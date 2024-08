Waarom een eetstoornis je lichaamsgeur verandert

Na ongeveer vijf maanden merkte Jennifer*, een 16-jarig Brits meisje, dat haar lichaamsgeur veranderde. “Ik vond dat mijn lichaamsgeur sterker en slechter rook dan toen ik nog normaal at,” vertelt ze. Ze omschrijft het als een sterke, visachtige geur. “Een aantal weken geleden at ik meer dan duizend calorieën per dag. Ik merkte toen meteen dat ik een minder slechte geur had. Toen ik weer streng ging diëten, werd mijn lichaamsgeur weer erger.”

Anorexia nervosa is geen ziekte die je snel associeert met geur. Toch zijn er op pro ana-fora ontelbaar veel topics over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor een door anorexia aangetaste lichaamsgeur. Een forumgebruiker omschrijft de geur als “een mix tussen rotte eieren en ammoniak.” Weer een ander vergelijkt het met “babypoeder of play-doh”.

Videos by VICE

Er is geen officiële verklaring voor dit probleem, maar een Australische diëtiste, Lyndi Cohen, verklaart dat de sterke lichaamsgeur hoogstwaarschijnlijk een gevolg is van het ‘kannibalistische’ proces dat het stervende lichaam ondergaat. “Sommige mensen met anorexia nervosa consumeren gevaarlijk weinig calorieën, rond de twee- tot driehonderd calorieën per dag, waardoor het lichaam zichzelf begint op te eten om in leven te blijven. Hierdoor raakt het interne systeem uit balans. De doordringende lichaamsgeur is daar een gevolg van.”

Cohen geeft aan dat het lichaam verschillende reuk-gerelateerde manieren heeft om interne problemen te signaleren, zoals onder andere het geval is bij urine: stinkende urine kan bijvoorbeeld wijzen op een ziekte. Hetzelfde gebeurt als je voedselinname plotseling drastisch vermindert,” vertelt ze. “Je gaat er anders van ruiken, omdat alles uit balans raakt.”

Daarnaast hebben mensen die niet genoeg eten onvoldoende energie om gifstoffen op een normale manier te verwerken. “Het lichaam moet een manier vinden om deze gifstoffen alsnog te verwerken, bijvoorbeeld via de poriën. Dit zie je vaak bij mensen die te weinig vocht binnenkrijgen. Ze zweten meer en sneller, wat de reden van de sterke geur kan zijn.”

De opmerkelijke verandering in lichaamsgeur bij iemand met anorexia nervosa is niet alleen fysiek. Cohen legt uit dat, omdat een groot deel van de ziekte psychisch is, de verergerde geur vaak leidt tot meer paranoia of onzekerheid. “Dat kan ertoe leiden dat mensen met een eetstoornis zichzelf gaan isoleren van de buitenwereld. Vanuit een psychologisch standpunt is het knap lastig om hiermee om te gaan.”

Op fora worden een hoop tips uitgewisseld om het probleem te verbloemen, bijvoorbeeld met veel deodorant en parfum. Ook bespreken forumgebruikers de angst dat anderen hen ruiken. Jennifer vertelt dat andere mensen haar veranderende lichaamsgeur opmerkten. “In het begin was ik de enige die mijn lichaamsgeur rook, maar na een tijdje begon mijn familie opmerkingen te maken. Gelukkig wel op een vriendelijke manier.”

In tegenstelling tot bekendere symptomen van de ziekte, is dit niet iets wat vaak wordt opgepakt of besproken met hulpverleners. Cohen denkt dat dat komt omdat patiënten zich niet comfortabel voelen om het probleem aan te kaarten bij doktoren. “Ik denk dat een forum gebruikt wordt omdat het een anonieme en veilige plek is om zulke dingen te bespreken”.



* De naam ‘Jennifer’ is gefingeerd om de anonimiteit van het minderjarige meisje te beschermen