Waarom duurt het zo lang voordat ik ejaculeer?

Het scenario

Je vriend heeft dankzij popcultuur al aardig wat meegekregen over erecties die maar niet erect willen worden en zaadlozingen terwijl het feest nog moet beginnen. Maar waar hij weinig van ziet in films en series is zijn eigen probleem: vertraagde ejaculatie. Hij merkt dat het bij hem erg lang duurt om een orgasme te bereiken, zowel bij orale seks als bij penetratie. Als het hem überhaupt al lukt om klaar te komen.

Je vriend snapt heus dat mensen het lekker vinden om seks te hebben met iemand ‘die het lang volhoudt’, maar hij vermoedt dat mensen niet halverwege de wip willen pauzeren voor een snack en wat water. Bovendien speelt zijn seksuele leven zich nu grotendeels af in zijn hoofd, terwijl hij stresst of hij fysiek wel een climax kan bereiken.

Videos by VICE

De feiten

Vertraagde ejaculatie kan veel verschillende fysieke of mentale oorzaken hebben, zegt Seth Cohen, uroloog en hoogleraar urologie aan New York University. “Volgens Amerikaanse onderzoeken vindt ejaculatie gemiddeld plaats na 7 tot 10 minuten seksuele activiteit. Als je vertraagde ejaculatie hebt, kan het 15, 20 of 30 minuten duren. Of ejaculatie lukt helemaal niet.”

Om het probleem aan te pakken, is het belangrijk om eerst te achterhalen wat de vertraagde ejaculatie van jouw vriend precies inhoudt, raadt het Amerikaanse medisch centrum Mayo Clinic aan. Je vriend moet achterhalen of hij dit probleem al zijn hele leven heeft, of het op een bepaald moment heeft ontwikkeld. Als het een levenslang probleem is, zal het spelen sinds zijn puberteit. Maar als hij het later in zijn leven heeft ontwikkeld, zal er normaal seksueel functioneren aan vooraf zijn gegaan.

Als je vriend dit advies opvolgt, moet hij ook nog achterhalen of zijn vertraagde ejaculatie in het algemeen gebeurt – dus met al zijn partners en ongeacht de seksuele handeling – of dat het alleen in bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden gebeurt.

“Ik zou niet zeggen dat vertraagde ejaculatie zeldzaam is, maar het komt minder vaak voor dan premature ejaculatie of erectiestoornissen,” zegt Cohen. Het is sowieso normaal dat mannen soms vertraagde ejaculatie hebben. Het wordt een probleem als het vaker gebeurt en het samenhangt met de fysieke gezondheid, of als het mentale invloed heeft en voor stress zorgt bij de man of zijn partner.

Wat is het ergste dat kan gebeuren?

Een neurologische aandoening of ernstig letsel kan de oorzaak zijn van de vertraagde ejaculatie van je vriend. “Als de zenuwen die naar de penis of het uiteinde van de penis gaan zijn beschadigd door letsel of een operatie, of als de zenuwprikkels naar de penis worden onderbroken, kan het zijn dat er nog wel een matige erectie optreedt. Maar het gevoel is dan mogelijk beperkt en dat is wel nodig voor een ejaculatiereflex,” zegt Cohen.

Een andere ernstige fysieke oorzaak voor een vertraagde ejaculatie kan worden toegeschreven aan uitzonderlijk lage niveaus testosteron. “Behalve dat dit de ejaculatie beïnvloedt, kan een laag testosteronniveau bij mannen een negatieve invloed hebben op veel dingen, waaronder hun hormonale ontwikkeling, de puberteit, de groei van hun testikels, hun libido, hun verlangen om intiem te zijn en hun erectie,” zegt Cohen.

Wat er waarschijnlijk aan de hand is

Het seksuele dilemma van je vriend is waarschijnlijk ofwel psychosomatisch, ofwel een reactie op medicijngebruik. “Veel antidepressiva – vooral zogeheten SSRI’s, zoals Prozac, Zoloft en Lexapro – verhogen het niveau serotonine in de hersenen,” zegt Cohen. “Dat is goed, want het helpt bij depressieve symptomen, maar de medicijnen kunnen tegelijk het libido en het verlangen verminderen. Bovendien kunnen ze andere bijwerkingen hebben op je seksleven, waaronder vaak een vertraagde ejaculatie.”

Het komt zelfs voor dat mensen die last hebben van prematuur ejaculeren, een SSRI krijgen zodat ze het langer volhouden tijdens de seks, zegt Cohen. Ook andere medicijnen of drugs kunnen invloed hebben op wanneer de hersenen het een goed moment vinden om te ejaculeren. “Het maakt dan niet zozeer uit of het een upper of een downer is. Drugs en medicijnen kunnen simpelweg de chemicaliën in je hersenen verstoren en dat kan absoluut invloed hebben op je ejaculatie,” zegt hij.

De mentale staat waarin iemand verkeert tijdens de horizontale mambo kan ook een drastische impact hebben op hoe lang het duurt om klaar te komen. Als je vriend in het verleden een negatieve seksuele ervaring heeft gehad, kan dat nu een vertraagde ejaculatie veroorzaken. “Als je heel nerveus of zelfs angstig bent bij de persoon met wie je seks hebt, zal het moeilijk zijn om te ejaculeren. Als je heel onzeker bent over je eigen bedkwaliteiten en je te veel gaat analyseren, kan het ook moeilijk worden om te ejaculeren. Of je gaat juist te vroeg ejaculeren.”

Wat je vriend zou moeten doen

Je vriend moet naar een uroloog, ook als hij gelooft dat zijn vertraagde ejaculatie een geestelijke oorzaak heeft. Op die manier krijgt hij in ieder geval hulp van een medisch expert die fysieke oorzaken kan uitsluiten, zoals een te laag testosterongehalte of letsel.

“Als een patiënt met dit probleem binnenkomt, maken we een gedetailleerde medische geschiedenis en bekijken we of hij antidepressiva krijgt, of hij ooit is geopereerd aan zijn onderlijf, of dat zijn prostaat is verwijderd,” zegt Cohen. “Ik test het hormoonniveau van elke man die hiermee binnenkomt. Als dat niet normaal is, hebben we een gesprek over hoe je testosteron kan verhogen.”

Als er geen hormonale problemen zijn, geen lichamelijk letsel, medicijn- of drugsgebruik zoals antidepressiva, en als er geen andere fysieke dingen zijn die een vertraagde ejaculatie kunnen veroorzaken, raadt Cohen de patiënt aan om een seksuoloog te bezoeken.

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan beter. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, en die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.