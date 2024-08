Waarom censureert Twitter deze onschuldige ijspegel in m’n raamkozijn?

Moeder Natuur is soms wat onbeschaamd, maar gelukkig is Twitter.com er om ons allemaal te redden.

Na een weekendje weg kwam ik terug in mijn appartement en had de kou deze ijspegel geboetseerd. Het was alleen geen gewoon ijsding, maar een joekel van een penisvormige pegel.

https://twitter.com/carolineha_/status/950426218268123136

Ik ben gewoon een meisje op zoek naar antwoorden, maar het is niet duidelijk waar dit ding vandaan komt, omdat er geen gaten tussen mijn ruit en het scherm zitten. Dus het is allemaal nogal vreemd.

Afgelopen weekend werd het in New York kouder dan -10 ºC , maar er was geen regen of sneeuw te bekennen. Dus je snapt wel dat ik nogal verbaast was toen ik dit kleine mirakel zag.

https://twitter.com/carolineha_/status/950427195239010306

Het duurde alleen niet lang voordat Twitter mijn heldhaftige queeste op zoek naar meer informatie over de pegelpenis in mijn raamkozijn ruw verstoorde. Kate Lanau, een van onze editors, reageerde op mijn tweet dat het zou komen omdat mijn foto “gevoelig materiaal” zou bevatten.

https://twitter.com/katelunau/status/950429690090549248

Ik zie mezelf niet echt als iemand die dingen post op Twitter om de boel een beetje op te schudden, maar Twitter is het daar niet mee eens. Het is goed mogelijk dat iemand heeft aangeven dat mijn vrij onschuldige foto niet oké is en dat Twitters moderators het daar mee eens waren.

Toen ik Twitter mailde over mijn situatie, kreeg ik van een woordvoerder meer informatie over de instellingen voor gevoelige media en hun mediabeleid. Ik kreeg ook te horen dat ze “in het geval van deze specifieke foto bezig waren met er verder naar te kijken.”

In het mediabeleid staat dat “bepaalde vormen van content met schokkend geweld, erotische elementen of hatelijke afbeeldingen toe in Tweets die zijn gemarkeerd als gevoelige media.” Maar je kunt geen gevoelige zaken in je profiel- of headerfoto gebruiken. Ik was gelukkig niet van plan om mijn profielfoto te veranderen in een nogal suggestieve ijsstaaf, dus moet het wel goed komen.

Bij de privacy- en veiligheidsinstellingen kun je aangeven of je tweets met media met gevoelige media wilt zien of niet. Kate vertelde dat dat bij haar niet aan stond, toen ik het checkte stond het bij mij wel aan. Dus waarschijnlijk heb ik dat een keer per ongeluk aan gezet.

Twitter is niet de enige plek waar dit soort verschrikkelijk vunzige plaatjes niet kunnen. Een bouwvakker uit Canada vond vorig jaar een falusvormige stalactiet. Hij zette dat ding op Reddit, maar de moderators waren er snel bij om dat ding als NSFW te rapporteren.

Toch wil ik van deze situatie gebruik maken om mijn excuses aan te bieden aan iedereen die last heeft gehad van mijn ijspenis. Ik wilde alleen maar begrijpen hoe dat ding daar kwam, ik zweer het.