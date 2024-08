Waarom houden mensen op TikTok hun blote bilnaad in de zon?

Perineum is het chique woord het gebied tussen je schaambeen en je anus. Voor sommige mensen voelt drie minuten zonnen van dit gebied (ook bekend als ‘perineumzonnen’) als een energiestoot die gelijk staat aan “de hele dag in de zon rondlopen”, “opladen” of “een kop koffie drinken”. Op TikTok krijgt #perinuemsunning momenteel meer dan 2,7 miljoen views. De wellnesstrend is dus niet eens zo obscuur.

Maar waarom? Wat is hier aan de hand? Waarom spreiden zoveel mensen hun benen zodat de zon rechtstreeks UV hun bips in kan stralen? Het moment is aangebroken om de favoriete nieuwe kick van het internet te doorgronden.

“Het voelt eerlijk gezegd echt goed om de warmte van de zon daar te voelen,” zegt Abushady, een TikTok-gebruiker en regelmatige kontgatzonner gevestigd in New York. “Het is een gevoel dat je niet echt kunt beschrijven, tenzij je het ervaart. Het is alsof het zonlicht je wezen van onderaf opvult.” Abushady vertelt me dat zijn lichaam en geest werden blootgesteld aan het plezier van perineumzonnen toen hij in India woonde en uren in de zon doorbracht met het beoefenen van yoga.

“Toen ik terugkeerde naar Pennsylvania, ging ik met mijn yogamat volledig naakt in de zon zitten en ik deed twee tot drie uur lang mijn oefeningen,” vervolgt hij. “Bij bepaalde houdingen wordt het hele lichaam betrokken, zoals een hoofdstand of een happy baby pose. Ik ga niet met opzet naar buiten om mijn anus te zonnen – het gaat me meer om het vrije gevoel.”

Maar wat als je verbrandt? “Ik maak me geen zorgen over zonnebrand, omdat ik een levensstijl heb en voedsel eet dat mijn huid van binnenuit beschermt,” zegt hij.

Als je denkt dat wat Abushady zegt op zijn best twijfelachtig klinkt en eigenlijk heel gevaarlijk is, dan ben je niet alleen. Veel medici hebben aan de alarmbel getrokken over het aarszonnen. Abushady ontkent de gevaren van zonnebrand en spoort mensen aan om onnodige risico’s te nemen want het is helemaal niet bewezen dat zonnebrand wordt veroorzaakt door een ‘giftige levensstijl’. Zonnebrand wordt veroorzaakt door de zon en je niet insmeren kan tot huidkanker leiden. Dus er zijn genoeg goede redenen om dit delicate lichaamsdeel niet aan de grote vuurbal te openbaren.

Dokter Karan Raj plaatste onlangs een video op TikTok waarin hij de gevaren uitlegt van het blootstellen van deze dunne huidlaag aan de zon. “Neem alsjeblieft geen zonne-energie op met je kontgat,” zegt hij in de clip. “Het perineum is een gebied met dun weefsel tussen je anus en je geslachtsdelen. Dit is een gebied waar de ‘zon niet schijnt’ omdat biologie en evolutie ervoor hebben gezorgd dat het werd verborgen. De stralen van de zon kunnen het risico op verbranding, irritatie en huidkanker vergroten.” Dus misschien kun je beter de billen bij elkaar knijpen als je van de zon houdt.

In een videogesprek legt Raj mij uit dat “de belangrijkste conclusie is dat zonnen geen veilige bezigheid is, vooral zonder geschikte zonnebrandcrème. Ga vooral niet perineaal zonnen. Er is absoluut geen bewijs dat gericht zonnen op deze plek enig gezondheidsvoordeel oplevert”.

Ondanks deze behoorlijk serieuze risico’s blijven veel anuszonners zich bruinen in de zon. Het Canadese stel James en Chelsea zonnen hun anus minstens een keer per week terwijl ze rondreizen in hun busje. Ze zijn totaal niet beschaamd om de hashtag #perineum sunning te gebruiken terwijl ze hun escapades documenteren op hun gezamenlijke Instagram-account. James en Chelsea willen me graag meer vertellen via DM. Ze leggen uit dat ze “geleerd hebben over het zonnen via een podcast over orgastische verlichting. Als we de kans krijgen trekken we de broek uit en gaan we op ons bed liggen met onze voeten in de lucht om die stralen te vangen! Een goede dertig seconden tot vijf minuten lijkt onze sweet spot te zijn.”

Maar waarom? “De voordelen zijn geweldig! Het is als een kopje koffie in de ochtend,” zeggen ze. “Onze energieniveaus gaan omhoog, we voelen ons opgeladen en klaar voor de dag. Dan zijn er de seksuele voordelen van dit samen doen. Het verhoogt onze seksuele drift en zo samen bloot zijn brengt ons dichter bij elkaar. We voelen ons veel meer op ons gemak bij elkaar en zijn ontspannen omdat onze lichamen vrij en open zijn voor elkaar.”

Veel bilnaadzonners hebben het over de vrijheid die ze ervaren tijdens het zonnen – ze doen het niet alleen voor de zogenaamde ‘energetische’ voordelen, maar ook voor hoe het hen innerlijk laat voelen. De 22-jarige Amerikaan Jafiah, die zijn kontzonnende gewoontes ook graag op Instagram post, lijkt dit te bevestigen: “Als ik buiten yoga doe en als de zon schijnt ga ik ervoor! Een groot voordeel is dat het me heeft geholpen om lekkerder in mijn vel te zitten. Je ziet die beschamende delen van jezelf en kiest ervoor om groter te zijn dan die delen. De zon voelt geweldig op elk deel van mijn lichaam, dus waarom zouden we de wortel van onze kracht negeren?”

Jafiah gelooft ook in bepaalde onbewezen gezondheidsvoordelen. “De zon is een ontsmettingsmiddel, dus het is wel logisch,” zegt hij. “Onze kont is waar het ‘afval’ uit ons lichaam vandaan komt, dus waarom zouden we het niet door de zon laten ontsmetten? Ik heb ook gehoord dat zonlicht op testikels het testosteron bij mannen kan stimuleren (noot van de redactie: dit is niet wetenschappelijk bewezen) Ik voel me beter en meer wie ik ben. Het voelt intuïtief zo goed. Doe wat je wilt in het leven!”

Op de vraag wat hij zou zeggen tegen mensen die waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s, antwoordt hij: “Ik zou ze vragen waarom ze denken dat het een gezondheidsrisico is. Ik zou gewoon een tijdje met ze praten als ze geïnteresseerd zijn, en zeggen dat alles risico’s heeft. Iedereen weet dat je kunt verbranden als je te lang in de zon zit, dus wees voorzichtig en doe het voor korte periodes.”

James en Chelsea in hun element

Na met een aantal anale zonaanbidders te hebben gesproken wordt al snel duidelijk dat veel mensen die hun kont zonnen ook aan yoga doen. Veel mensen die bijvoorbeeld graag naakt yoga doen of zonder kleren rondlopen, blijken het aarszonnen als aanvulling op hun andere bezigheden te zien. Ondanks het feit dat het wetenschappelijk volstrekt niet is onderbouwd, hebben mensen het over aarszonnen alsof het een wondermiddel is.

“Laat die zon op je blote huid schijnen, wij denken dat het dragen van ondergoed of een badpak onnozel zou zijn,” zeggen James en Chelsea. “De beste posities om in te gaan liggen zijn op je rug met je voeten in de lucht – happy baby pose – of je kunt downward dog doen. Doe wat op dat moment comfortabel voelt door de meest blootstellende houding aan te nemen.”

Dus terwijl medici volhouden dat dit absoluut niet iets is wat je moet proberen, lijken deze anale zonaanbidders die waarschuwingen te negeren. Zij gaan onverstoord verder met het herhaaldelijk blootstellen van die lichaamsdelen die meestal verborgen zijn voor de zon.

Stadsbewoners zullen waarschijnlijk nooit de kans krijgen om hun kont te zonnen zonder gearresteerd te worden. Dus de meesten van ons zullen genoeg moeten nemen met een sterke kop koffie. En dat is waarschijnlijk de beste keuze.

