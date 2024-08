Waarom Belgen door het vuur gaan voor zwerverbier Cara Pils

1500. Zoveel verschillende bieren hebben we ongeveer in België. Laat dat getal even bezinken. Onze nationale collectie bevat trippels en dubbels, Chouffkes en Chimays, bier dat al honderd jaar gebrouwen wordt en abdijbier dat jarenlang verkozen werd tot het beste ter wereld (en waar we maar al te graag illegale dingen voor doen). En in het midden van dat al dat vloeibaar brood staat er op de onbetwiste populariteitstroon: Cara Pils. Het goedkoopste bier uit de goedkoopste supermarkt van België. Het bier dat elke zomer massaal wordt meesjouwd naar festivals, en de rest van het jaar volop in met ijs volgestouwde badkuipen van Belgische studentenhuizen te vinden is.

