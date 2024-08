Waarom de vergelijking tussen mannen- en vrouwenvoetbal oppervlakkig en lui is

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen. In onze podcast Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we de wedstrijden na met relevante vrouwen uit de voetbalwereld, en in elke aflevering deelt Rocky haar beste kleedkamerverhalen.

In de nieuwe aflevering van Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we samen met hoofdredacteur van Vrouwenvoetbalnieuws Amber van Lieshout (21) de wedstrijd Nederland-Japan: over een sjokkende Van de Sanden, een sprankelende Beerensteyn, huilende Japanners en troostende Oranjevrouwen. Ook hebben we het over hoe media nu vol op het WK duiken, maar muisstil zijn tijdens de Eredivisie – en hoe kwalijk dat is. Amber zou graag zien dat de KNVB meer geld beschikbaar stelt voor de vrouwenteams die meedoen met de eredivisie, en dat media ook na 7 juli – wanneer de finale van het WK is gespeeld – blijven berichten over vrouwenvoetbal in Nederland.

Ook blikken we vooruit op de kwartfinale tegen Italië – het spel van het Nederlands elftal wordt volgens Van Lieshout wel wat voorspelbaar, maar als ze de goede lijn van de eerste helft tegen Japan doorzetten, maken ze volgens haar zeker kans om door te gaan.

Luister ‘m hieronder!

Hier vind je ‘m op Spotify, en hier op iTunes.