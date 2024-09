Waar vrouwen aan denken terwijl jij klaarkomt

Tijdens de seks hoor je te denken aan diegene die op dat moment boven of onder je ligt. Zijn vieze praatjes, de vorm van haar lichaam, hoe je wordt aangeraakt op de juist plekjes. Maar vaak denk je aan andere dingen: aan de fantasieën waarvan je gegarandeerd klaarkomt, zoals een gezellige gangbang, of aan een belangrijke deadline. Op zo’n moment is je eindredacteur de enige persoon in jouw hoofd.

Als je zelf al bent klaargekomen, wacht je vooral tot de ander klaar is zodat jij je bed uit kunt en lekker chips kunt gaan eten. Of je nou afgeleid bent of rustig wacht totdat het zweterige lijf van je af is gerold, soms gaan je gedachtes rare kanten op tijdens de seks. Zoals naar je kat, een geniale prank, of hoe het zou zijn als je kloon plotseling binnen zou lopen en het klusje voor je afmaakt. We vroegen Dr. Denise Renye, een seksuoloog en psycholoog, of dit soort gedachtes normaal zijn. “Zeker,” zei ze. “Maar er zijn maar weinig dingen die tijdens de seks gebeuren die écht niet normaal zijn hoor.”

Een vrouw naar mijn hart. Om hier meer over te leren (en omdat het gewoon belachelijk leuke verhalen zijn) vroegen we een paar verschillende vrouwen waar hun gedachten naartoe gaan als ze geen zin meer hebben in de vrijpartij.

Weet hij wel wat seks is?

Er zijn van die momenten dat ik geen zin heb in seks. Dan kijk ik om me heen of mijn kat in de buurt is en probeer ik me in te beelden wat hij allemaal denkt. Snapt mijn kat eigenlijk wat wij aan het doen zijn op dat moment? Waarom moet hij ons altijd ononderbroken aankijken als we aan het neuken zijn? Ruikt hij iets, de feromonen bijvoorbeeld? Of wekt het een soort seksueel instinct bij hem op? Dat verpest de sfeer meestal wel. Soms raak ik mijn concentratie kwijt tijdens de seks. Het helpt dan als ik er een soort wedstrijdje van maak. “Hoe snel kan ik deze persoon laten klaarkomen?” Dan wordt het een seksueel spel waarin ik alle macht in handen heb. Ik focus me dan volledig op de technische vaardigheden van het pijpen of beffen en zie mezelf als een soort seksdeskundige. En daar word ik vaak dan weer opgewonden van.- Marie

Wanneer gaan we eten?

Ik denk zeker niet aan katten. Ik vind het maar raar als mensen hun huisdieren in de slaapkamer laten terwijl ze seksen. Zelfs als ik masturbeer stuur ik mijn huisdieren de kamer uit. Ik heb het gevoel dat ze precies weten wat ik aan het doen ben en daar word ik onzeker van. Tijdens de seks denk ik vaak aan eten. Mijn maag gaat altijd rommelen als er iemand in me gaat of als ik gebeft wordt. Dus dan denk ik aan mijn avondeten. Of lunch. – Candace

Nee serieus, wanneer gaan we eten?

Ik denk eerlijk gezegd altijd aan wat ik allemaal ga eten als we klaar zijn. – Sabine

Musicalmomentje

In die ongemakkelijke en onvermijdelijke momenten werkt mijn brein altijd nogal impulsief. Ik denk veel aan flauwe grapjes en irrationele angsten.

Zou het niet grappig zijn als ik nu Everything’s Coming Up Roses” ga zingen met de stem van Liza Minnelli?

Wat nou als ik ineens alle controle over mijn darmen verlies en het hele bed onder poep?

Ik zou hem eigenlijk moeten feliciteren met mijn ontmaagding. Het is EINDELIJK gebeurd!

Is het te vroeg om voor te stellen dat we een keer een buttplug gebruiken… bij hem?

Je kunt die saaie momenten wat leuker maken door aan ongemakkelijke situaties te denken. Als hij nog in me zit, probeer ik ook altijd een nep telefoonnummer te bedenken. – Madison

Pas op voor seks met schrijvers

Misschien ben ik nooit zo onder de indruk van mijn sekspartner of heb ik nooit meer goeie seks (wel gehad). Maar de laatste tijd ben ik hyperproductief en kan ik niet alleen aan seks denken tijdens de seks. Vaak denk ik aan wat ik nog allemaal moet doen: een deadline halen, iets aanpassen, een rekening betalen, m’n kat ontvlooien, dat ene ding maken met dat ding, etcetera. Soms denk ik ook weleens over sterfelijkheid en het leven. Dat is ook niet goed. Veel te vaak vraag ik me af of ik de persoon waarmee ik neuk wel zo leuk vind. Oeps. – Beca Grimm

Telefoonseks is perfect voor multitasken

Ik heb een keertje tijdens telefoonseks tien levels van Angry Birds uitgespeeld. Ondertussen kreunde ik een beetje en zei ik dingen die hij lekker vindt, zoals “Je bent zo hard”, “Ik ben zo nat en heb zin in je pik” en “Je pik voelt zo goed in me.” Ik word supergeil van vieze praatjes dus kom tijdens telefoonseks vrij snel klaar, dus dan verveel ik me snel. Maar ik moet hem natuurlijk nog naar een hoogtepunt werken. – Matilda

Waar is mijn kloon?

Ik had iets met een Amerikaanse vrouw die zes jaar ouder was. We waren een keer in een hotel in Kentucky. Tijdens de seks fantaseerde ik hoe ik de wereld zou kunnen domineren en dat ik daarvoor eerst de president van het machtigste land ter wereld zou moeten worden. Zij ging helemaal op in de seks dat ze dat niet doorhad. Ik heb ook weleens gedacht aan mijn eigen kloon. Die zou dan de kamer binnenlopen en de vrijpartij afmaken omdat ik daar zelf te moe voor was. Ik vroeg me dan af of ik die kloon zou willen zien, maar ik besloot van niet. Ik ben nogal zelfbewust, dus ik zou alleen maar letten op eventuele vetjes. Ik denk ook weleens aan een alternatief universum en wat ik daar aan het doen ben. Ik heb ook weleens gedacht aan het schrijven van een betere versie van 50 Shades of Grey (dat is niet zo moeilijk), die heel goed zou verkopen waardoor ik miljonair zou worden. – Emily

