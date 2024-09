Waarom e-sporters Ajax en PSV miljoenen op kunnen gaan leveren

Ajax contracteerde dit seizoen als eerste Nederlandse voetbalclub een e-sporter. Koen Weijland werd officieel gepresenteerd door Edwin van der Sar, kreeg een officieel rugnummer en verdedigt nu de eer van Ajax nu als FIFA-speler op internationale e-sportstoernooien. Weijland werd bij Ajax gepresenteerd kort nadat PSV had aangekondigd op zoek te gaan naar een eigen e-sporter.

Veel gamers die van Ajax of PSV houden, zullen enthousiast naar die ontwikkelingen kijken. E-sporter zijn van jouw favoriete voetbalclub, dat klinkt tof. Maar er zitten meer redenen achter de inzet van Ajax en PSV op e-sports. Voetbalclubs zijn ook gewoon bedrijven die geld moeten verdienen en zichzelf goed in de markt willen zetten. Om meer inzicht te krijgen in het financiële belang van e-sports voor voetbalclubs spraken we met Patrick ter Haar, sportmarketeer van TripleDouble, dat onder meer werkt voor PSV.

Sportmarketeer Patrick ter Haar.

VICE Sports: Ha Patrick, hoe groot is de markt van e-sports op dit moment?

Patrick ter Haar: Onder e-sports worden ook spellen als Call of Duty geschaard, dus de totale markt is enorm. Die is veel groter dan de FIFA-tak alleen. De grootte van de sponsormarkt voor e-sports is op dit moment bijna 700 miljoen euro wereldwijd. De markt groeit enorm, en dat voelt iedereen. Prognoses laten zien dat de sponsormarkt in 2018 anderhalf tot twee miljard moet gaan bedragen. Dat is gigantisch.

Hoe kunnen clubs geld verdienen met professionele gamers?

Clubs hebben met e-sports een extra product om de markt mee op te gaan en te verkopen. Ajax heeft bijvoorbeeld een contract met hoofdsponsor Ziggo, dat de club betaalt voor een bepaald bereik. Er keken bijvoorbeeld in totaal 780.000 mensen op Fox naar de Klassieker, die zagen allemaal Ziggo op dat shirt staan. Maar toen Koen Weijland vorige week voor Ajax naar een e-sportstoernooi in Warschau ging, keken wereldwijd alleen al op Facebook Live 781.000 mensen mee. Dat is een compleet ander publiek natuurlijk, een wereldwijd publiek, maar het zegt wel iets. Koen zit daar in zijn Ajax-shirtje voor het scherm, dus de waarde voor Ziggo en kledingsponsor Adidas is enorm. Uiteindelijk kan Ajax op basis van het vergroten van haar bereik via e-sports meer geld vragen voor nieuwe sponsorcontracten.

Dus het gaat vooral om sponsors? Of zijn er nog andere manieren waarop e-sports geld op kan leveren?

Het zou ook nog kunnen dat e-sports op termijn in een ander shirt worden gespeeld, met een andere hoofdsponsor en een andere sponsorwand achter Koen Weijland, vol sponsors die alleen sponsor zijn van de e-sports-tak van Ajax. Ajax en PSV gaan vissen in een andere vijver en doelgroepen aanspreken die ze voorheen minder goed aan zich konden binden.

Koen Weijland en Edwin van der Sar spelen een potje FIFA.

Zoals?

De clubs willen een jongere doelgroep gaan binden. Dus dat zijn vooral millennials, geboren tussen 1980 en 2000. Dat is een groep die moeilijk te binden is, heel kritisch is, veel keuze heeft en veel te doen heeft. Ze gamen wel veel, dus op die manier kunnen bedrijven ze wel bereiken, contact houden met die groep, ze in een bepaalde community stoppen en daar sponsors bij zoeken. Dat kunnen merken zijn die de jeugd aan wil spreken, zoals telecom- of internetaanbieders, maar ook consoles, games, of een merk dat uit het niets komt en zegt dat het e-sports gaat omarmen.

Op dit moment doen alleen Ajax en PSV hier nog aan, de twee rijkste clubs van Nederland. Is het nu nog alleen een kwestie van investeren, zodat het later wat oplevert?

Ja, de clubs zien het als marketinginstrument. Ajax, PSV en Feyenoord hebben een grote marketingafdeling. Kleine clubs hebben niet de capaciteit om hier veel aandacht aan te schenken. Als je dit wil opstarten, zal je het wel goed moeten doen. Je krijgt geen tweede kans. PSV zat al bij het Jeugdjournaal, de radio; ze krijgen bakken met aandacht. Ajax zat bij RTL Late Night en noem maar op. Als club moet je daar klaar voor zijn. Ik denk dat kleine clubs wat afwachtender zijn om daar een investering in te doen en mensen voor vrij te maken.

Op toernooien spelen de e-sporters niet altijd met de selectie van het team dat ze vertegenwoordigen. Koen Weijland speelt bijvoorbeeld niet met de huidige selectie van Ajax, omdat de strijd anders niet eerlijk zou zijn. Is dat niet vreemd voor de supporters?

Wij werken veel voor PSV en met Ajax, dus ik heb die vraag ook gesteld. Hoe zit dat dan? Het is inderdaad wel vreemd als je in je Ajax-shirtje zit, maar met spelers van bijvoorbeeld Manchester City speelt. Ik vond dat in eerste instantie ook raar, maar ik zie nu dat het om de gamer draait en niet om het team waarmee hij speelt. Dat zit schijnbaar ook in de hoofden van de fans. Het gaat er alleen om of Koen Weijland van de speler van Wolfsburg wint. Maar ik denk dat veel mensen hier nog aan moeten wennen.

PSV werft haar e-sporter via een open toernooi in het Philips stadion.

Is dit iets waar EA uiteindelijk een oplossing voor moet vinden?

Dat denk ik wel. Ik kan me voorstellen dat als er uiteindelijk competities komen, zoals een e-Eredivisie of een e-Champions League, ze wel moeten kijken hoe ze dat gaan uitwerken. Het kan bijvoorbeeld dat je elke e-sporter een budget geeft om zijn eigen team samen te stellen.

Koen Weijland had al een eigen youtubekanaal voordat hij bij Ajax tekende. Is dat een vereiste om e-sporter te worden van een club?

Dat is een interessante vraag. Ajax stapt min of meer in op het platform van Koen Weijland, die al veel volgers had en al flink gewerkt had aan zijn e-sportscarrière. Dat past denk ik ook bij Ajax. PSV houdt meer vanuit het open karakter van de club een open toernooi, maar zij stellen ook als voorwaarde dat zo iemand goed is voor de camera en marketable is. Een eigen youtubekanaal is denk ik niet vereist. Clubs zullen dat zelf ook meer gaan doen, eigen kanalen voor hun e-sporter oprichten om een fanbase op te bouwen. Want stel dat Koen Weijland nu wordt weggekocht bij Ajax, dan is de club ook opeens al zijn volgers kwijt. Daar zal bij Ajax vast over nagedacht worden.

Dus e-sporters kunnen uiteindelijk ook serieuze transfers gaan maken?

Dat zou me niet verbazen. Je ziet het landschap ook professionaliseren. Er zit een management achter de e-sporters, er zijn scouts die kijken naar hoe marketable bepaalde jongens zijn, hoeveel potentie ze hebben als gamer. Daarom denk ik dat je uiteindelijk echte transfers gaat krijgen. Als de markt meer geld waard wordt en clubs geld verdienen door te winnen, dan is succes te koop en worden ook e-sporters verkocht.

