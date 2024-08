Waarom de duikvlucht van Bitcoin iets heel goeds is

Foto via Flickr-gebruiker Marco Verch.

Het lijkt misschien alsof de koers van Bitcoin weer wat gestabiliseerd is, maar een groep onderzoekers waarschuwde donderdag dat de cryptomunt waarschijnlijk nog verder in prijs zal dalen – en dat de bubbel aan het barsten is.

Capital Economics, een onderzoeksbureau uit Londen, stuurde zijn klanten donderdag een ontzettend pessimistisch bericht over de toekomst van grootste cryptomunt ter wereld:

“Beweringen dat cryptovaluta het traditionele fiatgeld gaan vervangen zijn onzin; wij denken dat Bitcoin een bubbel is. En ja, de recente prijsdaling laat zien dat de bubbel waarschijnlijk al aan het barsten is — ook al zijn de prijzen nog steeds tien keer hoger dan een jaar geleden, ze zullen nog een stuk verder dalen.”

De koers van Bitcoin viel van een hoogtepunt van 20.000 dollar op 16 december, naar een dieptepunt van 9.200 dollar afgelopen woensdag. Andere cryptovaluta als Ether, Litecoin en Ripple zagen vergelijkbare koersdalingen.

De recente koersdalingen begonnen toen China en Zuid-Korea aankondigden cryptovaluta strenger te gaan reguleren. Ook betalen investeerders in Zuid-Korea en Japan — belangrijke hubs voor de cryptohandel — vergeleken met westerse landen een flinke meerprijs voor digitale munten. Die meerprijs kan in sommige gevallen oplopen tot 30 procent. Uit de recente daling in handelsvolume op de Aziatische markten kun je afleiden dat traders geen zin meer hebben om zulke hoge toeslagen te betalen.

HODL

Nog niet alles is verloren. In Japan en Zuid-Korea nam het handelsvolume donderdag weer een beetje toe, terwijl de meerprijzen van 25 procent en 30 procent, naar 15 en 18 procent daalden — zo bleek uit gegevens van handelsplatform eToro.

Mati Greenspan, analist voor eToro, vindt het reden voor optimisme. “Ook al zijn de prijzen nog steeds aan de hoge kant, laat dit zien dat de markten wat meer gelijk worden getrokken,” zegt hij tegen VICE News.

“De krach is eigenlijk iets goeds voor de sector. Hierdoor kunnen wat van de speculanten weg worden gejaagd en de winsten van de afgelopen maanden worden geconsolideerd,” zegt Greenspan. “Natuurlijk zou het het allerbeste zijn als we niet meer van dit soort extreme prijsschommelingen zien en de markt wat stabieler wordt.”

Capital Economics vindt het lastig om te voorspellen of Bitcoin helemaal zal instorten, maar er zijn wel een aantal gebeurtenissen die een totale crash kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld verdere regulering, een grote hack waarbij cryptovaluta worden gestolen – zoals die van Mt. Gox in 2014 – of een toename aan handel in de derivaten.

Nieuwe investeerders maken zich druk over de plotselinge prijsdaling van deze week, maar ervaren traders hebben dit al eerder gezien. Zij plaatsen internetfora vol met het advies vooral te HODLen.

Investeerders hebben in januari dan wel een tik gekregen, maar een totale ineenstorting van Bitcoin zou nog maar weinig invloed hebben op de rest van het financiële systeem, zegt Capital Economics. “De gevolgen zijn nog niet zo groot, omdat er nog maar relatief weinig geld op de cryptomarkt zit. Grote investeerders en financiële instellingen zitten nog niet echt in Bitcoin, dus de invloed van een krach op andere financiële markten zal nog steeds klein zijn,” staat in het bericht van de onderzoeksgroep.

Maar nu meer instellingen Bitcoin en blockchain als potentiële investeringen gaan zien, zullen de gevolgen van een krach groter worden. “Nu er bijvoorbeeld steeds meer gehandeld wordt in derivaten, zullen instellingen eerder aan Bitcoin blootgesteld worden. Daardoor kan een volgende prijsdaling grotere gevolgen hebben voor het wereldwijde financiële systeem.”

