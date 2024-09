Waarom doneren Amerikaanse topsporters minieme bedragen aan Trump?

Maar in de sportwereld bleef het verrassend stil. De meeste Amerikaanse atleten hebben deze verkiezingsperiode niets van zich laten horen en weerhouden zich van zwaar beladen publieke endorsements. Toch waren er een paar sporters die zich niet konden inhouden en doneerden geld aan de campagnes van Hillary Clinton en Donald Trump. Dat is in veel gevallen niet zo slim.

Een paar weken geleden publiceerde CBS een lijst van alle donerende sporters, met zowel namen als bedragen. Niks werd geheim gehouden. Zo kan je zien dat Mohammed Ali vlak voor zijn dood nog 2700 dollar aan Clinton doneerde. Trump ontving maar liefst 384.000 dollar van Jagger Rusconi, een honkballer van de Red Sox. Niet iedereen was zo gul. Er is bijvoorbeeld ook een voormalige scheidsrechter die 72 dollar aan Clinton doneerde en Trump kreeg 28 dollar van een racecoureur – nogal willekeurige bedragen. Hillary heeft duidelijk de grootste (en langste lijst aan) namen.

Videos by VICE

Maar is het wel zo’n goed idee om je als sporter openlijk achter een kandidaat te scharen als de verkiezing zo’n enorme lading heeft als deze? Naast het feit dat een bedrag van 28 dollar geen verschil zal maken, kan het voor ophef zorgen in teams en onder de fans.

De huidige situatie in de NFL suggereert dat het absoluut niet slim is om je zuurverdiende sportcenten weg te geven aan politieke kandidaten. De NFL heeft statistisch gezien veel spelers uit de zuidelijke staten, waar Trump favoriet is. De Bleacher Report constateerde dat bijna alle blanke spelers uit de NFL voor Trump zouden stemmen. Het probleem is natuurlijk dat de NFL niet alleen uit blanke spelers bestaat. Een flinke scheiding tussen de sporters is daardoor onvermijdelijk.

Het ging mis toen Rex Ryan, coach van de Bills, Trump introduceerde bij een rally en een nogal lovend over hem sprak. Enkele spelers vertelden later anoniem dat ze geschokt waren door hun coach. Het team is nog intact, maar je kunt je voorstellen dat de sfeer in een team ongemakkelijk wordt als de coach zich openlijk uitspreekt als voorstander van Trump terwijl de spelers zich anoniem tegen de pers uitspreken over hun teleurstelling.

Dus waarom zou je als sporter, zeker in teamsporten, de moeite nemen op openlijk een kant te kiezen? Het bedrag heeft meestal – zelfs bij een paar duizend dollar – nauwelijks of geen effect, je verliest fans en je teamgenoten krijgen een ander en misschien negatief beeld van je. Het blijft voor ons voorlopig nog een raadsel. De uitleg van de sporters komt vaak niet verder dan uitspraken als die van John Daly op Twitter:

That's y I luv my friend @realDonaldTrump he's not politics he's business! It's what our country needs #SuperTuesday pic.twitter.com/5A5cTg3UEh — John Daly (@PGA_JohnDaly) March 2, 2016

Politiek heeft geen plek in sport, in ieder geval niet op deze manier. Gelukkig hoeven we in de Nederlandse sportwereld niet bang te zijn dat er ophef ontstaat. Natuurlijk zou het bijzonder interessant zijn als Nathan Rutjes 4,17 euro doneert aan de VVD of Tommy Beugelsdijk een maandsalaris op de rekening van de Partij voor de Dieren stort, maar dat zien we niet zo snel gebeuren. Ook worden in Nederland donaties van minder dan 4500 euro geheim gehouden.

Maar het is al het gedoe meestal niet waard. Je strijdt met je team en je fans voor één doel: winnen. Het is dan een beetje jammer als een teamgenoot, zoals voetballer Adam Jahn, openlijk vijfentwintig dollar doneert aan de ongelooflijk omstreden Republikeinse kandidaat, meneer Trump. Dat is nooit goed voor het team.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.