Waarom de eerste baan nadat je bent afgestudeerd zo kut is

Eric Pait was dolblij, de dag dat hij afstudeerde. Het was juni 2014 en hij had zijn studie aan de Universiteit van North Carolina afgerond. Sommige vrienden van hem liepen stage, anderen waren werkloos, maar Pait had mazzel. Hij had niet zomaar een baan, hij had de baan die hij wilde: front-end webdeveloper bij een softwarebedrijf.



Althans, dat dacht hij. Het duurde een paar maanden, maar toen realiseerde hij zich dat het werk in niets leek op wat er in de vacature stond. Hij was verveeld, bracht zijn tijd scrollend door op Facebook en moest stompzinnige klusjes opknappen. Niets wat hij tijdens zijn studie had geleerd bracht hij in de praktijk. “Het was gewoon domme arbeid,” vertelde hij me. Zes maanden later nam hij ontslag.

Pait is geen uitzondering. Zeven op tien Amerikanen zegt dat hun huidige baan niet aan de verwachtingen voldoet, bleek uit een onderzoek dat vorig jaar door Kununu werd gedaan. Dat percentage is nog hoger onder jongeren: slechts 19 procent zei dat hun baan was wat ze ervan hadden verwacht. Die kloof is het grootst bij de eerste baan die mensen aannemen na hun studie.

Ander onderzoek laat zien dat millennials niet per se dol zijn op hun werk. Het overgrote merendeel wordt niet uitgedaagd, en bijna de helft zoekt actief naar ander werk, soms zelfs tijdens werktijd. Volgens statistieken van het Amerikaanse Bureau of Labor hielden mensen tussen de 20 en 24 het gemiddeld maar zestien maanden vol op hun werk.

Als je naar deze data kijkt, is het makkelijk om terug te vallen op het stereotiepe beeld van millennials als bevoorrechte blagen die verwachten dat werk leuk is, en dat ze niet stevig genoeg in hun schoenen staan om te overleven in de echte wereld. Maar het gebrek aan uitdaging op het werk is niet per se het resultaat van een softe opvoeding: voor veel jongeren is die eerste baan ook de eerste keer dat ze serieus moeten nadenken over hun carrière.

“Universiteiten bereiden mensen niet voor op het stellen van serieuze vragen zoals: ‘Wat wil ik eigenlijk uit mijn werk halen? Wat voor werk is betekenisvol?’” vertelt Adam Smiley Poswolsky, een loopbaanexpert en de auteur van The Quarter Life Breakthrough. “Het gaat zo: ‘Ga naar school en vind werk,’ en dan zijn jonge mensen teleurgesteld omdat ze niet hebben nagedacht over wat ze eigenlijk met hun tijd willen doen.”

Toen ik mijn eigen vrienden vroeg naar hun ervaringen tijdens hun eerste echte baan, zei vrijwel iedereen dat ze teleurgesteld waren. Het leek een droombaan, maar in werkelijkheid bleek het werk saai, stressvol, of totaal anders dan aangekondigd in de vacature. Iemand zei: “Er waren zoveel momenten dat ik dacht: shit, is dit hoe het is om een baan te hebben?”

Een andere vriend, die bij een klein adviesbureau in Philadelphia werkt, zegt dat hij nooit had verwacht dat hij zich zo ellendig zou voelen toen hij een jaar geleden deze baan aannam. Hij wilde liever niet met zijn naam in dit artikel, want hij werkt er nog steeds. Het bedrijf stond aangeschreven als een adviesbureau voor non-profits en sociologisch onderzoek, maar de klanten bleken veelal “rijke mensen die een liefdadigheid-stichting wilden opzetten.” De vacature had het over kwalitatieve data-verzameling, maar wat dat inhield was urenlang audiobestanden transcriberen. “Het is treurig,” zegt hij. “Ik was zo enthousiast voordat ik begon, maar het leek totaal niet op wat ik me erbij voorstelde.”

Dat je eerste baan stom is, geldt natuurlijk niet alleen voor millennials. Maar uit onderzoekblijkt wel dat twintigers tegenwoordig meer waarde hechten aan het feit dat hun werk betekenisvol is. Dat vinden ze zelfs belangrijker dan een hoog salaris. Tegelijkertijd blijkt dat minder dan een derde het gevoel heeft dat ze hun volledige capaciteit gebruiken op hun werk.

“Voor millennials is het heel belangrijk om werk te hebben dat ertoe doet,” zegt Lee Caraher, auteur van Millennials and Management: The Essential Guide To Making It Work At Work. Volgens Caraher is elke baan belangrijk – “Niemand krijgt geld om werk te doen dat er niet toe doet” – maar het lukt werkgevers niet altijd om dat uit te leggen aan jonge werknemers, waardoor veel mensen zich niet gewaardeerd voelen.

De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt het moeilijker voor millennials om kieskeurig te zijn over het soort werk dat ze aannemen. Na de crisis van 2008 zorgde enorme werkloosheid voor een generatie die Newsweek omschreef als “jong, geschoold en werkloos.” Caraher merkt op dat er “veel millennials in het land zijn die nog steeds zoeken naar werk dat past bij hun opleiding.”

Toen Pait afstudeerde in 2014, maakten hij en zijn vrienden zich zorgen over de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Dat jaar was 14.5 procent van mensen onder de 25 werkloos, twee keer zoveel als het volledige percentage van werkloosheid.

“Toen ik deze baan aannam, moest ik binnen een maand mijn huis uit en ik was nog aan het uitvogelen waar ik mee bezig was, dus er was een hoop druk om iets te vinden,” zegt Pait. “Het eerste serieuze aanbod dat ik kreeg, nam ik aan.”

Nadat hij ontslag nam, voelde Pait zich overspannen en besloot hij verder te gaan studeren. Steeds meer jongeren zoals hij lijken er geen probleem mee te hebben om hun kantoorbaan op te zeggen om verder te studeren, te gaan freelancen of hun eigen bedrijf te beginnen.

Poswolsky zegt dat het een vergissing is om zo snel op te geven. Eerste baantjes zuigen, dat is zeker, maar de enige manier om erachter te komen wat je echt wil doen, is door die eerste paar jaren een beetje te lijden. Bovendien is je eerste baan nadat je bent afgestudeerd niet je droombaan. Het is gewoon een stap in de goede richting om erachter te komen wat je droombaan eigenlijk is.

“We zouden beter ons best kunnen doen, weet je wel. Gewoon bek dicht en werken.”

