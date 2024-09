Waarom chef-kok Nel Schellekens vrouwen op Moederdag chocoladebloedworst geeft

Nel Schellekens uit Winterswijk maakt al zolang we ons kunnen herinneren er haar levenswerk van om met haar kookkunsten het patriarchaat omver te werpen. Ze kookt namelijk het allerliefst met mannetjesdieren, en die gebruikt ze van kop tot kont. Snuiten, harten, tongen en ballen van geitenbokjes, hanen en stieren gaan haar kookpannen in. En ze komen er weer uit in de vorm van belachelijk lekkere gerechten, waarvoor topchefs met plezier naar haar restaurant De Gulle Waard uitweken.

In dat restaurant heeft ze altijd met andere vrouwen gekookt. “Geen enkele man wil met me koken,” vertelt ze me. “Weet je hoe dat komt? Ik win altijd het wedstrijdje verplassen, je weet wel, wat kleine jongens spelen, en dat zonder piemel!”

Schellekens mag dan begin vorig jaar de deuren van haar restaurant voorgoed hebben gesloten, dat wil niet zeggen dat ze stopt met haar missie. Op dit moment doet ze bijvoorbeeld Nels tafel, haar eigen versie van een ‘Chef’s table menu’, waarbij ze voor een beperkt aantal gasten kookt. Mensen kunnen heel veel verschillende gerechten proeven en elke gang wordt door haar persoonlijk toegelicht. Ook kwam ze eind vorig jaar met een ontzettend laagdrempelig kookboek.

In dat kookboek staat een recept dat ze meer dan tien jaar geleden bedacht en elk jaar op Moederdag weer maakt, speciaal voor alle vrouwen die klaar zijn met zo’n doosje Merci van de supermarkt: chocoladebloedworst!

Alle foto’s door Alexander van Berge

“Ik heb een ruige keuken, en kreeg in De Gulle Waard en nu ook tijdens ‘Nels tafel’ dus ook ruige vrouwen over de vloer. Ze zitten niet te wachten op een rood roosje of een doosje bonbons – welke vrouw maak je daar nu nog blij mee?” buldert Schellekens vrolijk. “We kunnen best tegen een stootje.”

Schellekens leerde bloedworst kennen als iets dat wel eens bij aardappelen gegeten wordt, maar zelf serveert ze het als een op zichzelf staand, klein gerecht: gebakken plakjes bloedworst in bloedsaus omdat ze “de kleur rood zo mooi vindt.” Voor Moederdag pakt ze het anders aan: ze maakt de worst met bloed én chocolade.

“De combinatie van bloed en chocolade klinkt veel mensen gek in de oren, maar het is een perfect huwelijk. Ik heb er al vaker mee gekookt: een bloedmuffin met chocolade bijvoorbeeld, waarbij het bloed er als bij een moelleux uitloopt.” Een chocoladebloedworst is dus helemaal niet zo gek als dat in eerste instantie klinkt.



“Ik ben een beetje een eigenaardig mens. Van bloedworst tot balkenbrij en tong, ik maak het allemaal, want het hele beestje moet op. De jongelui die bij mij in de keuken en bediening werken, vonden dat in het begin allemaal maar niks. Ze aten zich wel de schompes aan frikandellen en hamburgers en andere troep waarvan ze niet weten wat erin zit, maar van eerlijk eten zoals bloedworst walgden ze. Maar bij de chocoladebloedworst ging het er anders aan toe. Als je dat maakt, ruikt je hele keuken namelijk naar chocolademuffins. Ze aten het allemaal op! Het is ook gewoon heel lekker.”

Er gaan spek, varkensbloed – en als er niet genoeg varkensbloed is, gemalen runderhart –, kruiden en chocolade van 72 procent in. Schellekens vertelt: “De chocolade die je gebruikt is belangrijk. Ze moet sterk zijn, en het liefst eerlijk. Ik haal die van mij rechtstreeks uit de Andes via Lourdes Delgado, de onbetwiste chocoladekoningin van Ecuador. Ze is zelf ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om chocolade te bereiden. Ze komt een keer per jaar op bezoek en dan maak ik een heel chocolademenu voor haar, met onder andere chocoladebloedworst. Er zijn veel raakvlakken tussen de keuken in Ecuador en die van mij: allebei werken we veel met bloed en met geiten.”



Schellekens serveert de chocoladebloedworst met appels en stroop. “Ik bak de plakken worst van ongeveer een centimeter krokant in een dikke laag boter, en bak daarna plakjes appel in hetzelfde vet. Met een beetje stroop erbij is het hemels,” vertelt ze.

En omdat het uiteindelijk Moederdag blijft, en we op die dag onze eeuwige liefde aan de vrouwen die ons gebaard hebben proberen uit te drukken, maakt ze de worsten in hartjesvorm. “In hartjesvorm én met gemalen hart als ingrediënt; dat is top. Het zorgt echt voor een ‘hartige’ chocoladebloedworst,” bulderlacht ze. Alle vrouwen – moeder of geen moeder – die op Moederdag bij haar komen eten, krijgen net als in haar restaurant, het gerecht voorgeschoteld. En ze krijgen als geschenkje ook nog zo’n hartvormige bloedworst in een zakje met een strikje er om mee naar huis. Veel leuker dan een rode roos.