Waarom Bitcoin, Ethereum en Litecoin nu zo hard leegbloeden

De prijs van Bitcoin zakte afgelopen dinsdag met twintig procent, nadat de autoriteiten in Zuid-Korea opnieuw dreigden de handel in cryptovaluta willen gaan verbieden. Zo’n beetje alle cryptovaluta kregen daarop een klap te verduren en daalden in waarde.

De totale markt van cryptovaluta ging in tien uur tijd met 160 miljard dollar omlaag – wat opnieuw laat zien hoe extreem volatiel die markt is.

Rond een uur ‘s middags Nederlandse tijd begon de markt zich weer wat te herstellen, maar de koers van Bitcoin stond toen nog steeds 12 procent lager dan vierentwintig uur daarvoor, 20 procent lager dan een week geleden en 40 procent lager dan de top van een maand geleden, toen de munt op 20.000 dollar stond. Vannacht daalde de koers nog wat verder, om rond de 10.000 dollar uit te komen.

Ethereum ging met meer dan 12 procent naar beneden, terwijl Ripple, een cryptomunt die in 2017 met 30.000 procent in waarde steeg, 18 procent in het rood ging — daarmee is de waarde van die munt de afgelopen zeven dagen met bijna 40 procent gedaald.

In een interview met radiostation TBS zei de Zuid-Koreaanse minister van financiën Kim Dong-yeon dat het nog steeds een optie is om de cryptobeurzen te sluiten, maar dat dit soort maatregelen eerst goed moeten worden besproken op regeringsniveau. Dit gaf traders de hoop dat Seoul de handel in cryptovaluta niet volledig zou gaan verbieden, en in plaats daarvan op regulering van de markt mikte.

Zuid-Korea is een van de belangrijkste hubs voor de handel in cryptovaluta wereldwijd. Maar mensen die hun bitcoins kopen op beurzen in Seoul betalen daar vaak een flink hogere prijs voor dan in andere landen. Analisten denken dat de koersdaling in het Koreaanse handelsvolume erop kan wijzen dat investeerders gefrustreerd zijn geraakt door dat prijsverschil.

“De hoeveelheid geld die er in Japan en Korea in cryptovaluta zit is de afgelopen dagen gestaag afgenomen,” zei Mati Greenspan, een analist van handelsplatform eToro tegen Business Insider. “Dinsdagochtend was het aandeel dat die twee landen samen in de cryptomarkt hebben minder dan 30 procent. Het lijkt erop dat ze moe zijn om te veel te betalen voor hun crypto, en dat ze wachten tot de koersen gelijkgetrokken worden.”

De derivaten die je in Bitcoin kunt kopen op Amerikaanse beurzen worden de laatste tijd met korting verkocht, en ook dat zorgt er voor dat de koersen van de cryptovaluta dalen.

Behalve dat Zuid-Korea met een ban dreigt, heeft de Chinese overheid stappen gezet om de economie van het land minder bloot te stellen aan digitale valuta, door de uitgifte van cryptovaluta via zogenoemde ICO’s te verbieden, lokale beurzen te sluiten en een algehele ban op het delven van bitcoins te overwegen.

Het gebrek aan regulering heeft ervoor gezorgd dat cryptovaluta zo in waarde en populariteit hebben kunnen groeien. Het zou zomaar kunnen dat de tijd van zijden handschoenen voorbij is en er over de hele wereld hardere beperkingen worden opgelegd aan de handel. Als dat zo is, zullen de koersen nog verder gaan dalen.

Investeerders “moeten bereid zijn om al hun geld te verliezen” dat ze in Bitcoin hebben gestoken, zei Steven Maijoor, de Nederlandse voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten, eerder tegen Bloomberg. “De waarde is extreem volatiel, en daardoor wordt de munt een stuk minder bruikbaar. Crypto is nog niet breed geaccepteerd.”

