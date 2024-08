Waarom een kunstenaar allemaal dingen wit schilderde voor VICELAND

Je wordt de hele dag geconfronteerd met merken, of je het nou wil of niet. De Amerikaanse kunstenaar Andrew Miller wil ons daarvan bewust maken door allemaal dingen wit te verven. Want, zo zegt hij, alleen dan zie je het merk in zijn puurste vorm. Voor VICELAND deed hij iets vergelijkbaars, maar dan met objecten die verwijzen naar verschillende maatschappelijke kwesties.

“Ik wilde kijken naar wat voor rol merken in ons leven spelen,” zegt Andrew voor zijn eerdere project Brand Spirit, “en daarom heb ik me toegelegd op de meest iconische merken.” In 2012 schilderde hij honderd dagen lang dagelijks een object wit, van een Corona-flesje tot een Barbie. Voor Andrew was dit zijn manier om te laten zien hoeveel merkinformatie er alleen al in de vorm van een product zit.

Nu is hij terug met een nieuwe serie: Things. In samenwerking met VICELAND maakte hij objecten wit die je niet zozeer een merk zou noemen, maar waarvan de vorm wel al heel veel informatie overbrengt. Denk bijvoorbeeld aan een handgranaat, een pistool, een reddingsvest of een beveiligingscamera.

“Ik wil met mijn werk de gekkigheid in de wereld om ons heen uitleggen,” vertelt Andrew. “Voor Things hebben we net als met Brand Spirit de context van bepaalde objecten verwijderd, maar dan voor objecten die symbool staan voor de grootste problemen in de maatschappij.” Hoewel de object zelf niet heel veel lading meer dragen, zie je bijvoorbeeld in het reddingsvest waarschijnlijk een verwijzing naar de vluchtelingencrisis.

Andrew denkt dat zijn sereen witte spullen ervoor zorgen dat je een moment rustig kan nadenken over de dingen die – grotendeels onbewust – de keuzes die je maakt beïnvloeden. Voor VICELAND waren die beelden vervolgens een aanleiding om de kijkers te vragen hoe zij tegenover bepaalde maatschappelijke vraagstukken staan. In de komende tijd zullen hun antwoorden met je worden gedeeld.