Nederlandse moslims vertellen over hun laatste maaltijd voor de ramadan

We besteden deze maand royaal aandacht aan de ramadan, en vasten als je jong bent en in de grote stad woont. Van de beste plek om ’s nachts harira te halen tot ramadanhacks om een stinkende mond te voorkomen, en de beste eettechniek om de volgende dag nog op je benen te kunnen staan.

De ramadan is weer begonnen, wat niet alleen betekent dat je moslimvrienden je barbecuefeest helaas gaan overslaan en ze pas na zonsondergang op de bank mogen hangen met een zak chips en Netflix. Maar ook dat ze hun leraar moeten aanhoren en vergaderingen binnenlopen zonder een kop cappuccino om de dag mee te starten. Heb een beetje medelijden.



Tijdens de ramadan proberen moslims onder meer de menselijke vraatzucht te overwinnen. En een maand waarin je afziet van je dagelijkse ongezonde eetgewoonten is een lange maand, kan ik je vertellen. Dat maakt dat sommigen van ons, in de dagen voordat de ramadan van start gaat, nog snel zoveel mogelijk dingen naar binnen schrokken die ze gaan missen.

Ik vroeg een aantal twintigers hoe ze de laatste dag voor de ramadan doorbrachten, waar hun laatste avondmaal uit bestond en wat ze deze maand het meest gaan missen.

Kenza (25), Utrecht

Alle foto’s door auteur MUNCHIES: Ging jij de dagen voordat de ramadan begon anders eten, omdat je dingen zou missen?

Kenza: Ik heb de laatste dagen alleen maar dingen met knoflook gegeten. Op de dag voordat de ramadan begon, at ik een groot bord spaghettini met knoflook en rode peper, en maakte ik mijn laatste fles knoflooksaus op. Ik hou heel erg van knoflook en pittige shit, maar tijdens de ramadan eet ik dat niet. Je gaat er de hele dag naar stinken en krijgt alleen maar meer dorst. Voordat we aan het vasten begonnen had ik zoiets van: dit is mijn laatste kans om nog wat knoflook binnen te krijgen. Ga je tijdens de ramadanmaand ook dingen eten die je anders niet eet?

Ik eet veel meer yoghurt dan normaal. Dat is erg verkoelend met het warme weer en het voelt dan meteen alsof ik aan het detoxen ben, of zo. Ik had voor de sohuur (het eten voor zonsopgang, red.) begon alvast wat kleine bakken in huis gehaald.

MUNCHIES: Wat at je nog snel voordat de ramadan begon?

Yasmina: Pasta en rijst. Daar had ik zin in omdat we met de ramadan vaak kleine gerechten eten, zoals soepen en salades. Die koolhydraten vallen vaak zwaar. Toen ik vlak voor de start van de ramadan aan het studeren was voor mijn tentamens, bestelde ik als ‘laatste avondmaal’ een grote bak pasta met aubergine en tomatensaus. Dat was voorlopig ook de laatste keer dat ik eten bestelde en alleen at. De ramadan breng je namelijk door met familie.

Welk eten ga je het meest missen?

Ik eet of drink niet echt anders, dus ik ga overdag voornamelijk koffie en Magnums missen.





Emre (21), Amsterdam

MUNCHIES: Waar heb jij je maag nog snel mee gevuld voordat de ramadan begon?

Emre: Eigenlijk zou ik wat boterhammen gaan maken omdat ik tijdens de ramadan echt geen brood ga eten, maar toen ik met m’n brood uit de Appie liep, kreeg ik ineens harde trek in McDonald’s. Ik haalde nog snel even een kleine portie McNuggets met zoetzure saus. Eigenlijk is dat helemaal niet halal, maar ja.

Nog even eten wat God verboden heeft.

Precies. Ik drink ook alcohol. Daar ga ik dan ook maar aan werken tijdens de ramadan.

Hoe breng je je ramadan door? Heb je een voornemen?

Ik ga me meer verdiepen in het geloof. Dat is wel nodig, weet je. Door het eten en het bidden en alles voel je je gesterkt. Honger zorgt ook voor geduld: je kunt je behoefte namelijk niet direct vervullen.



Furkan (24), Alphen aan den Rijn

MUNCHIES: Wat heb jij allemaal naar binnen gewerkt vlak voor de ramadan?

Furkan: Nou, alcohol. Ik heb een paar dagen terug nog even goed gedronken met wat vrienden en daar goed van genoten, want het is toch een maand zonder uitgaan.

Ook veel chocoladekoekjes en – het klinkt misschien vies – mergpijpen. In de ramadan eet ik geen koeken omdat dat dan te zwaar is, en we bakken ook geen cake aankomende maand. Wie gaat er nou overdag met honger een cake staan bakken in de hitte?



Huiam (27), Amsterdam

MUNCHIES: Waaruit bestond jouw laatste avondmaal voordat de vastenmaand begon?

Huiam: Ik wilde nog even een stevige maaltijd binnenkrijgen om te bunkeren, want met de iftars (het eten na zonsondergang, red.) eet ik vaak erg licht. Ik had geen zin om extra inkopen te doen, want die heb ik tijdens de ramadan toch niet nodig, dus ik heb alles wat ik nog staan had opgebruikt en daar kikkererwtencurry met zalm en rijst van gemaakt.

Wat ga je het meest missen de komende maand?

Mijn dagelijkse cappuccino’s. En ik heb nu al hartpijn dat ik ’s middags geen knäckebröd met een halve pot pindakaas meer kan eten. Of fruit. Of ijsjes. Ook sporten ga ik missen. Ik denk dat ik aan het van het einde van de maand minder fit ben. Wat dan wel weer positief is, is dat ik tijdens de ramadan minder afgeleid ben door eten. Ik ben meer op mezelf, probeer niet te roddelen en geen negatieve gedachtes te hebben, ik toon minder initiatief om af te spreken maar als ik afspreek, zijn de gesprekken inhoudelijker. Er is puurder contact.