Waarom Banksy een hotel heeft geopend op de Westelijke Jordaanoever

Het hotel dat Banksy in Bethlehem opende, was net zo mysterieus als de straatkunstenaar zelf. Het Walled Off Hotel is een dystopische versie van het Waldorf Hotel, met uitzicht op de grensmuur op de Westelijke Jordaanoever. Er was niet veel over het hotel bekend, behalve dat het “het hotel met het slechtste uitzicht ter wereld” is. Maar dankzij Banksy weten we nu meer.

Banksy vertelde in een persbericht waarom hij het hotel opende. “Het is exact honderd jaar geleden sinds Groot-Brittannië Palestina overnam en de boel opnieuw ging inrichten. Dat had nogal chaotische resultaten,” legt de kunstenaar uit. Het hotel is dus Banksy’s langverwachte reactie op de Brexit en een vervolg op Dismaland uit 2015, zijn tijdelijke anti-pretpark dat Disneyland belachelijk maakte. “Ik weet niet waarom, maar het voelde als een goed moment om te reflecteren op wat er allemaal gebeurt als het Verenigd Koninkrijk een enorme politieke beslissing neemt, zonder dat ze gevolgen ervan beseffen.”



Het hotel zal waarschijnlijk druk bezocht worden. De slaapkamers zijn ontworpen door verschillende kunstenaars. Het is “een plek waar je letterlijk in een kunstwerk slaapt,” gecreëerd door Banksy, Sami Musa, en Dominique Petrin. Er wordt ook veel verwacht van de pianobar in het hotel, waar Trent Reznor van Nine Inch Nails, Hans Zimmer, en Massive Attack zullen spelen (vorig jaar ging het gerucht dat Robert Del Naja van Massive Attack eigenlijk Banksy was). Elton John speelde tijdens de opening van het hotel. “Ik weet eigenlijk niet veel van pianospelers en ik kon er maar één bedenken,” vertelt Banksy. “Dus ik stuurde Elton John een mail, en verrassend genoeg accepteerde hij de uitnodiging om te spelen.”

“Als fan van het werk van Banksy, was ik vereerd om op te treden tijdens de opening,” vertelt John. “Ik heb lange tijd geloofd in de verbindende rol van muziek. Het kan barrières doorbreken en mensen met verschillende achtergronden samenbrengen. The Walled Off Hotel verwelkomt mensen van alle kanten van het conflict, net als mijn muziek. Net als Banksy verbind ik mezelf niet aan één politieke partij of belangengroep. Ik omarm simpelweg de mogelijkheid om mensen samen te brengen met mijn muziek.”

De voorzieningen lijken eindeloos: “een hotel, een theewinkel, een museum met een privé kunstgalerie en een winkel met graffitispullen. Het is een all-inclusive vandalismeresort,” zegt Banksy. De kunstgalerie is samengesteld door historicus en criticus Dr. Housni Alkhateeb Shehada, en zal volgens Banksy helpen “een nieuw hoofdstuk in de Arabische kunst te openen, met veel aandacht voor Palestijnse kunst.”

Zodra The Walled Off genoeg bezoekers weet te trekken, hoopt Banksy dat het hotel functioneert als “een drie verdiepingen hoog statement tegen fanatisme, met een beperkt aantal parkeerplaatsen.” The Walled Off bevindt zich in een van de weinige gebieden die toegankelijk is voor zowel Israëliërs als Palestijnen. Het idee is dat zodra ze een dak met elkaar delen, ze de oorlog minder zullen begrijpen. Ze kunnen in een museum in het hotel ook meer te weten komen over de Israëlische scheidingsmuur van meer dan 600 kilometer.

“Mijn accountant dacht dat mensen te bang zouden zijn om naar de Westelijke Jordaanoever te reizen,” zegt Banksy. “Maar ik herinnerde hem eraan dat mensen voor mijn laatste tentoonstelling bereid waren een hele dag in de Engelse badplaats Weston-super-Mare door te brengen.”

Neem hieronder alvast een kijkje in The Walled Off:

Je kunt nog kamers reserveren in het hotel. Meer informatie vind je op de website.