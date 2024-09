Waarom bestaat er in godsnaam kerstporno?

De openingsscène verschilt niet zo gek veel van die van een gewone kerstkomedie: een vrolijke Kerstman schuifelt door een versierde woonkamer richting de melk en koekjes die voor hem klaarstaan. Per ongeluk stoot hij het glas melk om, waardoor Sophia en haar stiefmoeder Alexis wakker schrikken. Het duo gaat op onderzoek uit om erachter te komen wat dat geluid was, en de Kerstman verstopt zich snel achter de kerstboom. Wanneer hij ziet dat Alexis haar stiefdochter begint te bepotelen, haalt hij zijn spijsstaaf tevoorschijn en begint ermee te spelen.

Sneaky Santa was slechts een van de tientallen pornofilmpjes met feestdagenthema die vorig jaar werden aangeboden, en was een van de vijf films rond dat thema van de producer RealityKings. Hoewel sommige studio’s proberen om het hele jaar door in te haken op feestdagen – van Valentijnsdag tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag – verschijnt verreweg de meeste feestdagenporno tussen Halloween en oudejaarsdag. Het feit dat pornomakers de normaal toch behoorlijk seksloze feestdagen proberen te seksualiseren lijkt misschien bizar of contraproductief, maar veel studio’s verdienen een aardig zakcentje aan de paar feestdagenpornofilmpjes die ze maken, en verzinnen elk jaar rond kerst weer iets nieuws.

Feestdagenporno is geen supergroot genre: Pornhub en xHamster, twee van de grootste streamingsites, hebben allebei een paar duizend video’s op hun site met kerst gerelateerde termen. Ter vergelijking: elke site host meer dan honderdduizend filmpjes met de tag “MILF.” Zoals woordvoerder van Pornhub Chris Jackson opmerkt, plaatst dat kerstfilmpjes ongeveer in dezelfde orde van grootte als “chubby porn”.

De overgrote meerderheid van feestdagenporno richt zich op de visueel aantrekkelijke en hyperkapitalistische feestdagen van kerst en Halloween. Zoals woordvoerder van Brazzers Matt Stevens zegt: “De vuistregel is: hoe populairder de feestdag, hoe meer filmpjes we ervoor produceren.”

Gemiddeld genomen is de behoefte aan feestdagenporno laag, maar investeren in de productie van een paar korte filmpjes kan toch de moeite waard zijn voor een studio, aangezien tijdens de feestdagen het aantal pornokijkers flink keldert (iedereen zit tenslotte met z’n familie aan de kalkoen, in plaats van in z’n eentje achter de laptop te rukken) maar er wel een enorme piek in zoekopdrachten naar feestdagen gerelateerde porno is. Zelfs tijdens de feestdagen wordt feestdagenporno nog altijd veel minder bekeken dan de populaire, mainstream content. Maar als je de toegewijde fans, de pornokijkers die voor de lol weleens een kerstelfje geneukt willen zien worden, en deze piek in feestdagenzoekopdrachten bij elkaar optelt, kan het toch een goede manier zijn voor een studio om wat te verdienen in dit verder nogal slappe seizoen.

“De feestdagencontent zelf is niet echt wat je probeert te verkopen,” zegt Joanna Angel, de alt-pornoster die in 2002 Burning Angel oprichtte, en de Grinch speelde in diens huzarenstukje How the Grinch Gaped Christmas van 2014. “Het gaat erom dat je mensen naar de website lokt om alle andere dingen te bekijken! En als je er een goeie viral video uit kan slepen, dan is dat ook mooi meegenomen.”

Pornoproducers proberen al decennialang een slaatje te slaan uit de feestdagen, maar volgens XCritic-redacteur Chris Thorne is feestdagenporno pas in de afgelopen tien jaar echt een genre geworden. Daarvoor, zegt Thorne, lukte het de industrie – die er bekend om staat dat ze altijd deadlines missen – vaak niet om tijdig kerstfilmpjes te maken, en vonden veel producenten het belangrijker om tijdloze porno te maken die telkens weer opnieuw gebruikt kon worden in compilaties en ‘best of’-films.

De verhaallijnen van veel feestdagenpornofilms zijn gebaseerd op die van bekendere mainstream films en verhalen. The Passions of Carol is bijvoorbeeld een variant op A Christmas Carol, met een vrouwelijke Scrooge die zich een weg door het verleden, heden en de toekomst neukt. Tim Burtons animatieklassieker A Nightmare Before Christmas wordt omgetoverd tot — je raadt het al — A Nightmare Before XXX-Mas. Andere films, zoals Santa Comes Twice pakken een bekende troop – zoals een jongetje dat een kerstwens doet – en seksualiseren die – en stoppen er nog wat neukende elfjes en een pijpende Mrs. Claus bij.

“Net zoals traditionele kerstfilms, hebben pornofilms in het feestdagengenre grotendeels hetzelfde einde,” zegt Jeff Vanzetti, de medeoprichter van IAFD (de IMDB van porno). “In mainstreamfilms ontdekt de hoofdpersoon meestal de ware kerstgedachte, en porno eindigt altijd met de Kerstman, of een elf, die geneukt wordt.”

De meeste pornografen erkennen dat een verhaal goed verkoopt, maar sommigen bezuinigen op dingen als ‘een script’ of ‘een plot’ door gewoon een meisje in een rood-wit gestreepte panty te hijsen of een kerstmuts te geven. Zelfs Angel, die meestal in films speelt met een duidelijke verhaallijn, doet soms mee aan filmpjes waarin iemand z’n partner een dildo geeft voor kerstmis – en ze die dan gebruiken. En dat is het dan wel zo’n beetje, qua kerstelementen. Dit soort filmpjes zijn makkelijk om te produceren, en met die extra zoekopdrachten naar kerst gerelateerde termen rond de feestdagen is het verleidelijk voor producenten om ze te maken.

Maar als ze wel voor een plot gaan, zijn er maar weinig dingen die pornoproducenten te ver vinden gaan. Stevens zegt: “We hebben geile elven voorbij zien komen, moeder die vechten om het laatste stuk speelgoed en dan neuken, en natuurlijk de kerstman die onder gesquirt wordt. Als het op porno aankomt, is niks heilig. ”

“De industrie houdt wel van een beetje parodie en slapstick,” zegt Mercedes Carrera, een 33-jarige pornoactrice die sinds twee jaar in de industrie zit. Carrera was onlangs de ster in Vampirella: A XXX Parody, een Halloweenspecial van Brazzers waarin een vampier liever sperma drinkt dan bloed, en verwoed aan pikken zuigt. Een perfect voorbeeld van de vaak nogal bizarre plots van feestdagenporno. “We kunnen letterlijk van alles porno maken. Hoe vreemder het verhaal, hoe beter de films worden ontvangen.”

In veel opzichten is kerstporno gewoon een manifestatie van regel 34: als het bestaat, is er porno van. Maar in tegenstelling tot heel bizarre, niche genres die alleen in de krochten van het internet bestaan, is feestdagenporno, hoewel het niet heel groot is, een betrouwbare, jaarlijkse feature geworden van een aantal grote pornostudio’s. En dat laat zien hoe trouw de pornowereld, ongeacht hoe geïsoleerd en apart die soms kan lijken – de commerciële impulsen van de rest van de wereld volgt. Als wij elk jaar weer helemaal in de kerstsfeer duiken, dan doen pornoproducenten dat ook. “We willen allemaal de feestdagen op verschillende manieren vieren,” zegt Jeff Dillon van seksspeeltjesverkoper GameLink. “Met warme chocolademelk met slagroom, kersttruien, decoratie, muziek – en met porno is het niet anders. Mensen zijn op zoek naar een emotionele connectie met de traditionele festiviteiten. Feestdagenporno zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen en helpt ze om de kerst te vieren.”