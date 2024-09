Waarom de omstandigheden voor ultras ideaal zijn in Kopenhagen

De ultras van FC Kopenhagen hopen het uitvak voor de wedstrijd in de Amsterdam Arena uit te verkopen. Reden voor een feestje bij de Urban Crew.

De Scandinavische ultrascene is enorm in opkomst. Met name Zweedse en Deense clubs vallen al jaren op met grote tifo-acties en vrij ongeëvenaarde pyroshows. De ultracultuur kan in deze landen met een jonge en innovatieve voetbalcultuur perfect groeien. FC Kopenhagens Urban Crew is daar een goed voorbeeld van.

De Urban Crew werd opgericht in 2003 en bemant sindsdien Sektion 12 in het stadion. Vanaf hun plek achter het doel ontwikkelden ze zich tot een grote ultragroep met een voortrekkersrol binnen de eigen club en de Europese ultrascene.

De ultras vormen de twaalfde man. (Foto via)

Spelersmakelaar Alan Hvedehave, die het Deense voetbal van binnen en buiten kent, heeft het zien gebeuren: jonge jongens in Denemarken werden vanaf begin 2000 meer en meer aangetrokken tot de ultracultuur. Dat was namelijk nieuw in Scandinavië. “Er werd gekeken naar Engeland, Duitsland en andere grote landen,” vertelt Alan. “Daar bestond die fanatieke beleving in verschillende vormen natuurlijk altijd al. Maar ook hier hebben Deense clubsupporters hun eigen manier van fanatieke beleving gevonden in de ultracultuur. Dat komt ook door de groei van clubs op voetbaltechnisch en financieel gebied; de supporterscultuur groeit mee met vooruitgang van de hele voetbalcultuur in Denemarken.”

FC Kopenhagen is eigenlijk nog een piepjonge club. De club ontstond uit een samenwerkingsverband tussen twee kleinere clubs uit Kopenhagen, in het voor Denemarken legendarische voetbaljaar 1992. Hoewel één van die betrokken clubs de oudste voetbalvereniging van Denemarken is, betekende de oprichting van FC Kopenhagen dat er alle ruimte was voor ontwikkelingen op de tribune. Het verschil in beleving tussen ‘old-school’ en ‘new-school’, dat bij veel Nederlandse clubs groot is, is voor supporters van FC Kopenhagen geen probleem.

De Urban Crew in actie. (Foto via)

De Urban Crew is bovendien continu bezig het aantal leden uit te breiden. Ze zoeken actief naar nieuwe leden en op de website wordt openlijk gerekruteerd. Met een email kunnen jongeren ‘solliciteren’ naar een plekje binnen de Urban Boys, een afdeling speciaal bedoeld voor supporters in de leeftijdscategorie tussen 16 en 21 (supporters die nog geen 16 zijn, worden niet rijp genoeg geacht voor lidmaatschap). De groep benadrukt dat het niet gaat om leeftijd of de kledingstijl van leden, maar om een actieve houding op de tribune, passie voor FC Kopenhagen en vocale steun aan de club. De Urban Boys zijn een springplank voor jonge supporters om later een betrokken lid te worden van de Urban Crew.

Onlangs bracht de Deense politie een jaarlijks rapport uit over supportersgeweld en incidenten rondom de stadions. Nog nooit waren er zo weinig arrestaties verricht en waren er zo weinig supporters vastgezet. In de 198 gespeelde Deense competitiewedstrijden werden er 68 supporters gearresteerd of vastgezet. Een paar jaar geleden was dat getal nog boven de 500.

Volgens Jonas Havelund, wetenschapper en kenner van Deense voetbalcultuur, heeft die daling alles te maken met het Deense beleid. Hij vertelt dat de introductie van de zogenaamde ‘Dialogue Police Officer’ vooral veel verschil heeft gemaakt. “Die speciale agenten zijn een paar jaar geleden geïntroduceerd om tijdens wedstrijden als aanspreekpunt te dienen voor fanatieke supporters,” legt hij uit. “Ze zijn vooral gericht op het verwelkomen, begeleiden en faciliteren van uitsupporters. Dat is belangrijk, zeker omdat veel supporters hun afkeer van de politie daardoor ook steeds beter achter zich kunnen laten. Bij de wedstrijden tegen Ajax zullen die dialogue officers ook zeker van de partij zijn.”

Een lid van de Urban Crew werkt aan een spandoek. (Foto via)

Tom Carstensen, voetbaljournalist en schrijver van een boek over Deense clubsupporters, sluit zich daarbij aan. “Die ontwikkeling is enorm belangrijk voor de gemiddelde voetbalsupporter. Door de dialogue officers komen gemiddelde supporters, die niet tot een vaste kern van behoren, erachter dat de politie niet gevreesd of gehaat hoeft te worden. Het principe dat bij de Deense politie nu meer en meer lijkt in te slijten, is simpel: behandel supporters netjes en menselijk, dan doen ze hetzelfde bij jou.”

Volgens Havelund is daarbij ook de rol van de Supporters Liaison Officer (SLO), de man die zich tussen het bestuur en de supporters beweegt, in Denemarken steeds belangrijker geworden. “Het serieus nemen van die SLO (die ook in Nederland bij steeds meer clubs ingezet worden, red.) is een cruciale factor geweest in het verbeteren van de positie van Deense clubsupporters,” zegt hij. “Bij FC Kopenhagen heeft een van de meest vooraanstaande leden van de Urban Crew de rol van SLO gekregen, waardoor zij nu hun eigen afgevaardigde hebben binnen de club.”

In Noorwegen is het gebruik van pyro bij wedstrijden al deels gelegaliseerd, maar in Denemarken is de wetgeving strenger. Maar ook op dat vlak werken ze flink aan verandering. Er wordt steeds meer gezocht naar innovaties die pyroshows veiliger en uiteindelijk legaal moeten maken. FC Kopenhagens stadgenoot en aartsrivaal Brondby is bijvoorbeeld samen met pyrotechnicus Simon Cordsen bezig om ‘cold pyro’ te ontwikkelen, een vorm van vuurwerk waarbij de temperatuur van de vlam zo laag is dat je je hand erdoor kan halen.

In de Amsterdam Arena zal de Urban Crew uit Sektion 12 weer aanwezig zijn. En het zal niemand verbazen dat er weer een tifo op het programma staat.

