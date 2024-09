Waarom de Mexicaanse tequila-industrie Heineken wil aanklagen

Tequila is verantwoordelijk voor een hoop slechte beslissingen en een gigantische hoeveelheid spijt. Zelfs ’s werelds op een na grootste brouwer Heineken is niet opgewassen tegen het pijnlijke effect van het drankje. Het was waarschijnlijk minder pijnlijk geweest als Heineken een hoop shots Don Julio achterover had geslagen en in iemands brievenbus had gekotst, dan dat ze het woord ’tequila’ op één van hun bierlabels hadden gezet. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ze nu waarschijnlijk in de rechtbank belanden, met een juridische kater waar geen enkele paracetamol ter wereld tegenop kan.

“Of ze halen het woord tequila van het label af, of ze stoppen daadwerkelijk tequila in hun bier. Als ze weigeren, hebben we geen andere keuze dan dit te bevechten.”

Volgens de Financial Times overweegt Mexico’s Consejo Regulador del Tequila (CRT; de Mexicaanse ‘keuringsdienst’ van tequila) Heineken een rechtszaak aan te spannen omdat de Nederlandse biergigant beweert dat Desperados op smaak gebracht wordt met tequila, terwijl labtests uitwijzen dat het drankje helemaal geen tequila bevat.

“We kunnen niet toelaten dat iemand gewetenloos tequila’s status door het slijk haalt,” vertelde Ramón González, CRT’s directeur-generaal, aan Financial Times. “Of ze halen het woord tequila van het label af, of stoppen ze daadwerkelijk tequila in hun bier. [Als ze weigeren], hebben we geen andere keuze dan dit te bevechten.”

Omdat tequila een beschermd streekproduct is, mag het alleen in een specifiek gebied gemaakt worden net als Champagne, Cognac en Parmezaanse kaas. Volgens het CRT mag drank alleen tequila heten als het gemaakt is van de toppen van de Tequila Weber Blue Agave en moet ook voor minstens 51% uit aguavesap bestaan.

Desperados voldoet niet aan die eisen. Heineken beweert dat het bier rijpt in tequilavaten en aangelengd is met 75 procent tequila-aroma – wat dat ook mag zijn. Het CRT en de Voedsel- en Warenautoriteit in Madrid vonden welgeteld 0 procent tequila in het bier. Desperados is een bier dat op smaak gebracht is met tequila,” hield een woordvoerder van Heineken vol tegen de Times. “Het aroma dat we gebruiken bevat tequila die we in Mexico kopen bij een producent die lid is van het CRT… We doen er alles aan om er voor te zorgen dat het product aan alle productie-eisen voldoet.”

Bij het CRT halen ze collectief hun schouder op en zeggen ze dat Heineken “een wereld van tequila” zou moeten kopen om aan de strenge eisen te voldoen voordat hun drankje tequila mag heten.

De rechtbanken in de VS gaan die argumenten nooit horen want er is een besluit dat het CRT in staat stelt om te beslissen wie de naam tequila gebruikt.

In januari oordeelde het Ameri Trademark Trial and Appeal Board dat “tequila geen generieke naam is voor een bepaald type drank” en dat het CRT eisen kan stellen aan het gebruik omdat het een handelsmerk is.

In deze zaak bevocht Luxco, producent van ongelofelijke bocht als Everclear, Lady Bligh Rum, en Lord Calvert Whisky, het CRT voor het recht om z’n drank als tequila te verkopen. (Luxco heeft een aantal ’tequila’-merken. Dat zijn onder andere Exotico, El Mayor en Juarez). Het bedrijf uit St. Louis beweerde kort gezegd dat de meeste Amerikanen geen flauw benul hebben dat tequila een drank is die specifiek in Mexico gemaakt moet zijn. De rechtbank was het daar alleen niet mee eens waardoor het CRT een paar flessen kon opentrekken, hopelijk was het wel échte tequila.