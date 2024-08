Waarom een op de vier jongens een orgasme faket

In de film When Harry Met Sally doet Meg Ryan haar beroemde uitspraak dat de “meeste vrouwen het minstens een keer in hun leven faken.” Met “het” bedoelt ze natuurlijk: het vrouwelijke orgasme.



En ze heeft gelijk. Uit onderzoek blijkt dat dat de meerderheid van de vrouwen zich hier inderdaad schuldig aan maakt – maar het zijn niet alleen vrouwen die doen alsof ze klaarkomen. In een recent onderzoek onder studenten zeggen 1 op de 4 jongens het ook te doen.



Dus waarom zijn er zoveel vrouwen en mannen die doen alsof ze hun hoogtepunt hebben bereikt? Een serie van verschillende onderzoeken gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior heeft geprobeerd hier antwoord op te geven, en uit de resultaten komen zes thema’s naar voren.



In het eerste onderzoek ondervroegen onderzoekers 50 studenten die hun orgasme faken – wat inhield dat ze geen echt orgasme hadden maar deden alsof of tegen hun partner zeiden dat ze klaarkwamen. Ze werden gevraagd op hun ervaringen reflecteren en een lijst te maken van mogelijke redenen waarom ze deden alsof. Van die antwoorden stelden de onderzoekers een lijst op en voegden daar nog tientallen antwoorden aan toe uit andere onderzoeken, voor het geval studenten geen antwoord op de vraag hadden.



Daarna voerden ze twee vervolgonderzoeken uit, waaraan 1400 volwassenen meededen die ooit hebben gedaan alsof ze klaarkwamen. De deelnemers moesten op de lijst met mogelijke redenen aangeven of ze het er mee eens/oneens waren. Uit deze antwoorden probeerden de onderzoekers een patroon te ontwaren.



Naar aanleiding van de analyse verdeelden de onderzoekers de deelnemers in zes verschillende groepen:



1). Het voelt goed (“Het is opwindend en voelt goed,” “ik voel me geliefd”).



2). Het is iets wat ik voor mijn partner doe (“Ik wil de gevoelens van mijn partner niet kwetsen,” “het maakt mijn partner blij,” “mijn partner raakt er opgewonden door”).



3). Ik hou niet van seks (“De seks duurt te lang en ik wil dat het klaar is,” “ik haal geen plezier uit seks”).



4). Ik wil mijn partner manipuleren of het gevoel hebben dat ik de macht heb (“Ik hou ervan om de controle te hebben over mijn partner,” “het is een manier om te krijgen wat ik wil van mijn partner”).



5). Ik ben onzeker (“Ik wil niet dat mijn partner denkt dat ik slecht ben in bed,” “ik ben bang dat mijn partner boos wordt als ik niet klaarkom”).



6). Ik wil een emotionele connectie voelen met mijn partner (“Het is een manier om mijn liefde te uiten,” “ik voel me emotioneel meer verbonden met mijn partner”).



Zoals uit dit onderzoek duidelijk wordt, faken sommige mensen orgasmes voor zichzelf omdat ze er iets uit slepen. Maar ook doen mensen het uit relatie-overwegingen, omdat hun partner er iets aan heeft. Ook komt het voor dat mensen hun hoogtepunt niet bereiken omdat simpelweg de seksuele omstandigheden er niet naar staan.



Dit nieuwe onderzoek laat net als andere onderzoeken zien dat meer vrouwen dan mannen zeggen dat ze niet pieken. Maar vrouwen doen het niet alleen vaker, er zit ook een verschil in gender als het gaat om de redenen die mensen opgeven. Vooral vrouwen zeggen te faken omwille van hun partner, terwijl mannen het vaak doen omdat ze zich onzeker voelen, een connectie zoeken op emotioneel vlak of omdat ze zich er machtig door voelen.



De redenen die worden opgegeven verschillen ook als het aankomt op leeftijd: zo blijken oudere volwassenen vaker te doen alsof omdat ze hun partner willen plezieren en zich meer emotioneel verbonden willen voelen.



Dus is het oké om te doen alsof je geclimaxt hebt? Het is lastig om die vraag te beantwoorden. Het is niet inherent goed of slecht – het hangt er vooral vanaf waarom je het doet. Een nep orgasme is niet per se een slecht teken. Zoals de auteurs van het onderzoek al zeggen, “dat je doet alsof is geen indicatie dat een stel problemen in de slaapkamer ervaart.”



Maar als je het doet omdat de seks slecht is en je wel seks blijft hebben met deze persoon, dan is het wellicht geen goed idee om te doen alsof. Al je gekreun en gesteun kan misschien het verkeerd beeld opwekken – wat vervolgens weer kan leiden tot nog meer teleurstellende vrijpartijen. Je kan waarschijnlijk beter met je partner bespreken wat wel en niet lekker is.



En als je het idee hebt dat een orgasme echt een onderdeel moet zijn van seks, dan voed je de zogenaamde ‘orgasme-noodzaak’, of als je het idee hebt dat seks niet goed is zonder een orgasme – dan neemt de druk alleen maar toe, waardoor de kans nog kleiner is dat je daadwerkelijk klaarkomt.



Daar staat tegenover dat als je het doet omdat je ervan houdt en omdat je je partner blij wil maken, dan is het een ander verhaal. In dat geval helpt al dat gekreun en gesteun niet alleen de seks, maar wellicht ook je relatie.



Justin Lehmiller is auteur van de blog Sex and Psychology. Volg hem op Twitter @JustinLehmiller.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic , de nieuwste site van Vice die zich richt op gezondheid.