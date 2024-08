Waarom doen niet-vrouwen mee aan een feministische protestmars?

Afgelopen weekend vond de allereerste Feminist March plaats. Deze werd georganiseerd door dezelfde organisatie die voorheen de Women’s March mogelijk maakte, maar nu dus onder een andere naam. Organisator June ten Have legde eerder al in Het Parool uit dat de naamswijziging een manier is om een inclusievere demonstratie neer te zetten: feminisme draait immers niet alleen om vrouwen, maar gaat ook trans personen en mannen aan. Is die boodschap overgekomen en voelen mensen die geen vrouw zijn zich nu meer welkom bij de mars?

Aalan, 25

“Ik loop mee met de Feminist March omdat de positie van de vrouw jammer genoeg nog steeds kwetsbaar is in de wereld. Of het nou Afghaanse schoolmeisjes zijn, Iraanse demonstranten of vrouwen in sommige staten van de VS die niet meer baas over eigen buik zijn. Laten we trouwens ook niet doen alsof het in Nederland niet beter kan: Ik las laatst dat er iedere 8 dagen een vrouw in Nederland slachtoffer is van femicide. En breek me de bek niet open over hoe het met trans en non-binaire personen gaat. Kortom, het kan en moet beter. Ik zie in waarom de Feminist March voor meer inclusie kan zorgen alleen zou ik ook geweest zijn als het Women’s March heette. Het gaat om het einde van de dag om waar zo’n mars voor staat, niet de naam.”

“Mijn verloofde en ik lopen mee in het blok voor klimaatrechtvaardigheid. Omdat dertig procent van alle uitstoot op aarde wordt veroorzaakt door één procent van de bevolking, namelijk de allerrijksten. Dit terwijl de gevolgen van klimaatverandering vooral voelbaar zijn bij armere landen, vooral vrouwen zijn kwetsbaar. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waar vrouwen lastig uit komen. Terwijl als deze vrouwen de middelen krijgen, ze niet alleen een minder kwetsbare positie in de maatschappij hebben maar ook een actievere rol kunnen nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Wat ik wil meegeven aan mannen die het misschien ongemakkelijk vinden om zichzelf feminist te noemen? Man the fuck up.”

Tengbeh, 26

“Ik voel me meer welkom nu de mars de Feminist March heet. Voor mij betekent feminisme niet alleen opkomen voor vrouwen, maar voor iedereen die wordt onderdrukt door het patriarchaat. Er stond ook een non-binaire spreker op het podium, dus dat was winst, maar in de speeches van cis mensen kwamen wel vaak dingen voor als ‘dames en heren’ of ging het alleen maar over vrouwenrechten. De naamsverandering is een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Hopelijk komen mannen de aankomende jaren meer mee-demonstreren. Door polarisering zijn steeds meer mannen openlijk anti-vrouw, zoals Andrew Tate. Mannen die zichzelf publiekelijk feminist noemen zijn juist nodig om die beweging tegen te gaan.”

“Feminisme blijft voor veel mannen een beetje een vies woord. Daarom denk ik dat de naamsverandering mannen eerder afschrikt dan dat de Women’s March dat deed. Soms heb ik gesprekken met mannen waarin we het eigenlijk eens zijn over inhoudelijke punten, zoals gelijke rechten voor vrouwen, maar als ik dan opmerk dat dat precies de punten zijn waar het feminisme voor staat, dan krabbelen ze terug. Feminisme als term vinden ze dan overdreven. Sommigen schrijven het feminisme ook standpunten toe die ik bijvoorbeeld helemaal niet deel: dan denken ze dat alle feministen vinden dat vrouwen geen huismoeders mogen zijn.”

Tijn, 30

“Ik ben blij met de naamsverandering van Women’s March naar Feminist March: het laat zien dat de organisatie inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Het is niet dat ik me nu meer uitgenodigd voel om mee te lopen dan vóór de wijziging, want meelopen voor vrouwenrechten doe ik ook graag terwijl ik zelf geen vrouw ben. Om heel eerlijk te zijn denk ik ook niet dat de nieuwe naam meer mannen zal aantrekken. Dat is jammer en onterecht, want ook mannen zijn slachtoffer van het patriarchaat en hebben baat bij feminisme. Ik hoop dat meer mannen zich in de toekomst feminist durven te noemen, met een belangrijke noot: jezelf feminist noemen is niet veel waard als je alsnog homofobe, racistische en transfobe grapjes maakt. Ga niet ‘feminist’ in je datingprofiel zetten als je je vrienden niet aanspreekt op vrouwonvriendelijk gedrag.”

“Feminisme in Nederland heeft volgens mij te lang gedraaid om de positie van cis-hetero witte vrouwen. De strijd die door genderdiverse mensen is gevoerd uit naam van het feminisme is te lang onder tafel geschoven, maar nu worden we meer betrokken in het gesprek. Ook feministen van kleur eisen de ruimte op die ze toebehoort. Het is fijn dat de Feminist March met haar nieuwe naam nu ook voelt voor mensen zoals ik. Er stonden diverse mensen op het podium op de Dam en er was ruimte voor een queer block, en dat is precies hoe feminisme volgens mij hoort te zijn: inclusief en intersectioneel, dus dat er aandacht is voor verschillende vormen van onderdrukking.”

