Waarom de bizarre omvang van de porno-industrie een logisch gevolg van het kapitalisme is

Het internet heeft ons veel te bieden, zoals scrollen door Facebook of je mail checken tijdens een Skype-gesprek met je moeder. Maar bovenal is het internet een immense verzameling seksplaatjes. Als je net als ik in de jaren tachtig bent geboren, dan heb je de ontwikkeling van ronkende modems tot pijlsnelle smartphones al roeiepoetsend meegemaakt. Je kunt dat veroordelen, maar de kans is groot dat ook jij weleens de incognitomodus induikt om naar spuitende pikken te kijken.

De porno-industrie is zo groot dat niemand echt weet hoe groot-ie is. Op internet circuleren infographics die beweren dat er 3000 dollar per seconde in wordt omgezet, dat het internet voor 12 procent uit pompseks bestaat en dat 25 procent van alle zoekopdrachten ’teen POV’ betreft. Of het precies waar is weten we niet, maar dat de porno-industrie gigantisch is zal niemand betwisten.

Videos by VICE

Volgens filosoof en hoogleraar René ten Bos is dit geen wonder. Kapitalisme is volgens hem een verlangensmachine, en pornografie is het vleesgeworden verlangen.

Lees verder op VICE.com