag groter dan het aanbod. Dat is al jaren zo, maar het feit dat steeds meer internationale studenten naar Nederland komen om hier te studeren maakt de situatie er niet bepaald beter op. Dat is niet alleen zuur voor Nederlandse studenten die graag in de stad willen wonen waar ze hun opleiding volgen, maar ook voor die internationale studenten. Waar Nederlandse studenten als het echt moet nog wel even bij hun ouders kunnen blijven wonen, hoe irritant dat ook is, zijn studenten uit het buitenland best wel de lul als ze geen huis vinden.

Volgens de Groningse studentenwebsite Sikkom is het in die stad al zo ver dat internationale studenten noodgedwongen in hostels en zelfs op straat slapen. Dat is waarschijnlijk niet helemaal wat ze zich hadden voorgesteld bij een jaartje studeren in Nederland.

Volgens Lisa Busink van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) is het tekort aan huizen vooral te wijten aan universiteiten en hogescholen. “Er wordt alles aan gedaan om studenten vanuit het buitenland naar Nederland te halen om hier te gaan studeren, via allerlei programma’s van hogescholen en universiteiten. Maar als het gaat om de vraag waar al die studenten gehuisvest moeten worden, dan weten de universiteiten en hogescholen het ook niet. Die doen alsof hun neus bloedt,” zegt ze tegen VICE.

Naast het feit dat er simpelweg niet genoeg huizen zijn om iedereen van een fatsoenlijke woonruimte te voorzien, is het voor buitenlandse studenten vaak sowieso moeilijker om – vanuit het buitenland – een kamer te vinden. “Nederlandse studenten kunnen best wel lang van tevoren beginnen met zoeken,” zegt Lisa. “Ik heb me zelf een jaar voordat ik ging studeren al ingeschreven bij de woningcorporatie in Nijmegen. Als je nog niet eens weet wat je het jaar daarna gaat doen is dat natuurlijk lastig. Daarnaast moeten internationale studenten een gemeubileerde kamer hebben, omdat ze vaak maar korte tijd blijven, en niet zomaar een kamer vol met meubels kunnen stouwen. Wat je nu ziet is dat veel internationale studenten al de hele zomer in Nederland zitten om vanuit hier naar een kamer te zoeken. Helaas hebben veel van hen nog steeds geen vaste woning.”

Moeilijk moeilijk, maar om het allemaal pas écht kut met peren te maken, zijn ze in veel studentenhuizen ook nog eens niet welkom. Veel studentenhuizen voeren een “geen internationale studenten”-beleid. Op Facebook staan veel advertenties voor kamers in studentensteden, waarbij expliciet wordt vermeld dat studenten uit het buitenland niet welkom zijn. Lisa is daar niet blij mee, maar kan het zich wel voorstellen. “Er is natuurlijk heel veel vraag en een beperkt aanbod, dus je kunt als je een huisgenoot zoekt soms uit wel honderd mensen kiezen. Dan kies je de perfecte huisgenoot, en als je geen zin hebt om steeds Engels te praten dan kies je die persoon die geen Nederlands spreekt natuurlijk niet uit.”

Een paar advertenties op Facebook waarin internationale studenten worden geweerd

Het kan best lastig zijn om met je brakke hoofd te moeten bedenken hoe je “heb je nou verdomme weer mijn laatste cruesli opgegeten, koop gewoon een keer je eigen ontbijt” in het Engels zegt, maar is het eigenlijk wel oké om vooraf te selecteren op de afkomst van een huurder?

Volgens Kim Aupers, advocaat bij Van Till advocaten in Amsterdam, mag dat in principe niet. “Ik denk dat het niet nieuw is als ik je zeg dat je niet mag discrimineren. Dus zodra je een bepaalde eis heel specifiek toespitst op een bepaalde groep mensen, dan mag dat in beginsel niet,” zegt ze tegen VICE. “Ik denk alleen dat je een onderscheid moet maken tussen de theorie en de praktijk. De woningmarkt is zo overspannen, dat zo’n verhuurder zijn gang wel kan gaan. Zo was er laatst ook aandacht voor een mail van een makelaar waarin werd gesteld dat de huurder alleen kon bezichtigen als zij op westerse wijze zou koken. Dat is discriminerend. En ik denk ook dat als je dat voor een rechter zou brengen, dat je als verhuurder verliest,” vertelt ze.

Toch is het niet zeker dat je, mocht je het in dergelijke kwesties tot een rechtszaak laten komen, je de zaak ook wint, zegt Kim. “Het gaat in het huurrecht ook altijd om een bepaalde afweging, de belangen van beide partijen moeten worden afgewogen. Je mag geen verboden onderscheid maken, tenzij je een hele goede reden hebt. Dat zorgt ervoor dat je niet in zijn algemeenheid kan zeggen wat wel mag en wat niet. Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen welke eisen je als particuliere verhuurder aan een huurder eisen mag stellen.”

Hoe dan ook is de kans klein dat je via juridische weg een huis kan afdwingen, als je als internationale student ergens wordt afgewezen omdat je een internationale student bent. Een rechtszaak kost veel tijd, geld en moeite, en de kans dat het gezellig huren is van iemand tegen wie je eerder een rechtszaak aanspande is natuurlijk ook niet zo groot. Volgens Lisa van de LSVB is er maar één oplossing die echt helpt: “Ik denk dat je dat niet met regels moet oplossen, zoals een toelage als je een internationale student in huis neemt ofzo. Ik denk dat je het kamertekort vooral oplost door extra huizen te bouwen.”

Extra huizen zouden inderdaad een uitkomst bieden, maar daar hebben studenten die nu een kamer nodig hebben niet zoveel aan. Hen adviseert Lisa om contact op te nemen met de LSVB. “Dan kunnen wij ze doorverwijzen naar onze lokale bonden, die je kunnen helpen bij het vinden van een kamer.”

