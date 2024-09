Waarom de Europa League meer waardering verdient

Zo vloog een apathisch West Ham United er dit seizoen in de voorrondes uit. Tottenham Hotspur rijmt goede prestaties in eigen land niet met prestaties in de Europa League en Chelsea won in 2013 de Europa League zonder tijdens de hele campagne ook maar enigszins de indruk te geven een fuck te geven om het toernooi.

Maar eigenlijk is de Europa League een zeer tof toernooi. Het niveau is hoog, het format is elegant en makkelijk te begrijpen, er ontstaan interessante matches tussen clubs en aan het einde van het toernooi tilt de winnaar een beker de lucht in. Toch kleeft er iets aan de Europa League. Nu de finale nadert gaat het er echt om, maar aan het begin van elk seizoen zijn er altijd clubs die met de pet naar het toernooi gooien.

De desinteresse van sommige Engelse clubs is ergens ook wel logisch. Een plek in de top vier van de Premier League levert meer op dan alles behalve winst van de Europa League. Alles draait om plaatsing voor de Champions League, het walhalla voor voetbalclubs. Ja, de Champions League is een ander verhaal, ook als het om prestige gaat. De winnaar mag zeggen dat hij de beste is van het continent. En laten we eerlijk zijn, ook de beste ter wereld.

Daar staat de soms twijfelachtige Europa League tegenover, waar veel minder geld mee te verdienen is en de winnaar zich hooguit de beste van de rest kan noemen. Zelfs in Nederland hebben we ons in de voorgaande jaren soms te goed gevoeld voor de Europa League. Steve McClaren stelde in 2012 een veredeld B-elftal van FC Twente op tegen Schalke 04, omdat hij zich op de eredivisietitel richtte. Dick Advocaat deed kort daarna hetzelfde met PSV, door Mark van Bommel en Kevin Strootman te sparen tegen AIK.

Het Nederlandse voetbal zit mede daardoor nog steeds op de blaren van slechte Europese seizoenen. “Wij hebben trainers gehad in Nederland die de Europa League niet serieus namen en hun B-team opstelden. Punten zijn verloren en nu zitten we met de gebakken peren. Dus laten we ook naar onszelf kijken en niet alleen naar de UEFA,” zei KNVB-voorzitter Michael van Praag daar dit jaar niet geheel onterecht in gesprek met Voetbal International.

De Champions League is steeds meer een onneembaar fort voor de allerrijksten. Clubs als Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain stralen uit dat je niet goed bij je hoofd bent als je naar iets anders kijkt dan de absolute crème de la crème van het voetbal in de Champions League. Maar door de afscheiding van de absolute toppers aan de bovenkant van het Europese voetbal, is de wereld van de Europa League eigenlijk alleen maar interessanter geworden.

Voor de topclubs uit landen als Nederland en Denemarken is dit nu het enige Europese podium waarop ze daadwerkelijk kans maken op een prijs. Voor de teams die in Spanje, Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk net onder de elite zitten, geldt hetzelfde. Sporting – Wolfsburg, Villarreal – Fiorentina, Ajax – Schalke 04: de koppels die in de Europa League ontstaan, zijn vaak een stuk minder voorspelbaar dan de koppels die de laatste jaren steeds maar weer terugkomen in de Champions League.

Zoals niet elke film een cast vol Oscarwinnaars en een budget van 200 miljoen euro hoeft te hebben om een goede film te zijn, heeft een voetbalwedstrijd geen twee teams vol internationals met obscene salarissen nodig om te vermaken. De onvoorspelbaarheid maakt de Europa League een geweldig toernooi. Hopelijk zien alle clubs die meedoen dat komend seizoen vanaf het begin.

