Waarom de speech van Meryl Streep juist zo belangrijk is in het Trump-tijdperk

Ondanks dat ze haar stem had schor geschreeuwd van verdriet, werd de speech van Meryl Streep van afgelopen zondag wereldwijd gehoord. Zelfs Donald Trump zelf gaf gisterochtend een reactie op Twitter.

Streep ontving tijdens de Golden Globes de Cecil B. DeMille Award voor haar bijdrage aan de wereld van film. Tijdens haar speech vertelde ze wat volgens haar het meest memorabele optreden van 2016 was, het optreden wat écht bij haar binnenkwam: het moment waarop presidentskandidaat Trump tijdens zijn campagne een invalide journalist belachelijk maakte.

Videos by VICE

“Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want het was geen film. Het was het echte leven,” vertelde Streep aan het publiek. “En dit instinct om andere mensen te kleineren, zeker wanneer het wordt gedaan door iemand met een publieke functie, door iemand met macht, dan sluipt het zo onze levens in, want het geeft een soort toestemming voor andere mensen om hetzelfde te doen. Onrespectvol gedrag nodigt onrespectvol gedrag uit, geweld spoort geweld aan. En wanneer machtigen mensen hun positie gebruiken om anderen te pesten, zijn we allemaal verliezers.”

Ook gebruikte Streep haar tijd op het podium om het te hebben over de impact die vreemdelingen en buitenstaanders hebben op de kunsten (“Maar wie zijn wij, wat moet Hollywood überhaupt voorstellen?” zei ze. “We zijn gewoon een hoop mensen bij elkaar die ergens anders vandaan komen.”) en ze sprak over hoe belangrijk het is om de pers te steunen.

Trump vertelde aan de New York Times dat hij de speech van Streep niet had gezien, maar dat hij niet verbaasd was dat hij werd aangevallen door “liberale filmmensen.” Gisterochtend breidde hij dat antwoord uit op Twitter, hij noemde Streep “overrated” en “een Hillary flunky.” Hij ging nog verder: “Voor de honderdste keer, ik heb nooit een gehandicapte journalist ‘belachelijk gemaakt’ (en dat zou ik ook nooit doen). Ik liet hem alleen zien… ik zette hem op zijn nummer omdat hij een verhaal van zestien jaar geleden had aangepast om mij in een slecht daglicht te zetten. Het zijn oneerlijke media!”

Susan Kerns is universitair docent in film op het Columbia College Chicago en mede-directeur van het Chicago Feminist Film Festival. Ze zegt dat het niet de eerste keer is dat het podium van een prijsuitreiking werd gebruikt om aandacht te vragen voor een politieke situatie. “Het meest bekende voorbeeld komt van Marlon Brando in 1973. Hij won een Oscar voor beste acteur voor zijn werk in The Godfather, maar de Amerikaanse actrice en activist Sacheen Littlefeather nam zijn plek in op het podium om de award te weigeren en te praten over de ongelijke behandeling van de inheemse Amerikaanse bevolking in de film- en tv-wereld.”

Kerns zegt dat de speech van Streep er eentje zal zijn waar mensen over jaren nog op terugkomen. “Ik denk dat waarschijnlijk vooral feministen zich nu een beetje verslagen voelen,” zegt ze. “Kijken naar iemand als Meryl Streep, iemand die zo gerespecteerd wordt in de filmwereld en die dan zo’n ontroerende speech geeft – ik denk dat dit het zetje was dat veel mensen nodig hadden om door te blijven vechten en er het beste van te maken in de vier lastige jaren die ons te wachten staan.”

Kerns ziet dat vrouwen in Hollywood met steeds meer zelfvertrouwen over kwesties van ongelijkheid spreken in het openbaar: “Ik denk er de hoop is dat hoe meer mensen zulke dingen publiekelijk aankaarten, hoe minder filmsterren en vrouwen uit Hollywood worden ‘bestraft’ omdat ze iets te zeggen hebben over de politiek.”

Wat Kerns denkt over de twitterstorm van Trump gisterochtend? “Enorm schokkend,” zegt ze met een grijns.

“Ik denk dat beroemdheden de komende vier jaar een belangrijke taak op zich moeten nemen. Want de kritiek die van hen afkomstig is, is misschien wel de enige kritiek waar hij nog naar zal luisteren,” zegt Kerns.