Waarom Eindhovense kunstenaars hun billen op het internet verspreiden

Als je vorige week op een haatforum lekker gal zat te spuien, kon er plots een harige mannenbil op je scherm verschijnen. Een groepje activistische studenten organiseerde afgelopen vrijdagavond namelijk een feest waarop mensen massaal hun bilpartij konden scannen, die ze vervolgens via 4chan de wereld in slingerden. Het BringYourOwnButt — en drank — evenement werd georganiseerd door Het Algemeen Collectief, dat vooral positieve en absurde kunst wil maken.

Maar de grote vraag is natuurlijk waarom? Volgens het collectief is het een tegenreactie op de negativiteit van mensen die technologische ontwikkelingen te snel vinden gaan, zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie. Mensen zijn bang voor verandering en het onbekende, wat zich uit in negatief commentaar op het internet. Dat is jammer, vindt Het Algemeen Collectief, omdat dergelijke uitvindingen de wereld ook steeds makkelijker maken. Het leek hen daarom een goede zet om internethaters te spammen met billenfoto’s, omdat het absurd en grappig is.

“Het was mooi omdat 4chan normaal gesproken een plek is waar mensen vragen om nudes. Nu draaiden we dat om en geven we ze ongevraagd slecht belichte, harige mannenkonten,” vertelt David van Gelder de Neufville, die het collectief begon.

De keuze voor konten was snel gemaakt. “Iedereen heeft billen. Er zit niet direct de seksuele lading aan, zoals bij een geslachtsdeel. Er zit juist een uniforme banaliteit aan verbonden die een naakte bilpartij erg grappig maakt,” vertelt Jaer Mertens, een medeorganisator. “De bil was voor ons de perfecte weerspiegeling van alle facetten van onze visie,” voegt hij toe. En die visie draait niet alleen om billen, maar om positiviteit: blij zijn met wat je hebt, en stilstaan bij ernstige gebeurtenissen.

In totaal werden die avond veertig billenfoto’s gemaakt, maar helaas werden die door het internet ook weer verwijderd. De threads waar ze stonden zijn wel bewaard door het collectief. Hieronder vind je de reacties die ze opleverden.

Hou de facebookpagina van Het Algemeen Collectief in de gaten voor meer blote billen.